Бухгалтер отвечает за кадры: как не платить штрафы за чужие ошибки в 2026 году

В малом и среднем бизнесе давно сложилась ситуация, при которой бухгалтер — это не просто человек, который считает налоги. Это специалист, который закрывает собой сразу несколько фронтов: зарплата, отчётность, кадровые документы, воинский учёт, иногда даже охрана труда. Руководитель считает, что раз есть бухгалтер — значит, все вопросы с персоналом решены. На практике же это превращается в постоянный риск, потому что ошибки в кадровом учёте стоят дорого, а штрафы в 2026 году стали ещё ощутимее.

Что изменилось к июлю 2026 года

Главных изменений несколько, и все они напрямую касаются тех, кто совмещает бухгалтерию с кадрами. Первое — ЕФС-1. СФР продолжает ужесточать требования к персонифицированному учёту. Форма изменилась, порядок заполнения отдельных разделов скорректирован. Бухгалтеру нужно не просто заполнять отчёт, а понимать, какие именно сведения проверяет фонд, по каким правилам идёт сверка и где чаще всего вылезают расхождения. Ошибка в разделе о стаже или неверно указанный период работы может обернуться не только отказом в приёме отчёта, но и штрафом. Второе — воинский учёт. Штрафы за нарушения порядка ведения воинского учёта выросли до 500 тысяч рублей. Причём штрафуют не только за отсутствие карточек, но и за несвоевременную подачу сведений, за неоповещение сотрудников, за ошибки в отчётах. Для бухгалтера, который и так загружен квартальной отчётностью, это дополнительная зона ответственности, где цена ошибки очень высока. Третье — НДФЛ и страховые взносы. С 2026 года окончательно закрепилась практика более детальной сверки данных между налоговой и СФР. Расхождения по персональным данным, неверные суммы, несовпадение базы по взносам и НДФЛ — всё это автоматически попадает в зону риска. Бухгалтеру приходится не просто начислять зарплату, а постоянно сверять данные кадрового учёта с учётными системами.

Почему бухгалтеру приходится быть ещё и кадровиком

В небольших компаниях отдельного кадровика нет. В средних — он есть, но часто это сотрудник без профильного образования, который перекладывает сложные вопросы на бухгалтера. В итоге бухгалтер отвечает за расчёт зарплаты, налоги, взносы, больничные, отпуска, а параллельно вынужден разбираться в трудовых договорах, приказах, уведомлениях и отчётах по персоналу. Проблема в том, что кадровый учёт — это не просто «подшить документы». Это работа с Трудовым кодексом, который меняется несколько раз в год. Это знание порядка приёма и увольнения, правил оформления отпусков, больничных, декретов. Это понимание, как правильно заполнять ЕФС-1, как вести воинский учёт, как работать с иностранными работниками. Всё это требует не только времени, но и систематического обновления знаний.

Где чаще всего ошибаются

Самые дорогие ошибки — это не злой умысел, а банальная нехватка времени и актуальной информации. Бухгалтер заполняет отчёт по старой инструкции, потому что не видел изменений. Или оформляет увольнение по привычной схеме, не зная, что с 2026 года изменился порядок расчёта компенсаций. Или не уведомляет военкомат о сотруднике, потому что не знал, что тот встал на учёт. Отдельная проблема — 1С:ЗУП. Программа обновляется, выходят новые релизы, меняются правила работы с НДФЛ, воинским учётом, оплатой труда. Бухгалтер, который работает в старой версии или не разобрался в новых настройках, рискует получить неверные расчёты и, как следствие, претензии от проверяющих.

Как выстроить работу, чтобы не платить штрафы

Первый шаг — признать, что кадровый учёт требует отдельного внимания. Нельзя вести его по остаточному принципу. Второй шаг — систематизировать знания. Недостаточно один раз прочитать статью или посмотреть вебинар. Нужна система, которая позволит быстро находить ответы на рабочие вопросы и обновлять знания по мере изменения законодательства. Третий шаг — использовать готовые решения. Практика показывает, что бухгалтеры, которые проходят структурированное обучение по кадровому учёту, ошибаются значительно реже. И дело не только в знаниях как таковых. Важно наличие под рукой шаблонов документов, пошаговых инструкций, разбора типовых ситуаций. Когда есть понятный алгоритм действий, риск пропустить важное изменение или неправильно заполнить отчёт снижается в разы. Здесь как раз и встаёт вопрос о том, как получить эти знания без отрыва от работы. Очно учиться бухгалтеру некогда: отчётные периоды никто не отменял. Поэтому оптимальный вариант — дистанционный курс, который можно проходить в свободном графике. Такие программы есть, и одна из них — курс «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП». Он рассчитан на 256 академических часов, построен на практическом материале и обновляется под изменения законодательства, включая все нюансы 2026 года. Записаться Что важно: курс заточен именно под совмещение кадрового и бухгалтерского учёта. В программе — работа в 1С:ЗУП в актуальном релизе, заполнение ЕФС-1 без ошибок, воинский учёт без штрафов, приём и увольнение по новым правилам. Плюс — интерактивные тренажёры, на которых можно отработать навыки без страха ошибиться. Для бухгалтера, который ведёт кадры, это возможность не просто получить диплом, а реально снизить риски в работе.

Итог