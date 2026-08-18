Когда ИП может получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Как зарегистрироваться в СФР
В СФР необходимо подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Заявление можно подать через Госуслуги, лично в клиентской службе СФР или через МФЦ. После рассмотрения СФР пришлет уведомление с реквизитами для уплаты взноса.
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Какую сумму взносов уплатить в СФР
До 31 декабря 2026 года в СФР необходимо перечислить сумму взносов. Ее рассчитывают по формуле: МРОТ х 2,9% х 12 месяцев. Взнос составит 9 428, 36 руб. Если в регионе действует районный коэффициент, сумму необходимо умножить на нее.
После рождения ребенка и до достижения им возраста 1,5 лет, нужно обратиться в СФР. Заявление на пособие можно подать лично в отделении, через МФЦ или онлайн (в том числе через Госуслуги).
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