Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ
Детские пособия
Читать 1 мин
Когда ИП может получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Когда ИП может получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Чтобы получать пособие по уходу за ребенком, в предшествующий год необходимо уплатить добровольные взносы в СФР. Разберем ситуацию, когда ИП не регистрировался и еще не платил взносы.

319 просмотров15 открытий

Автор

Как зарегистрироваться в СФР

В СФР необходимо подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Заявление можно подать через Госуслуги, лично в клиентской службе СФР или через МФЦ. После рассмотрения СФР пришлет уведомление с реквизитами для уплаты взноса. 

Подписка Клерк.Школа дает доступ ко всему каталогу курсов «Клерка» сразу: не нужно искать и оплачивать обучение под каждую отдельную задачу, достаточно открыть нужную тему. Видеолекции, конспекты, тесты, шаблоны документов и сертификат в одном месте. Подключить подписку.

Какую сумму взносов уплатить в СФР

До 31 декабря 2026 года в СФР необходимо перечислить сумму взносов. Ее рассчитывают по формуле: МРОТ х 2,9% х 12 месяцев. Взнос составит 9 428, 36 руб. Если в регионе действует районный коэффициент, сумму необходимо умножить на нее.

После рождения ребенка и до достижения им возраста 1,5 лет, нужно обратиться в СФР. Заявление на пособие можно подать лично в отделении, через МФЦ или онлайн (в том числе через Госуслуги). 

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка