Когда ИП может получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Как зарегистрироваться в СФР

В СФР необходимо подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Заявление можно подать через Госуслуги, лично в клиентской службе СФР или через МФЦ. После рассмотрения СФР пришлет уведомление с реквизитами для уплаты взноса.