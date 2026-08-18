Бронирование сотрудников по воинскому учету в 2026 году: правила, пошаговая инструкция и необходимые документы

Что такое бронирование военнообязанных и как работает бронь

Бронирование военнообязанных — предоставление временной отсрочки от призыва по мобилизации, которую подтверждает специальное удостоверение по ст. 23 ФЗ от 26.02.1997 № 31‑ФЗ. Забронированные сотрудники освобождены от призыва в связи с тем, что их трудовая функция критически важна на работе.

Важно учитывать, что бронирование действует только для текущего места работы — обычно срок составляет 6 или 12 месяцев. При увольнении отсрочка аннулируется.