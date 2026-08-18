Бронирование сотрудников по воинскому учету в 2026 году: правила, пошаговая инструкция и необходимые документы

Что такое бронирование военнообязанных и как работает бронь
Бронирование военнообязанных — предоставление временной отсрочки от призыва по мобилизации, которую подтверждает специальное удостоверение по ст. 23 ФЗ от 26.02.1997 № 31‑ФЗ. Забронированные сотрудники освобождены от призыва в связи с тем, что их трудовая функция критически важна на работе.
Важно учитывать, что бронирование действует только для текущего места работы — обычно срок составляет 6 или 12 месяцев. При увольнении отсрочка аннулируется.
Какие организации могут бронировать сотрудников
Не все организации вправе инициировать процедуру бронирования. Это право распространяется исключительно на предприятия, которые:
выполняют мобилизационные задания;
работают по государственным оборонным контрактам;
подчиняются ЦБ, ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», федеральным органам исполнительной власти с военной службой.
Организации, которые не входят в эти перечни, могут только запрашивать информацию о своих сотрудниках для включения в списки подлежащих брони, если они соответствуют критериям по специальностям и образованию.
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Кто подлежит бронированию при мобилизации в 2026 году
Конкретного списка должностей для бронирования в открытом доступе нет. Однако есть несколько общих правил.
Какие должности и профессии подлежат бронированию
Списки лиц, на которых распространяется действие правил бронирования, формируются исходя из специфики деятельности предприятий и их роли в государственных стратегиях.
Механизм бронирования граждан чаще всего применяется для оборонно-промышленного комплекса и ключевых инфраструктурных отраслей.
Например, в отношении:
Работников предприятий оборонного комплекса (ОПК), которые выполняют государственные задания.
IT-специалистов и операторов связи, которые обеспечивают безопасность информационно-телекоммуникационных сетей.
Персонал финансового сектора, который участвует в функционировании платежных систем.
Важно понимать, что наличие отсрочки не означает автоматического сохранения должности при любых обстоятельствах. Решение о предоставлении временной защиты принимается Межведомственной комиссией на основании закрытых методических инструкций.
Кто не подлежит бронированию
Процедуру не применяют ко всем категориям работников без исключения. Законодательство предусматривает перечень лиц, которых не рассматривают как кандидатов на бронирование работников.
Вот какие категории не подлежат бронированию:
Внешние совместители.
Граждане с другими основаниями для освобождения от мобилизационных мероприятий (установленными иными нормативными актами).
Сотрудники, по чьей специальности бронирование не проводят.
Иностранные лица без гражданства.
Женщины без военно-учетных специальностей.
Особое внимание уделяют тем, кто состоит в специальных формированиях или имеет контракты на выполнение задач непосредственно в военном порядке.
Бронирование военнообязанных на предприятии: инструкция для кадровика
Процесс оформления требует строгого соблюдения регламентов. Работодатель обязан взаимодействовать с Межведомственной комиссией по вопросам бронирования граждан, которые пребывают в запасе. Именно этот орган:
Разрабатывает перечни должностей и профессий для включения в списки.
Принимает финальные решения об одобрении или отказе в предоставлении отсрочки.
Ведет документооборот по учету граждан на специальном воинском учете.
Порядок бронирования закреплен в постановлении Правительства с ограниченным доступом. Общие правила есть в Методических рекомендациях по ведению воинского учета в организация (утв. Генштабом ВС 11.07.2017)
Шаг первый: издайте внутренний приказ о назначении ответственного за ведение учета и о бронировании. Актуализируйте годовой план и уточните в военкомате список должностей, которые подлежат бронированию.
Шаг второй: сформируйте перечень кандидатов. Найдите штатные позиции или трудовые функции, которые соответствуют критериям постановления Правительства от 05.06.2024 № 766 (документ предназначен для служебного пользования).
Шаг третий: составьте пакет документов: реестр сотрудников, копии приказов, организационную выписку. В приказе должны быть сведения о штатной численности, итоговом числе забронированных и детальных сведений по кандидатам.
Шаг четвертый: передайте комплект материалов в военкомат.
Шаг пятый: получите документы. После формирования решения Межведомственной комиссии, военкомат составляет удостоверения об отсрочке.
Шаг шестой: поставьте сотрудников на специальный воинский учет. В форму № 10 вносятся записи «бронирован/специальный воинский учет». Актуализируют внутренние реестры с обязательным указанием периода действия отсрочки и реквизитов выданного удостоверения.
Необходимые документы и формы для бронирования в 2026 году
Для бронирования необходимо подготовить несколько документов. Составили примерный список:
Документ
Характер документа
Когда обновлять
Приказ о воинском учете/бронировании
Общий
Обновлять по мере изменений
Годовой план воинского учета
Общий
Утверждать до начала года
Форма № 18 (для военкомата)
Общий
Актуализировать по изменениям
Личный
Обновлять при изменениях данных
Форма № 6 (отчет о численности и брони)
Общий
Обновлять по запросу военкомата
Форма № 4 (удостоверение об отсрочке)
Личный
Действует на срок отсрочки
Можно ли бронировать работников с мобилизационным предписанием
Мобилизационное предписание не отменяет бронирования. Если должность сотрудника соответствует перечню, а организация относится к ОПК или другой подходящей структуре, то его можно забронировать.
Ответственность за нарушения при бронировании военнообязанных
За нарушение требований учета и бронирования предусмотрена ответственность по ст. 21.1–21.4 КоАП. Размеры санкций выглядят так:
Основание санкции
Размер штрафа, руб.
Непредставление данных по сотрудникам, которые подлежат учету
Необеспечение явки, отсутствие оповещения
Непредставление данных для воинского учета
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