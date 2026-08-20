Исполнителю по ГПД компенсируют расходы на инструменты: как исчислять НДФЛ и страховые взносы

Как исчислять НДФЛ

Возмещение расходов исполнителя считается доходом, который облагается НДФЛ. Ст. 217 НК не предусматривает освобождения компенсации от НДФЛ. Исполнитель получает доход в денежной форме, который включается в налоговую базу по НДФЛ согласно п. 1 ст. 210 НК и письму Минфина от 20.07.2016 № 03-03-06/2/42416.

Организация-заказчик, которая выплачивает доход исполнителю, признается налоговым агентом. Ей необходимо исчислить сумму НДФЛ, удержать ее у исполнителя и перечислить в бюджет согласно п. 1, 2 ст. 226 НК.