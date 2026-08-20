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НДФЛ
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Исполнителю по ГПД компенсируют расходы на инструменты: как исчислять НДФЛ и страховые взносы

Исполнителю по ГПД компенсируют расходы на инструменты: как исчислять НДФЛ и страховые взносы

Организация заключила договор с исполнителем по ГПХ. Помимо оплаты работ компания также компенсирует затраты на инструменты. Рассказываем, нужно ли удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы на выплату.

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Как исчислять НДФЛ

Возмещение расходов исполнителя считается доходом, который облагается НДФЛ. Ст. 217 НК не предусматривает освобождения компенсации от НДФЛ. Исполнитель получает доход в денежной форме, который включается в налоговую базу по НДФЛ согласно п. 1 ст. 210 НК и письму Минфина от 20.07.2016 № 03-03-06/2/42416.

Организация-заказчик, которая выплачивает доход исполнителю, признается налоговым агентом. Ей необходимо исчислить сумму НДФЛ, удержать ее у исполнителя и перечислить в бюджет согласно п. 1, 2 ст. 226 НК.

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Можно ли уменьшить НДФЛ

Физлицо при резидентстве РФ имеет право на получение налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов. Для получения вычета исполнителю следует подать письменное заявление налоговому агенту.

Если разница между компенсацией и суммой документально подтвержденного вычета равна нулю, то дополнительного налога к уплате не возникнет по п. 3 ст. 210, п. 2, 3 ст. 221 НК.

Доход физлица, профессиональный вычет и исчисленный НДФЛ отражают в 6-НДФЛ и справке о доходах физического лица.

Как начислять страховые взносы

На компенсацию документально подтвержденных и произведенных расходов не начисляют страховые взносы согласно пп. 16 п. 1 ст. 422 НК, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Чтобы снизить риски претензий ФНС, необходимо:

  • указать в договоре, что компенсация расходов не входит в цену договора, а возмещается отдельно от вознаграждения;

  • размер компенсации подтверждают документально — запрашивают у исполнителя чеки ККТ, товарные чеки, проездные билеты и др.

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