Как трудоустроить несовершеннолетнего

Какие документы запросить
По ст. 63 ТК с несовершеннолетним, который достиг 16 лет, можно заключить трудовой договор.
Для этого у него необходимо запросить:
паспорт;
СНИЛС;
электронную трудовую книжку (если он ранее работал).
Согласие родителей не требуется — с 16 лет подросток самостоятельно подписывает договор.
Перед началом работы необходимо пройти медосмотр, который оплачивает работодатель по ст. 69 ТК.
Из учебного заведения нужно запросить справку, если подросток учится. Документ подтвердит факт учебы и режим занятий, чтобы работодатель мог сформировать график в свободное от учебы время и не превысить лимит часов.
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 71%: 9 250 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Сколько может работать несовершеннолетний
Согласно ст. 92 ТК работник 16—18 лет может работать не больше 35 часов в неделю. А если он учится, то максимальное время составляет 17,5 часов в неделю и не более 4-х часов в день.
Несовершеннолетним нельзя устанавливать испытательный срок, ночные смены, совместительство и полную материальную ответственность по ст. 268 ТК. Также они не могут работать сверхурочно и отправляться в командировки.
По ст. 267 ТК таким работникам предоставляют отпуск продолжительностью 31 календарный день в любое удобное время.
Начать дискуссию