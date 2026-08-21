Как трудоустроить несовершеннолетнего

Сколько может работать несовершеннолетний

Согласно ст. 92 ТК работник 16—18 лет может работать не больше 35 часов в неделю. А если он учится, то максимальное время составляет 17,5 часов в неделю и не более 4-х часов в день.

Несовершеннолетним нельзя устанавливать испытательный срок, ночные смены, совместительство и полную материальную ответственность по ст. 268 ТК. Также они не могут работать сверхурочно и отправляться в командировки.

По ст. 267 ТК таким работникам предоставляют отпуск продолжительностью 31 календарный день в любое удобное время.