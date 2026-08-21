Как с 1 сентября заполнять платежные поручения на перечисление зарплаты должнику

Поле 20 — код вида дохода. Для зарплаты всегда ставят «1». Проставляют при любой выплате физлицу, а не только при наличии исполнительного документа.

Поле 24 — взысканная сумма. Ее вписывают в назначение платежа в формате

//ВЗС//сумма//, где сумму указывают в рублях и копейках через дефис. Например, если удержали 10 тыс. руб., то заполняют так: //ВЗС//10000-00//. Это поле заполняют только при наличии исполнительного документа.