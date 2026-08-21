Как с 1 сентября заполнять платежные поручения на перечисление зарплаты должнику

Как изменится заполнение платежных поручений
Если у сотрудника есть исполнительный лист, то в платежке на перечисление зарплаты необходимо заполнять поле 20 — ставить 1 (как у всех сотрудников),а в поле 24 указывать взысканную сумму.
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Как заполнять платежные поручения с 1 сентября
Если по сотруднику поступил исполнительный лист, необходимо заполнить два поля:
Поле 20 — код вида дохода. Для зарплаты всегда ставят «1». Проставляют при любой выплате физлицу, а не только при наличии исполнительного документа.
Поле 24 — взысканная сумма. Ее вписывают в назначение платежа в формате
//ВЗС//сумма//, где сумму указывают в рублях и копейках через дефис. Например, если удержали 10 тыс. руб., то заполняют так: //ВЗС//10000-00//. Это поле заполняют только при наличии исполнительного документа.
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