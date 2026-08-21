Как исправить ошибочную дату счета-фактуры в декларации по НДС

Как исправить ошибку
Нельзя отредактировать исходный документ без специальных механизмов. Это нарушит последовательность учета и может привести к новым расхождениям.
Для исправления ошибки необходимо:
Открыть документ, который содержит ошибку (например, «Поступление (акты, накладные, УПД)».
Нажмите «Создать на основании» и выберите «Исправительный счет-фактура».
Укажите номер исправления и корректную дату. В строке 1а автоматически появятся реквизиты исходного документа — это важно для прослеживаемости.
Проведите документ.
1С автоматически аннулирует изначальную запись и зарегистрирует новую. Если период уже закрыт, то после проведения исправительного счета-фактуры нужно сформировать дополнительный лист к книге покупок или продаж. В нем будут две записи — аннулирующая и новая. Этот лист будет основанием для заполнения уточненной декларации.
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Нужно ли подавать уточненную декларацию
После внесения исправлений в 1С необходимо подать уточненную декларацию НДС. Исправление данных в разделе 8 декларации возможно только путем ее представления.
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