Главные боли бухгалтеров: 10 самых обсуждаемых тем из сообщества «Клерка»

1 место — что изменится в ТК с 1 сентября

Этот пост набрал больше всего просмотров — 534 тыс.

С 1 сентября вступает в силу новая редакция ТК. В числе прочих изменений — возможность увеличения лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Работодатель вправе изменить лимит, если эта возможность указана в отраслевом соглашении или коллективном договоре.

Пользователи считают, что изменения могут привести к злоупотреблению правом и отсутствию выходных:

Скриншот комментариев

➡Читать пост