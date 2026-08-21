Главные боли бухгалтеров: 10 самых обсуждаемых тем из сообщества «Клерка»

1 место — что изменится в ТК с 1 сентября
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С 1 сентября вступает в силу новая редакция ТК. В числе прочих изменений — возможность увеличения лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Работодатель вправе изменить лимит, если эта возможность указана в отраслевом соглашении или коллективном договоре.
Пользователи считают, что изменения могут привести к злоупотреблению правом и отсутствию выходных:
2 место — с 1 октября маркетплейсам и селлерам придется работать по новым правилам
Этот пост занимает второе почетное место — его прочитали 520,4 тыс. человек.
С 1 октября вступает в силу ФЗ от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Маркетплейсы будут передавать данные об оборотах продавцов в ФНС, а госзаказчики смогут закупать товары прямо на онлайн-площадках.
В комментариях разгорелась настоящая дискуссия по поводу того, за что должны штрафовать продавцов на маркетплейсах:
3 место — МВД напомнило о мерах предосторожности в соцсетях
Пост набрал более 424 тыс. просмотров.
Ведомство рассказало, что личная информация в социальных сетях помогает работе мошенников. Чем меньше данных есть, тем сложнее реализовать схему. Особенно это касается информации о родственниках, месте работы и учебы.
А мнения комментаторов разделились. Кто-то стал сгущать краски, а другие рассказали, что и без соцсетей у мошенников есть личные данные:
4 место — оштрафуют ли работодателя, если он не предоставил вычет на детей
Этот пост набрал 332,6 тыс. просмотров.
Если сотрудник не подал заявление и не передал документы о детях, то никакого штрафа за непредоставление вычета не будет. Его предоставляют автоматически, но только при условии, что у работодателя есть все подтверждающие документы.
Комментаторы рассказывают, что иногда вычет проще и выгоднее получить самостоятельно, а не через работодателя:
5 место — новое удержание в отчетах Wildberries
Пост набрал более 320,2 тыс. просмотров.
В еженедельном отчете строка «Возмещение издержек по эквайрингу» теперь называется «Сумма, удержанная в счет обеспечения организации платежа». И хотя название изменилось, суть осталась прежняя. Удержание означает расходы Wildberries на прием платежей от покупателей.
6 место — можно ли получить выплату за накопленные дни отпуска
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Неиспользованные дни отпуска не сгорают, а копятся. При увольнении можно получить за них компенсацию. А вот потребовать выплату из-за отсутствия отдыха нельзя — денежная компенсация предусмотрена только для дополнительного ежегодного отпуска.
В комментариях возникла дискуссия по поводу отпуска в частных компаниях. По словам пользователей, не всем предоставляют отдых:
7 место — ФАС оштрафовала ресурсоснабжающие компании на 27,8 млн рублей
Пост набрал более 232,4 тыс. просмотров.
За 2026 год ФАС уже успела выявить 65 нарушений при подключении к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения. Ресурсоснабжающие организации получили штрафы общей суммой на 27,8 млн рублей, еще в 12 случаях ведомство выдало предупреждения. Этот пост набрал 232,4 тыс. просмотров.
8 место — самозанятым могут установить лимит для работы с одним заказчиком
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С 1 октября самозанятым (при работе через цифровые платформы) установят лимит работы с одним заказчиком — не больше 60 часов в месяц с одним заказчиком, если сотрудничество продолжается более полугода.
В комментариях пользователи рассуждают о вариантах развития событий и о том, как платформы будут подсчитывать лимиты у каждого самозанятого:
9 место — можно ли взыскать проценты, если налоговая вернула переплату
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Если ФНС незаконно взыскала средства с ЕНС, то ИП или компания вправе вернуть их. Причем это относится не только к основной сумме, но и к процентам — этот вывод поддержали суды трех инстанций.
10 место — ФНС перечислила главные ошибки в РСВ, за которые легко получить штраф
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С 6 мая РСВ сдают по новой форме. Несмотря на это, многие все еще используют старую — эта ошибка чревата непринятием отчетности и штрафами за опоздание. Еще одна частая ошибка — использование некорректного тарифа страховых взносов.
Комментарии1
Катя, классный обзор!