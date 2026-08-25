В России предложили отделить аутсорсинг от скрытого заёмного труда

В последнее время в деловой и правовой среде активно обсуждают проблему: как чётко разграничить законный аутсорсинг и схемы, которые маскируют под ним скрытый заёмный труд. С такой инициативой выступила Ассоциация частных агентств занятости «Труд». Суть предложения — выработать понятные критерии, чтобы контролёры, бизнес и суды могли однозначно отличать передачу функции на сторону от ситуации, когда под видом договора услуг фактически передают людей под управление заказчика.

В чём суть проблемы?

Ключевая сложность в том, что в российском законодательстве нет закреплённых понятий «аутсорсинг» и «заёмный труд» — термины сложились в практике. Из-за этого возникают серые схемы. Например, компания заключает договор оказания услуг (формально — аутсорсинг), но на деле сотрудники подрядчика постоянно работают на территории заказчика, подчиняются его внутренним правилам, используют его оборудование и получают задания напрямую от руководства заказчика. По сути, заказчик получает не услугу, а персонал под своё управление — а это уже подпадает под определение заёмного труда, который в России запрещён (ст. 56.1 ТК РФ).

Такие схемы создают риски для всех: работники лишаются части трудовых и социальных гарантий, государство недополучает НДФЛ и страховые взносы, а добросовестные компании оказываются в менее выгодном положении из-за недобросовестной конкуренции. По оценкам «Труда», объём рынка скрытого заёмного труда в 2025 году приблизился к 11,5 трлн рублей, а число вовлечённых работников могло достичь 18 млн человек.

Что предлагают?

Ассоциация «Труд» предложила ряд мер:

Создать при Минэкономразвития межведомственный штаб с участием представителей нескольких ведомств и общественных организаций.

Разработать единые правила и методические рекомендации для разграничения аутсорсинга и предоставления персонала.

Сформулировать чёткие признаки, по которым можно выявить подмену: кто ставит задачи, контролирует выполнение, определяет график, предоставляет рабочее место и оборудование.

Предложить изменения в законодательство.

Ввести дополнительные требования к онлайн-площадкам, через которые бизнес привлекает исполнителей.

Обсудить введение ответственности для компаний, которые работают без необходимой аккредитации (если речь идёт о моделях, где она обязательна).

При этом важно: инициатива не предполагает запрета аутсорсинга как такового. Законный аутсорсинг (когда исполнитель сам организует работу, управляет командой и отвечает за результат, а заказчик лишь принимает итог) остаётся допустимым. Задача — отделить его от схем, где за договором услуг скрывается фактическое предоставление персонала под управление заказчика.

Какие нормативные акты здесь задействованы?

Статья 56.1 ТК РФ — прямо запрещает заёмный труд: труд работника по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем лица, не являющегося его работодателем.

Глава 53.1 ТК РФ — устанавливает исключения из запрета. Она регулирует законное предоставление труда работников (персонала): когда работодатель временно направляет сотрудника к другому лицу по договору. При этом должны соблюдаться строгие условия (согласие работника, ограниченный срок, конкретные цели — временное расширение производства, замещение отсутствующего сотрудника и т.п.).

Федеральный закон от 26.12.2024 № 498-ФЗ — именно он внёс существенные изменения в ТК РФ с 1 января 2025 года, актуализировав главу 53.1 и введя новые запреты на направление работников.

Постановление Правительства РФ № 2181 от 30.11.2022 — утверждает правила аккредитации частных агентств занятости, которые вправе осуществлять деятельность по предоставлению труда работников.

Что в итоге?

Если инициативы «Труда» будут реализованы, это повысит прозрачность рынка. Чёткие критерии помогут бизнесу корректнее оформлять отношения, снизят риски споров с контролирующими органами и защитят права работников. А для контролёров появится инструмент, который позволит точнее выявлять нарушения.

Источник: https://iz.ru/2152896/iana-shturma/v-rossii-hotyat-zakrepit-kriterii-zakonnogo-privlecheniya-personala?ysclid=mt83if717439707415