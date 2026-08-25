Можно ли получить стандартный вычет на ребенка старше 18 лет

Как подтвердить право на вычет

Для подтверждения права на вычет кроме свидетельства о рождении, работодателю нужно ежегодно предоставлять справку из образовательного (учебного) заведения, в которой указаны период и форма обучения ребенка согласно письму Минфина от 21.07.2020 № 03-04-05/63596.

Если в справке будет указана очная форма обучения, то фактическое количество посещений учебного заведения не имеет значения.