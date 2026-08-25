Можно ли получить стандартный вычет на ребенка старше 18 лет

Предоставляют ли вычет на совершеннолетнего ребенка
Стандартный налоговый вычет предоставляют на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы: аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет по пп. 4 п. 1 ст. 218 НК.
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Как подтвердить право на вычет
Для подтверждения права на вычет кроме свидетельства о рождении, работодателю нужно ежегодно предоставлять справку из образовательного (учебного) заведения, в которой указаны период и форма обучения ребенка согласно письму Минфина от 21.07.2020 № 03-04-05/63596.
Если в справке будет указана очная форма обучения, то фактическое количество посещений учебного заведения не имеет значения.
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