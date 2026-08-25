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Стандартный вычет
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Можно ли получить стандартный вычет на ребенка старше 18 лет

Можно ли получить стандартный вычет на ребенка старше 18 лет

Стандартный вычет можно получить даже на совершеннолетнего ребенка. Рассказываем, когда это возможно.

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Предоставляют ли вычет на совершеннолетнего ребенка

Стандартный налоговый вычет предоставляют на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы: аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет по пп. 4 п. 1 ст. 218 НК.

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Как подтвердить право на вычет

Для подтверждения права на вычет кроме свидетельства о рождении, работодателю нужно ежегодно предоставлять справку из образовательного (учебного) заведения, в которой указаны период и форма обучения ребенка согласно письму Минфина от 21.07.2020 № 03-04-05/63596.

Если в справке будет указана очная форма обучения, то фактическое количество посещений учебного заведения не имеет значения.

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