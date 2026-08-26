Физлицо сдает квартиру: можно ли уменьшить базу по НДФЛ на сумму расходов

Кто может использовать профессиональный налоговый вычет
При расчете НДФЛ можно заявить профессиональный вычет по ст. 221 НК. Его могут получить ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, которые занимаются частной практикой.
Также его могут получить физлица, которые получают доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, авторы, владельцы патентов и т.п. Вопрос применения профессионального вычета при сдаче имущества в аренду считается спорным.
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Может ли физлицо применять вычет по доходам в виде арендной платы
По мнению Минфина и ФНС физлицо не может применять профессиональный вычет по доходам, которые получили по договору аренды. Эта позиция указана в письме Минфина от 15.03.2017 № 03-04-05/15280 и в письме ФНС от 13.10.2011 № ЕД-3-3/3378@.
Договор аренды не указан в ст. 221 НК и он не относится к договору на выполнение работ или оказание услуг. Если ФНС уберет вычет при камеральной проверке, оспорить это решение будет сложно.
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