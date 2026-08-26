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НДФЛ
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Физлицо сдает квартиру: можно ли уменьшить базу по НДФЛ на сумму расходов

Физлицо сдает квартиру: можно ли уменьшить базу по НДФЛ на сумму расходов

Налоговая запросила пояснения по поступлениям на карту. Физлицо предоставило 3-НДФЛ и уменьшило налог на сумму расходов, то есть применило профессиональный вычет.

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Кто может использовать профессиональный налоговый вычет

При расчете НДФЛ можно заявить профессиональный вычет по ст. 221 НК. Его могут получить ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, которые занимаются частной практикой.

Также его могут получить физлица, которые получают доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, авторы, владельцы патентов и т.п. Вопрос применения профессионального вычета при сдаче имущества в аренду считается спорным.

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Может ли физлицо применять вычет по доходам в виде арендной платы

По мнению Минфина и ФНС физлицо не может применять профессиональный вычет по доходам, которые получили по договору аренды. Эта позиция указана в письме Минфина от 15.03.2017 № 03-04-05/15280 и в письме ФНС от 13.10.2011 № ЕД-3-3/3378@.

Договор аренды не указан в ст. 221 НК и он не относится к договору на выполнение работ или оказание услуг. Если ФНС уберет вычет при камеральной проверке, оспорить это решение будет сложно.

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