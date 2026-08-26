Как определить обособленное подразделение и в какой срок уведомлять ИФНС

Как определить обособленное подразделение
Распознать обособленное подразделение можно по этим признакам:
подразделение территориально обособленно от места нахождения организации;
по месту осуществления деятельности есть оборудованные стационарные рабочие места (понятие рабочего места указано в ст. 209 ТК);
рабочее место создали на срок более одного месяца.
Если условия не соблюдаются, то обязанности регистрации обособленного подразделения у организации нет.
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В какой срок уведомлять ФНС о создании обособленного подразделения
Организации должны сообщать в ИФНС по месту своего нахождения обо всех обособленных подразделениях, которые созданы на территории РФ. Срок уведомления по пп. 3 п. 2 ст. 23 НК — в течение одного месяца со дня создания таких подразделений.
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