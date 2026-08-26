Что нужно сделать ИП-перевозчику к 1 сентября

Делать ли машиночитаемую доверенность для водителей

Если документы подписывает не сам ИП (как руководитель), а нанятый водитель, то ему нужна машиночитаемая доверенность. Она подтверждает его полномочия.

Водитель может использовать УНЭП в связке с МЧД и самостоятельно подписывать свою часть ЭТрН от имени ИП.