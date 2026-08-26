Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
ЭДО
Читать 1 мин
Что нужно сделать ИП-перевозчику к 1 сентября

Что нужно сделать ИП-перевозчику к 1 сентября

ИП на УСН занимается грузоперевозками. Он самостоятельно возит грузы, нанимает внештатных водителей. Нужно ли регистрироваться в ГосЛог?

901 просмотр207 открытий

Автор

Нужно ли подключаться к оператору ИС ЭПД

ИП обязательно нужно подключиться к аккредитованному оператору (список размещен на сайте Минтранса). Через него формируют, подписывают и передают электронную транспортную накладную в государственную систему.

Работать с контрагентами по ЭДО и вести учет электронных документов научим на онлайн-курсе Работа с ЭДО. Он поможет изучить все системы ЭДО и упростить работу с маркировкой, госзакупками, Меркурием и ЕГАИС.

Делать ли машиночитаемую доверенность для водителей

Если документы подписывает не сам ИП (как руководитель), а нанятый водитель, то ему нужна машиночитаемая доверенность. Она подтверждает его полномочия.

Водитель может использовать УНЭП в связке с МЧД и самостоятельно подписывать свою часть ЭТрН от имени ИП.

Почему не нужно регистрироваться в ГосЛог

В реестр экспедиторов ГосЛог нужно было включиться до 30 апреля, но ИП в данном случае не подпадает под это требование. Отдельный реестр перевозчиков на ГосЛог запланирован позже — с 1 марта 2027 года. 

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка