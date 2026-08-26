Что нужно сделать ИП-перевозчику к 1 сентября

Нужно ли подключаться к оператору ИС ЭПД
ИП обязательно нужно подключиться к аккредитованному оператору (список размещен на сайте Минтранса). Через него формируют, подписывают и передают электронную транспортную накладную в государственную систему.
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Делать ли машиночитаемую доверенность для водителей
Если документы подписывает не сам ИП (как руководитель), а нанятый водитель, то ему нужна машиночитаемая доверенность. Она подтверждает его полномочия.
Водитель может использовать УНЭП в связке с МЧД и самостоятельно подписывать свою часть ЭТрН от имени ИП.
Почему не нужно регистрироваться в ГосЛог
В реестр экспедиторов ГосЛог нужно было включиться до 30 апреля, но ИП в данном случае не подпадает под это требование. Отдельный реестр перевозчиков на ГосЛог запланирован позже — с 1 марта 2027 года.
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