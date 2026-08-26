Пенсия сотрудников МВД: расчет, виды выплат и надбавки в 2026 году

Дополнительные выплаты и надбавки к пенсионному обеспечению

После расчета основной суммы к пенсии могут применяться различные доплаты, которые не зависят от денежного довольствия, а исчисляются от расчетного размера социальной пенсии. С 1 апреля 2026 года этот базовый показатель составляет 9 584 руб. От него рассчитываются следующие надбавки:

За иждивенцев: за одного нетрудоспособного члена семьи — 32% от расчетной суммы; за двоих — 64%; за трех и более — 100%.

За возраст: пенсионерам, достигшим 80 лет, выплачивается надбавка в размере 100% от расчетного размера.

Инвалидам первой группы и пенсионерам старше 80 лет на уход: выплачивают дополнительную надбавку за уход (1470,64 рубля без учета районного коэффициента).

Индексация пенсий МВД проводится ежегодно за счет роста окладов действующих сотрудников полиции. С 1 октября 2026 года планируется повышение базовой ставки на 4%, что автоматически приведет к перерасчету уже назначенных выплат для всех категорий пенсионеров ведомства.