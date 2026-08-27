Как выбрать график работы и систему оплаты труда для водителей

Как определить график работы

Полностью свободный график ввести нельзя — режим закрепляют в ПВТР и трудовом договоре. Оптимальный вариант — суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц (возможно до 3-х месяцев — при учете мнения профсоюза или иного представительного органа).

В график сменности обязательно включают:

количество рабочих и выходных дней для каждого водителя;

время начала, окончания и продолжительность каждой смены;

перерывы для отдыха и питания (при смене более 4 часов — минимум 30 минут, не более 2 часов, при смене свыше 8 часов можно несколько перерывов);

еженедельный непрерывный отдых не менее 45 часов (возможно сокращение до 24-[ часов не чаще 1 раза в любые 2 последовательные недели с обязательной компенсацией в течение 3-х следующих недель).

Также важно учитывать лимиты по времени из приказа Минтранса от 14.04.2026 № 160:

максимальная продолжительность смены не должна превышать 10 часов (для отдельных категорий — до 12 часов);

время управления автомобилем в течение 24‑часового периода — не более 9 часов (с возможностью увеличения до 10 часов при разделении на части);

специальный перерыв после 4,5 часов управления — минимум 45 минут;

Водителей ознакамливают с графиком под подпись не позднее чем за 1 месяц до его введения.