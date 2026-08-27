Как выбрать график работы и систему оплаты труда для водителей

Как определить график работы
Полностью свободный график ввести нельзя — режим закрепляют в ПВТР и трудовом договоре. Оптимальный вариант — суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц (возможно до 3-х месяцев — при учете мнения профсоюза или иного представительного органа).
В график сменности обязательно включают:
количество рабочих и выходных дней для каждого водителя;
время начала, окончания и продолжительность каждой смены;
перерывы для отдыха и питания (при смене более 4 часов — минимум 30 минут, не более 2 часов, при смене свыше 8 часов можно несколько перерывов);
еженедельный непрерывный отдых не менее 45 часов (возможно сокращение до 24-[ часов не чаще 1 раза в любые 2 последовательные недели с обязательной компенсацией в течение 3-х следующих недель).
Также важно учитывать лимиты по времени из приказа Минтранса от 14.04.2026 № 160:
максимальная продолжительность смены не должна превышать 10 часов (для отдельных категорий — до 12 часов);
время управления автомобилем в течение 24‑часового периода — не более 9 часов (с возможностью увеличения до 10 часов при разделении на части);
специальный перерыв после 4,5 часов управления — минимум 45 минут;
Водителей ознакамливают с графиком под подпись не позднее чем за 1 месяц до его введения.
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Какую систему оплаты труда выбрать
При гибком графике можно использовать почасовую оплату. Она упрощает расчет сверхурочных, которые выявляют по итогам учетного периода.
В документах прописывают:
размер часовой ставки;
формулу расчета зарплаты: отработанные часы × часовая ставка;
порядок оплаты сверхурочной работы: первые 2 часа — не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном по ст. 152 ТК;
оплату работы в выходные и праздничные дни — не менее чем в двойном размере;
доплату за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00) — минимум 20% от часовой ставки.
При расчете повышенной оплаты нужно учитывать не только ставку, но и постоянные надбавки/премии, если они предусмотрены системой оплаты труда.
Окладная система возможна, но она требует четкого механизма: оклад выплачивают за выполнение нормы часов за учетный период. При недоработке по вине работника оплату производят пропорционально отработанным часам.
Какие документы оформить
Для корректного учета оплаты труда и графика необходимо оформить несколько документов:
Правила внутреннего трудового распорядка — в документ обязательно включают раздел о режиме работы водителей, суммированном учете, учетном периоде, оплате труда, перерывах,.
Трудовые договоры (или допсоглашения) — в них фиксируют режим, учетный период, систему оплаты, ставку, лимиты и порядок оплаты переработок.
График сменности — в нем утверждают чередование смен.
Положение об оплате труда — в этом документе указывают ставки, доплаты, порядок расчета сверхурочных.
Как вести учет рабочего времени
Для учета труда работников необходимо:
вести табель учета рабочего времени (Т‑12/Т‑13) с фиксацией времени управления, подготовительно‑заключительных операций, медосмотров, перерывов, простоя;
учитывать данные путевых листов — они подтверждают фактическое время работы и управления;
Для работы с ЭТрН с 1 сентября 2026 года необходимо обеспечить водителям доступ к специальным сервисам аккредитованных операторов ИС ЭПД. Для подписания накладных будет достаточно простой электронной подписи.
Важно также контролировать, чтоб оформление накладных не расходилось с фактическим временем рейса.
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