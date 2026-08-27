Организация продает физлицу ОС: какие документы нужны для сделки

Что учесть при заключении договора
По п. 1 ст. 161 ГК сделки между юридическими лицами и гражданами совершают в простой письменной форме. В данном случае ООО продает товар физлицу, поэтому письменный документ обязателен.
Особенно это касается случаев с нестандартными условиями — особым правилам приемки, гарантии и комплектации. Отдельный договор снимет риски споров.
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Можно ли обойтись без договора
На практике договор часто заменяют УПД со статусом «2». Если в документе детально прописаны все существенные условия — предмет, порядок оплаты и передачи, то УПД работает аналогично договору.
Так как покупатель физлицо, при любом расчете нужно пробить кассовый чек через онлайн-кассу. Счет не заменит кассовый чек, но поможет покупателю корректно провести платеж.
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