Организация продает физлицу ОС: какие документы нужны для сделки

Можно ли обойтись без договора

На практике договор часто заменяют УПД со статусом «2». Если в документе детально прописаны все существенные условия — предмет, порядок оплаты и передачи, то УПД работает аналогично договору.

Так как покупатель физлицо, при любом расчете нужно пробить кассовый чек через онлайн-кассу. Счет не заменит кассовый чек, но поможет покупателю корректно провести платеж.