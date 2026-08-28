Рейтинг компаний по ремонту окон в СПб и Ленобласти 2026: кто реально выезжает за КАД

Место 1. «Ремонт Окон СПб»

Сайт: remontokon-spb.ru.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Уральская, 21.

Телефон: +7 (812) 200-95-79.

У этой компании ремонт окон не побочная услуга при остеклении, а основное направление, и это заметно по внутренней логистике. Склад ориентирован именно под ремонт: расходники, фурнитура, уплотнители, стеклопакеты стандартных размеров, то есть то, что реально требуется в подавляющем большинстве выездов. Типовая задача, регулировка створки, замена уплотнителя, ремонт ручки или петли, занимает у мастера порядка двух часов вместе с дорогой внутри города.

Для покрытия области мастера закреплены за конкретными районами: заявка из Пушкина или Колпино попадает тому, кто и так регулярно работает в этом направлении. Сама компания располагается в каждом районе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Важный момент для гарантийных случаев: мастера работают в штате, а не как привлеченные подрядчики. Если через полгода после ремонта потребуется повторный визит по гарантии, приедет та же бригада, знакомая с объектом.

Гарантия: 2 года на все ремонтные и монтажные работы, до 10 лет на материалы. На нетиповые случаи точную стоимость называет мастер после осмотра.