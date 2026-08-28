По качеству самой работы разница между подрядчиками может быть небольшой, а вот по готовности вообще доехать до объекта разница огромная: многие компании честно пишут на сайте «выезд по области», но при звонке из Токсово или Аннино выясняется, что бригады туда не ездят, либо доплата за выезд превращает мелкий ремонт в дорогостоящий проект, либо ждать мастера придется полторы-две недели.
Ниже разбор, чем «Ремонт Окон СПб» и Оконная компания RS отличаются друг от друга, а также техническая часть: механика деревянных и алюминиевых конструкций в частном секторе, климатическая специфика загородных домов и реальные рыночные цены.
Почему выезд за КАД это отдельная экономика
В городе мастер закрывает три-четыре заявки в день, переезды короткие. За кольцевой эта арифметика ломается: дорога до Гатчины или Всеволожска в одну сторону съедает 40–60 минут, до дальних направлений (Выборгское, Приозерское, Волховское шоссе) час и больше.
Отсюда типичные сценарии у компаний, формально «работающих по области»: заявку откладывают до набора попутных объектов, и клиент ждет неделю-две вместо «в течение дня»; доплату считают с запасом на всякий случай; либо честно отвечают «туда не выезжаем» уже после того, как назван адрес.
Компании, у которых мастера реально закреплены по области, а не централизованная диспетчеризация из города, эту проблему снимают. Это и есть отдельный критерий выбора подрядчика для объекта за пределами города.
Место 1. «Ремонт Окон СПб»
Сайт: remontokon-spb.ru.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Уральская, 21.
Телефон: +7 (812) 200-95-79.
У этой компании ремонт окон не побочная услуга при остеклении, а основное направление, и это заметно по внутренней логистике. Склад ориентирован именно под ремонт: расходники, фурнитура, уплотнители, стеклопакеты стандартных размеров, то есть то, что реально требуется в подавляющем большинстве выездов. Типовая задача, регулировка створки, замена уплотнителя, ремонт ручки или петли, занимает у мастера порядка двух часов вместе с дорогой внутри города.
Для покрытия области мастера закреплены за конкретными районами: заявка из Пушкина или Колпино попадает тому, кто и так регулярно работает в этом направлении. Сама компания располагается в каждом районе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Важный момент для гарантийных случаев: мастера работают в штате, а не как привлеченные подрядчики. Если через полгода после ремонта потребуется повторный визит по гарантии, приедет та же бригада, знакомая с объектом.
Гарантия: 2 года на все ремонтные и монтажные работы, до 10 лет на материалы. На нетиповые случаи точную стоимость называет мастер после осмотра.
Место 2. Оконная компания RS
Сайт: okna-remont-spb.ru.
Телефон: +7 (812) 200-96-10.
Оконная компания RS исторически известна прежде всего как компания по остеклению, это ее основное направление, но ремонт компания тоже берет в работу и делает его качественно, с гарантией 2 года. По офисной сети и по массиву отзывов Оконная компания RS выделяется на общем фоне рынка: 123 офиса по городу и области, 947 отзывов в Яндекс картах, крупнейший массив отзывов среди всех известных участников.
У Оконной компании RS есть собственное производство: если старая рама или конструкция нестандартной формы изношена настолько, что регулировкой проблему не решить, дешевле сделать новую по факту размеров.
Еще момент: в ремонт здесь принимают конструкции любого происхождения, включая установленные другими компаниями. Подрядчик, который ставил окна, мог давно закрыться, здесь это не препятствие.
Деревянные и алюминиевые конструкции в частном секторе: чем механика отличается от типового пластика
В городских квартирах абсолютное большинство окон это пластиковые поворотно-откидные конструкции с одной логикой запирания. В частном секторе картина другая: там соседствуют деревянные рамы старого фонда и дачных домов, алюминиевые раздвижные системы на верандах и террасах, и поверх этого пластик. Ремонт каждого типа требует своей механики.
Деревянные окна. Дерево постоянно реагирует на влажность: разбухает в сырую погоду, усыхает зимой при работающем отоплении. Отсюда типичные проблемы: створка трет о раму или, наоборот, появляется щель, петли расшатываются, потому что шурупы годами держатся в древесине, которая слегка «играет» при перепадах влажности. Фурнитура на деревянных окнах чаще накладная, крепится поверх плоскости рамы и створки, а не встроена в паз внутри профиля, как у пластика: детали проще снять и заменить, но обслуживания они требуют чаще, петли подтягивают и смазывают, штапики со временем рассыхаются и требуют перетяжки. Для дач отдельная история: если лакокрасочное покрытие нарушено, дерево впитывает влагу активнее, и проблема с геометрией створки нарастает год от года, пока не будет восстановлен защитный слой.
Алюминиевые раздвижные системы. На верандах, террасах, в остеклении балконов частных домов чаще встречается раздвижная механика: створки едут по нижней направляющей на роликовых каретках, а не поворачиваются на петлях и не запираются через цикл «цапфа входит в ответную планку по периметру», как в пластиковом окне. Основная проблема здесь не старение уплотнителя, а загрязнение и износ направляющей: в паз забивается уличная пыль и песок, ролики идут туго или подклинивают, отсюда жалобы «стало тяжело двигать» или «створка соскочила с направляющей», нехарактерные для пластика. Запирание устроено через отдельные защелки или центральный замок по краю створки, а не через периметральный прижим. Ремонт раздвижной системы — это чистка и смазка направляющей, замена роликовых кареток, регулировка зазора между створками, а не регулировка эксцентриков, как на пластиковом окне.
Мастер, наработавший практику на типовом пластике, может не иметь опыта с раздвижной алюминиевой механикой или накладной фурнитурой старого дерева, для частного сектора это отдельная компетенция.
Климатическая специфика для загородных домов
Ветровая нагрузка. Панорамное остекление веранды, большая раздвижная стена на террасе или широкий проем в мансарде парусят заметно сильнее, чем стандартное окно в квартире. Открытая местность за городом дает порывы ветра сильнее, чем плотная городская застройка. Для больших проемов это повышенные требования к жесткости импоста (перемычки, делящей проем на секции) и к шагу точек запирания по периметру створки: если точек прижима мало, при сильном порыве створку продавливает, и это разбивает фурнитуру и уплотнитель на этом участке быстрее.
Вентиляция. В квартире воздухообмен обеспечивается вытяжкой по общему стояку дома. В частном доме, особенно дачном, такой системы часто просто нет, дом «дышал» за счет естественной неплотности деревянных рам, которую годами никто не замечал как проблему. Когда щели герметизируют без решения по притоку, эффект бывает обратным ожидаемому: через сезон появляется конденсат на стеклах, иногда плесень на откосах. Решается это приточными клапанами в раме или коробе. В домах, где отопление включается наездами по выходным, резкий нагрев провоцирует обильный конденсат в первые часы, это нормальная физика, а не признак плохих окон.
Реальный диапазон доплат за выезд по районам области
Точная сумма зависит от адреса, загрузки бригады в день обращения и объема заявки (крупный заказ часто без доплаты). Логику доплаты удобно описывать через три условных пояса удаленности от города:
Ближний пояс, до 15–20 км от КАД (Мурино, Кудрово, Всеволожск, Парголово, Петергоф, Шушары): выезд часто бесплатный или символический, особенно если у компании есть закрепленный мастер в этом направлении.
Средний пояс, 20–40 км от КАД (Гатчина, Тосно, Сертолово, Сосновый Бор, Кировск): доплата обычно фиксированная либо считается по километражу.
Дальний пояс, от 40 км (Выборгское, Приозерское, Волховское, Лужское направления): доплата заметно выше, либо расчет индивидуальный.
Точную сумму каждая компания называет при записи на адрес: она зависит от направления и от того, есть ли рядом другая заявка в этот же день.
Механика фурнитуры: что на самом деле регулируется
«Отрегулировать окно» почти всегда означает работу с фурнитурным механизмом внутри профиля: системой цапф (эксцентриков грибовидной формы), которые при повороте ручки заходят в ответные планки по периметру створки, и ножничным механизмом в верхней части, отвечающим за откидное положение при проветривании. Все это соединено приводной тягой, металлической полосой внутри профиля, которая передает движение от ручки сразу на все точки запирания.
Зачем регулировка, если ничего не сломалось: здание, даже новое, годами слегка усаживается. Геометрия проема чуть меняется, но фурнитуре этого достаточно, чтобы прижим стал неравномерным: с одной стороны створка поддувает, с другой изнашивает уплотнитель быстрее. Регулировка цапф по высоте и прижиму компенсирует смещение. Раз в год желательно смазывать подвижные части фурнитуры машинным маслом без кислотных присадок.
Материаловедение: почему стареет уплотнитель
Уплотнитель, резиновый контур по периметру створки и рамы, это расходный материал. Стандартный уплотнитель делают из EPDM-резины, материала, который хорошо переносит перепады температуры, но со временем теряет эластичность под воздействием ультрафиолета, озона и постоянных циклов сжатия-разжатия. Резина становится жестче, теряет «пружинистость», может задубеть или потрескаться, и перестает полностью заполнять зазор при закрытой створке.
Премиальные уплотнители делают из того же класса материала, но с более качественной рецептурой и стабилизирующими добавками, замедляющими старение, срок службы у них до потери эластичности заметно больше.
Энергоэффективность: что реально влияет на теплопотери
Разговор про «теплые окна» сводится к двум параметрам стеклопакета: числу камер и наличию низкоэмиссионного покрытия. Однокамерный стеклопакет держит тепло заметно хуже двухкамерного, потому что именно воздушная прослойка работает как теплоизолятор. Разница особенно заметна там, где окно выходит на постоянно продуваемую сторону, например у панорамного остекления веранды в чистом поле.
Низкоэмиссионное покрытие, тонкий металлизированный слой на одном из стекол, отражает инфракрасное излучение обратно в помещение, почти не влияя на видимый свет, и часто дает больший прирост в теплосбережении, чем переход с двух камер на три.
Конденсат на внутренней стороне стекла означает, что температура стекла упала ниже точки росы. Наледь на откосах зимой почти всегда указывает на мостик холода, нарушение герметичности примыкания рамы к проему, и лечится восстановлением монтажного шва, а не заменой стекла.
Самые распространенные системы профиля на рынке Петербурга это VEKA, РЕХАУ и KBE, это общий факт по рынку, а не привязка к конкретному подрядчику.
Реальный диапазон цен на ремонт
Точную стоимость по нетиповому случаю называет мастер после осмотра. Ориентировочная вилка на типовые операции:
Регулировка створки: от 300 до 1800 рублей, в зависимости от сложности и числа точек регулировки.
Замена уплотнителя: 100–400 рублей за погонный метр, в зависимости от типа резины.
Замена стеклопакета: от 1000 рублей за работу плюс стоимость самого стекла, зависящая от размера, числа камер и покрытий.
Выезд мастера в черте города: обычно от 0 до 2000 рублей в зависимости от суммы заказа, при крупном заказе выезд чаще входит в стоимость.
Как отличить хороший ремонт от временного
Створка закрывается и открывается без рывков, скрипа и перекоса, ручка поворачивается плавно во всех трех положениях.
Прижим по периметру равномерный: полоска бумаги, зажатая между рамой и створкой, не должна свободно выпадать ни в одной точке.
Уплотнитель после замены плотно лежит в пазу по всей длине без вздутий и не отходит от рамы через пару недель использования.
Между стеклами нового стеклопакета не появляется запотевание ни сразу, ни спустя несколько дней.
Штапики стоят плотно, не шатаются при легком нажатии.
Дренажные отверстия в нижней части рамы остаются открытыми.
Частые вопросы
Сколько ждать мастера, если объект в Ленобласти?
Зависит от направления и от того, есть ли рядом другие заявки в этот же день. В ближнем поясе обычно можно записаться на ближайшие дни, для дальних направлений срок лучше уточнять сразу.
Берут ли доплату за выезд за КАД и сколько это стоит?
Как правило да, доплата растет по мере удаления от города, логика по поясам разобрана выше. Точная сумма называется при записи на конкретный адрес.
Ремонтируют ли панорамное остекление веранды или террасы?
Да, но это отдельная категория: такие конструкции часто раздвижные, а не поворотно-откидные, и требуют чистки направляющих, замены роликовых кареток, регулировки зазора между секциями.
Можно ли отремонтировать окна на даче зимой, если дом не отапливается постоянно?
Технически да, большинство операций можно делать и на морозе, хотя при низких температурах резина уплотнителя менее эластична. Если требуется герметик или монтажная пена, для части материалов нужна плюсовая температура хотя бы в процессе нанесения.
Можно ли заказать ремонт по фотографии без предварительного выезда на осмотр?
Предварительную консультацию и ориентировочную оценку по фото обычно дать можно. Но точная цена определяется только вживую: по фото не видно состояние фурнитуры внутри паза или скрытые повреждения профиля.
Частая ситуация за городом, где окна ставила бригада, занимавшаяся стройкой дома в целом, и после сдачи объекта на связь не выходит. Компании, для которых ремонт основное направление, обычно берут в работу окна любого происхождения.
Итог
Если ремонт нужен в черте города, разница между компаниями чаще сводится к цене, срокам и качеству конкретного мастера. Как только объект оказывается за КАД, на первый план выходит другой критерий: держит ли компания реальное присутствие в этом направлении.
«Ремонт Окон СПб» и Оконная компания RS с этой задачей справляются: у первой это закрепленные по районам мастера и фокус именно на ремонте как основном направлении, у второй масштаб сети из 123 офисов и собственное производство для нестандартных случаев.
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