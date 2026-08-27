28 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 28 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День военного медика
Праздник связан с событием 28 августа 1805 года, когда при императоре Александре I был создан первый центральный орган управления армейской медицинской службой. С тех пор военные врачи, фельдшеры и санитары спасают жизни бойцов на полях сражений. По случаю праздника в регионах проводят конкурсы профессионального мастерства и торжественные мероприятия.
День столяра
Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, которые работают с деревом. Сегодня столяры трудятся на мебельных производствах, в строительстве и даже в авиационной промышленности. В этот день проводят ярмарки и мастер-классы для профессионалов и любителей.
Международные праздники 28 августа
В мире 28 августа отмечают следующие международные дни:
День мечты
Дата приурочена к знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», произнесенной 28 августа 1963 года в Вашингтоне. Правозащитник посвятил жизнь борьбе за равенство, и его слова стали символом веры в лучшее будущее.
День красного вина
Неофициальный повод отметить приход осени бокалом любимого напитка, попробовать новый сорт вина или устроить свидание с друзьями, партнером или самим собой — конечно, без злоупотребления алкоголем.
Какие праздники отмечают 28 августа в других странах
В отдельных странах 28 августа приурочено к своим национальным событиям:
День провозглашения королевства, Черногория. Памятная дата, связанная с историей страны, которой с 1515 по 1851 год управляли духовные владыки.
Винный фестиваль, Португалия. Ежегодное событие, посвященное сбору урожая винограда и местным винодельческим традициям.
День эмиратской женщины, ОАЭ. Дата приурочена к годовщине основания Всеобщего женского союза ОАЭ в 1975 году. Праздник учреждён в 2015 году по инициативе шейхи Фатимы бинт Мубарак, известной как «мать нации», и посвящён достижениям эмиратских женщин в образовании, бизнесе, науке, культуре и государственном управлении.
Религиозные праздники 28 августа
На эту дату приходятся значимые религиозные праздники:
Успение Пресвятой Богородицы
Один из двенадцати главных (двунадесятых) праздников церковного года. Русская православная церковь и ряд других поместных православных церквей, придерживающихся юлианского календаря, отмечают его 28 августа по гражданскому календарю (тогда как церкви, использующие новоюлианский календарь, празднуют Успение 15 августа). Праздник завершает двухнедельный Успенский пост и символизирует переход Богородицы из земной жизни в жизнь вечную. В храмах проходят торжественные богослужения, в некоторых приходах освящают хлеб из зерна нового урожая.
Католический праздник памяти святого Августина Блаженного
День памяти епископа Гиппонского, одного из отцов западной христианской церкви и автора знаменитой «Исповеди». Католики вспоминают его труды о вере, благодати и внутреннем духовном поиске.
Необычные праздники 28 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День надутых губ. Шуточный праздник, зародившийся в интернет-культуре в начале 2010-х как пародия на моду на увеличение губ. В этот день разрешается «надуть губки», чтобы с юмором показать недовольство по любому поводу.
День котлет в Костроме. Гастрономический фестиваль, который проводится с 2007 года и превратился из рекламной акции местного производителя полуфабрикатов в любимый горожанами и туристами праздник.
День «Могучих рейнджеров». Учрежден фанатским сообществом в 2010 году в честь премьеры культового сериала 1990-х, которая состоялась 28 августа 1993 года в США.
День второй половинки. Молодежный праздник, посвященный отношениям и любви. Его отмечают в разных странах, а идея связана с тем, что 28 августа делит календарный год примерно пополам — это символический переход из первой половины года во вторую.
Народные праздники и приметы на сегодня 28 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Спожинки (встречаются также названия Дожинки, Обжинки или Богородичная Пасха). Название связано со словом «спожинать» — заканчивать жатву.
К концу августа завершалась уборка пшеницы, ячменя и других зерновых, а последний сноп жали молча, чтобы не потревожить дух поля.
В этот день считалось нельзя ссориться, конфликтовать и заниматься тяжёлой работой — время было отведено для покоя, благодарности и молитвы.
Землю на Успение называли именинницей: копать ее, втыкать лопаты и палки в этот день не полагалось.
Гром и гроза — к ранней и дождливой осени.
Хорошая погода в этот день предвещала прохладный октябрь.
Теплые дни после Успения называли молодым бабьим летом.
Кто родился в этот день
28 августа родились многие известные люди:
Иоганн Вольфганг Гете (1749). Немецкий писатель, мыслитель и государственный деятель. Автор «Фауста» и один из крупнейших представителей мировой литературы.
Аркадий Стругацкий (1925). Советский писатель-фантаст, в соавторстве с братом Борисом создавший «Пикник на обочине», «Трудно быть богом» и десятки других культовых произведений.
Наталья Гундарева (1948). Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Известна ролями в фильмах «Осенний марафон» и «Сладкая женщина».
Джек Блэк (1969). Американский актёр, музыкант и комик. Снялся в фильмах «Кунг-фу Панда», «Школа рока» и «Джуманджи».
Даниил Спиваковский (1969). Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ.
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