28 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 28 августа

В России сегодня отмечают такие праздники:

День военного медика

Праздник связан с событием 28 августа 1805 года, когда при императоре Александре I был создан первый центральный орган управления армейской медицинской службой. С тех пор военные врачи, фельдшеры и санитары спасают жизни бойцов на полях сражений. По случаю праздника в регионах проводят конкурсы профессионального мастерства и торжественные мероприятия.

День столяра