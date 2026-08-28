Как уплачивать штрафы в ФНС

Как уплачивать штраф
В 2026 году штрафы уплачивают за счет средств, которые учитывают на ЕНС. ФОрмировать отдельные платежные поручения на уплату штрафа по ст. 126 НК не нужно.
Для перечисления платежей c помощью ЕНП, а также для уплаты штрафов за опоздание со сдачей декларации, документов, неуплату налогов и взносов указывают КБК 18201061201010000510.
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Как еще можно уплатить штраф
Также налогоплательщик вправе подать заявление о распоряжении суммой средств, которые формируют положительное сальдо ЕНС. Их можно зачесть в счет погашения штрафа, который начислила налоговая инспекция по решению о привлечении к налоговой ответственности.
Пополнить ЕНС (в рамках ЕНП) можно в том числе с помощью сервиса ФНС «Уплата налогов и пошлин»
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