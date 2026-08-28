Как уплачивать штрафы в ФНС

Как уплачивать штраф

В 2026 году штрафы уплачивают за счет средств, которые учитывают на ЕНС. ФОрмировать отдельные платежные поручения на уплату штрафа по ст. 126 НК не нужно.

Для перечисления платежей c помощью ЕНП, а также для уплаты штрафов за опоздание со сдачей декларации, документов, неуплату налогов и взносов указывают КБК 18201061201010000510.