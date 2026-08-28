Золото без эмитента: почему нейтральный актив становится главным мостом между валютами

Каждая из этих валют, впрочем, остается обязательством конкретного государства. В статье разбираем, почему участники торговых цепочек, пересекающих валютные зоны, все чаще обращаются к золоту как к нейтральному активу без эмитента и что это меняет в структуре международных расчетов.
Почему золото не имеет эмитента и что это дает
Доллар — обязательство американской финансовой системы, за которым стоит ФРС. Юань — обязательство Народного банка Китая. Рубль — обязательство Банка России. Каждая валюта связана с решениями конкретного регулятора, политикой конкретной страны, ограничениями конкретной юрисдикции. Золото в этом смысле устроено иначе: оно не является обязательством ни одного государства. Нет эмитента, который может заморозить расчеты, изменить ставку или ввести санкции на использование актива.
Для России этот аргумент звучит особенно актуально. Привычная трансграничная финансовая инфраструктура стала сложнее, торговые потоки сместились в новые юрисдикции. Когда участники из разных валютных зон проводят сделку, им нужен актив, который не контролирует ни одна из сторон. Золото может выступать таким нейтральным звеном.
Это не возвращение к золотому стандарту. Золото не должно заменять валюты. Его роль — быть ликвидным активом между ними.
Насколько изменилась структура расчетов России
Смещение торговых потоков видно в статистике Центробанка. Доля рубля в расчетах за экспорт в страны Азии в июне 2026 года выросла до 69,1% с 57,6% месяцем ранее. С Африкой показатель достиг 95,6%. Одновременно юань укрепляет позиции в импортных платежах: через систему А7 в первом полугодии 2026 года 41% платежей прошел в юанях, 32% — в долларах, 15% — в евро.
Каждая валюта решает свою задачу. Рубль удобен для расчетов внутри страны и с партнерами, готовыми его принимать. Юань работает для торговых цепочек с Китаем. Но когда сделка пересекает несколько валютных зон и ни одна из сторон не хочет зависеть от контрагента, появляется потребность в активе, который нейтрален по определению. Золото закрывает эту нишу.
Как центральные банки меняют спрос на металл
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) зафиксировал рекорд: во втором квартале 2026 года центральные банки мира приобрели 289 тонн золота. Это максимальный показатель для второго квартала за всю историю наблюдений и рост на 62% в годовом исчислении. Крупнейшими покупателями стали Центробанк Польши (51 тонна) и Народный банк Китая (33 тонны).
Показательно, что Банк России во втором квартале действовал иначе. ЦБ РФ сократил запасы на 22 тонны и стал крупнейшим продавцом золота за отчетный период. Это говорит о том, что для российского регулятора металл уже работает не только как резерв, но и как инструмент управления ликвидностью.
Продажа золота в условиях рекордного спроса со стороны других центробанков — это операция на рынке, где есть покупатель, есть цена и есть ликвидность.
Что показывает рост биржевой торговли
Биржевая статистика подтверждает приток участников на рынок золота внутри России. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже за январь-июль 2026 года вырос на 95,4% в годовом выражении и достиг 255,4 тонны. В денежном выражении объем сделок с золотом и серебром составил 2,993 трлн рублей против 1,14 трлн годом ранее. Количество сделок на рынке драгметаллов в июле увеличилось на 87% до 286,6 тысячи.
Растет и инструмент хеджирования. Фьючерсы на золото позволяют фиксировать цену покупки физического металла и страховать от падения котировок. Объем открытых позиций по драгметаллам в начале 2026 года вырос на 49% и достиг 239 млрд рублей. Участники рынка учатся работать с металлом не как с запасом, а как с торгуемым инструментом.
Где золото встречается с инициативой БРИКС
16 августа 2026 года заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать в России единый международный центр хранения золота стран БРИКС. Инициатива предполагает совместное управление, международный надзор и юридические гарантии доступа каждой страны к собственным активам. Пока это политическое предложение, а не утвержденный многосторонний проект.
Но сама логика инициативы укладывается в тот же тезис: страны ищут актив, который не зависит от решений одной группы государств или западных клиринговых систем.
Золото привлекательно для межгосударственной резервной системы именно потому, что оно не является обязательством конкретного эмитента и не требует постоянного доступа к единой платежной сети. Физический металл может храниться, перемещаться и проверяться отдельно от безналичных резервов на корреспондентских счетах.
Что важно для участников торговых цепочек
В ближайшие годы золото будут оценивать по новому критерию: насколько эффективно через него можно перемещать стоимость между разными финансовыми системами и управлять ею.
Те, кто построят связную цепочку от производителя до конечного покупателя с ликвидностью, хеджированием и расчетом на каждом этапе, определят, как металл будет работать в международной торговле.
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