Золото без эмитента: почему нейтральный актив становится главным мостом между валютами

Почему золото не имеет эмитента и что это дает

Доллар — обязательство американской финансовой системы, за которым стоит ФРС. Юань — обязательство Народного банка Китая. Рубль — обязательство Банка России. Каждая валюта связана с решениями конкретного регулятора, политикой конкретной страны, ограничениями конкретной юрисдикции. Золото в этом смысле устроено иначе: оно не является обязательством ни одного государства. Нет эмитента, который может заморозить расчеты, изменить ставку или ввести санкции на использование актива.

Для России этот аргумент звучит особенно актуально. Привычная трансграничная финансовая инфраструктура стала сложнее, торговые потоки сместились в новые юрисдикции. Когда участники из разных валютных зон проводят сделку, им нужен актив, который не контролирует ни одна из сторон. Золото может выступать таким нейтральным звеном.