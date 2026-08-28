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Ликвидация бизнеса
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Упрощенная ликвидация: когда возможна, нужно ли сдавать баланс и в какой срок направлять отчетность

Упрощенная ликвидация: когда возможна, нужно ли сдавать баланс и в какой срок направлять отчетность

Организация на УСН собирается ликвидироваться. Разбираемся, когда возможна упрощенная процедура, нужно ли сдавать баланс и в какой срок сдавать отчетность.

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Когда можно ликвидировать организацию в упрощенном порядке

Право на упрощенную ликвидацию возникает, если организация соответствует этим требованиям:

  • сведения об организации включены в реестр МСП;

  • компания не платит НДС или освобождена от его исчисления и уплаты;

  • у организации нет кредиторской задолженности перед бюджетом, работниками и другими третьими лицами;

  • в ЕГРЮЛ нет записей о недостоверности сведений;

  • налоговая отчетность предоставляется регулярно;

  • у организации нет в собственности недвижимого имущества и транспорта;

  • компания не находится в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению ФНС, уменьшения уставного капитала, банкротства.

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Нужно ли сдавать ликвидационный баланс

При упрощенной ликвидации промежуточный ликвидационный баланс не составляют. Его могут сформировать для внутренних целей, но сдавать его не нужно.

В ст. 21.3 ФЗ от от 08.08.2001 № 129-ФЗ указано, что в условиях упрощенной ликвидации предоставлять баланс не требуется. Все зависит от конкретной налоговой — где-то его требуют, а где-то — нет. Этот момент стоит уточнить в своей инспекции.

В какой срок сдавать отчетность

Всю отчетность нужно сдать не позднее чем за один рабочий день до истечения 3-х месяцев со дня публикации решения в Вестнике государственной регистрации.

Текущую отчетность сдают в обычном порядке. Например, если ликвидация будет в октябре, то за 9 месяцев сдают обычную отчетность — РСВ, ЕФС-1 с разделом 2, 6-НДФЛ (если были выплаты физлицам) и уведомление об исчисленном налоге по УСН (если есть к начислению).

За несколько дней до ликвидации сдают отчетность с ликвидационными кодами. В 6-НДФЛ включают справки 2-НДФЛ как в годовом расчете.

За 3—5 дней до ликвидации сдают ЕФС-1 с разделом 1.1 об увольнении директора и других работников, если они есть. Также подают раздел 1.2 формы о стаже всех работников, которые работали в 2026 году. В этот же срок сдают декларацию по УСН с ликвидационным кодом.

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