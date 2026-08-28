Упрощенная ликвидация: когда возможна, нужно ли сдавать баланс и в какой срок направлять отчетность

Нужно ли сдавать ликвидационный баланс

При упрощенной ликвидации промежуточный ликвидационный баланс не составляют. Его могут сформировать для внутренних целей, но сдавать его не нужно.

В ст. 21.3 ФЗ от от 08.08.2001 № 129-ФЗ указано, что в условиях упрощенной ликвидации предоставлять баланс не требуется. Все зависит от конкретной налоговой — где-то его требуют, а где-то — нет. Этот момент стоит уточнить в своей инспекции.