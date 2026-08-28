Упрощенная ликвидация: когда возможна, нужно ли сдавать баланс и в какой срок направлять отчетность

Когда можно ликвидировать организацию в упрощенном порядке
Право на упрощенную ликвидацию возникает, если организация соответствует этим требованиям:
сведения об организации включены в реестр МСП;
компания не платит НДС или освобождена от его исчисления и уплаты;
у организации нет кредиторской задолженности перед бюджетом, работниками и другими третьими лицами;
в ЕГРЮЛ нет записей о недостоверности сведений;
налоговая отчетность предоставляется регулярно;
у организации нет в собственности недвижимого имущества и транспорта;
компания не находится в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению ФНС, уменьшения уставного капитала, банкротства.
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Нужно ли сдавать ликвидационный баланс
При упрощенной ликвидации промежуточный ликвидационный баланс не составляют. Его могут сформировать для внутренних целей, но сдавать его не нужно.
В ст. 21.3 ФЗ от от 08.08.2001 № 129-ФЗ указано, что в условиях упрощенной ликвидации предоставлять баланс не требуется. Все зависит от конкретной налоговой — где-то его требуют, а где-то — нет. Этот момент стоит уточнить в своей инспекции.
В какой срок сдавать отчетность
Всю отчетность нужно сдать не позднее чем за один рабочий день до истечения 3-х месяцев со дня публикации решения в Вестнике государственной регистрации.
Текущую отчетность сдают в обычном порядке. Например, если ликвидация будет в октябре, то за 9 месяцев сдают обычную отчетность — РСВ, ЕФС-1 с разделом 2, 6-НДФЛ (если были выплаты физлицам) и уведомление об исчисленном налоге по УСН (если есть к начислению).
За несколько дней до ликвидации сдают отчетность с ликвидационными кодами. В 6-НДФЛ включают справки 2-НДФЛ как в годовом расчете.
За 3—5 дней до ликвидации сдают ЕФС-1 с разделом 1.1 об увольнении директора и других работников, если они есть. Также подают раздел 1.2 формы о стаже всех работников, которые работали в 2026 году. В этот же срок сдают декларацию по УСН с ликвидационным кодом.
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