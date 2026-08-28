Когда роботы заменят труд — кто будет устанавливать цены

От человеко-часов к технологиям: меняется формула цены

Традиционно считалось, что цена товара в первую очередь определяется затратами на человеческий труд. Сегодня эта парадигма устарела. Современная экономика формирует цену из множества компонентов: стоимости капитала, энергии, логистики, технологий, налоговой нагрузки, финансирования и лишь затем — затрат на персонал. Во многих высокотехнологичных отраслях доля труда в себестоимости за последние десятилетия существенно снизилась.

Если производство полностью автоматизируется и человеческий труд в себестоимости стремится к нулю, что тогда объективно должно происходить с ценой на товар? Если смотреть только на производственную экономику, ответ очевиден: себестоимость должна снижаться. Но рыночная цена давно перестала определяться исключительно затратами производителя.

Таких примеров уже достаточно. Производство микрочипов, роботизированные склады, современные автомобильные заводы, электронная коммерция — везде автоматизация многократно повысила производительность труда и снизила производственные издержки.

Но конечные цены далеко не всегда снижались пропорционально. Значительная часть созданной эффективности перераспределялась между владельцами технологий, поставщиками капитала, логистической инфраструктурой и финансовой системой.