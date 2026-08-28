Чужой контент для корпоративного ИИ: как бизнесу подготовиться к 1 марта 2027

Инвентаризация обучающих данных

Начинать надо с инвентаризации данных. Без нее любые дальнейшие меры не сработают: вы попросту не будете знать, на чем именно обучена ваша модель и откуда взяты исходные данные.

По степени риска все данные можно разделить на три условные корзины.

Первая — собственные и созданные внутри компании данные, на которые у вас есть полные права. Сюда входят внутренние базы знаний, отчеты и материалы, оформленные как служебные произведения. Учтите, что факт того, что текст написан вашим сотрудником на рабочем месте в рабочее время, еще не делает его собственностью компании. Чтобы права на данные стали вашим полноценным активом, процесс их создания нужно оформить: зафиксировать в трудовом договоре или должностной инструкции обязанность по подготовке того или иного контента, выдать письменное задание и принять результат по акту. Только тогда созданные материалы становятся «юридически вашими» и могут безопасно использоваться для обучения нейросетей.

Вторая — контент, использование которого подкреплено лицензионным соглашением или четкими правилами доступа. Это материалы из легальных платных подписок, узкоспециализированные справочные базы и открытые датасеты, где правообладатель прямо разрешил коммерческое использование. Главное здесь — не просто найти правила, а заранее убедиться, что они допускают «обучение ИИ» или «машинную обработку» данных. Многие открытые лицензии, включая популярные Creative Commons, содержат оговорки, которые в глаза не бросаются, но при игнорировании могут сделать обучение модели юридически уязвимым.

И, наконец, третья — данные неизвестного происхождения: скачанные из интернета, датасеты, полученные от подрядчиков без подтверждения их происхождения, или пользовательский контент.

По каждому набору данных в этой «корзине» должно быть зафиксировано, что именно было получено, в каком объеме и когда. Если источник достоверно не определен, это так и должно быть отражено в реестре — как отсутствие правового основания. Отдельно проверяется, не обходились ли при сборе технические средства защиты доступа.

Обход прямо квалифицируется как нарушение: закон 243-ФЗ разрешает обучение на опубликованном контенте, только если он «доступен для анализа без ограничения техническими средствами». Именно поэтому данные неизвестного происхождения составляют зону максимального риска: если у вас нет документального подтверждения прав, любой такой набор становится миной замедленного действия.

Аудит данных стоит недорого, особенно в сравнении с возможными последствиями. Заплатить за будущее спокойствие сегодня выгоднее: я на практике видел, как одна спорная выборка превратила проект в затяжную судебную тяжбу, финансовые и репутационные потери от которой которой в разы превысили любые затраты на проверку исходных данных.