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29 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

29 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Сегодня 29 августа отмечают День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России, День дальнобойщика и Ореховый Спас. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 29 августа. 

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Какой сегодня праздник в России 29 августа 

В России сегодня отмечают такие праздники: 

День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России 

Памятная дата посвящена созданию в 1977 году первой учебной роты специального назначения, которая впоследствии стала основой знаменитого отряда «Витязь». Праздник отмечают действующие сотрудники и ветераны подразделений спецназа. 

День дальнобойщика

Праздник, посвященный водителям большегрузных автомобилей, которые ежедневно обеспечивают перевозку товаров между городами, регионами и странами. Работа дальнобойщика требует высокой ответственности, выносливости, внимательности и готовности проводить много времени в дороге вдали от дома. В этот день коллеги, друзья и родные поздравляют водителей с профессиональным праздником, благодарят их за нелегкий труд и желают безопасных маршрутов, надежной техники и благополучного возвращения домой. 

Международные праздники 29 августа 

В мире 29 августа отмечают следующий международный день: 

Международный день действий против ядерных испытаний 

Памятная дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Ее цель — привлечение внимания к последствиям ядерных испытаний и продвижение инициатив по ядерному разоружению. Дата выбрана в память о закрытии Семипалатинского испытательного полигона в Казахстане 29 августа 1991 года. 

Какие праздники отмечают 29 августа в других странах 

В отдельных странах 29 августа приурочена к своим национальным событиям: 

  • День Словацкого национального восстания, Словакия. Государственный праздник в память о вооруженном восстании 1944 года против нацистской оккупации и коллаборационистского режима. 

  • День автономии Мадейры (Португалия). Жители автономного региона Мадейра отмечают годовщину предоставления архипелагу самоуправления. Праздник сопровождается официальными церемониями, концертами и культурными мероприятиями. 

Религиозные праздники 29 августа 

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти: 

Ореховый Спас 

Один из самых известных народно-церковных праздников августа, который также называют Хлебным, Холщовым или Третьим Спасом. К этой дате традиционно завершалась жатва и начинался сбор лесных орехов. Верующие освящают в храмах хлеб нового урожая и орехи. 

Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа 

Православная церковь вспоминает перенесение Нерукотворного Образа Спасителя из Эдессы в Константинополь в 944 году. Именно с этим событием связан Ореховый Спас. 

День Феодоровской иконы Божией Матери 

В этот день совершается празднование в честь одной из наиболее почитаемых икон Русской православной церкви — Феодоровской иконы Божией Матери. 

День памяти мученика Диомида 

Православные верующие также чтят память святого Диомида Тарсянина — врача и мученика, пострадавшего за христианскую веру. 

Необычные праздники 29 августа 

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы: 

  • День рождения мотоцикла. Неофициальный праздник любителей мототехники, приуроченный к получению патента на один из первых мотоциклов в конце XIX века. 

  • День лимонного сока. Необычный гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных ингредиентов мировой кухни. 

  • День гуляний по крышам. Неформальный праздник романтиков и любителей необычных городских прогулок. 

Народные праздники и приметы на сегодня 29 августа 

С этой датой связаны несколько народных примет: 

  • По народному календарю — Ореховый Спас. День считался временем окончательного сбора урожая и заготовки орехов на зиму. Хозяйки пекли хлеб и пироги из муки нового урожая, а также готовили ореховые угощения. 

  • Богатый урожай орехов — к хорошему урожаю хлеба в следующем году. 

  • Гроза в этот день предвещает теплую осень. 

  • Если журавли уже улетают на юг, зима наступит рано. 

  • Хорошая погода на Ореховый Спас сулит благоприятную осень. 

Кто родился в этот день 

29 августа родились многие известные люди: 

  • Морис Метерлинк (1862). Бельгийский писатель, драматург и лауреат Нобелевской премии по литературе. 

  • Ингрид Бергман (1915). Шведская и американская актриса, обладательница трех премий «Оскар». 

  • Чарли Паркер (1920). Американский джазовый саксофонист, один из основоположников стиля бибоп. 

  • Майкл Джексон (1958). Американский певец, композитор и танцор, известный как «король поп-музыки». 

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