29 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 29 августа

День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России

День дальнобойщика

Праздник, посвященный водителям большегрузных автомобилей, которые ежедневно обеспечивают перевозку товаров между городами, регионами и странами. Работа дальнобойщика требует высокой ответственности, выносливости, внимательности и готовности проводить много времени в дороге вдали от дома. В этот день коллеги, друзья и родные поздравляют водителей с профессиональным праздником, благодарят их за нелегкий труд и желают безопасных маршрутов, надежной техники и благополучного возвращения домой.