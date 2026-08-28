29 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 29 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России
Памятная дата посвящена созданию в 1977 году первой учебной роты специального назначения, которая впоследствии стала основой знаменитого отряда «Витязь». Праздник отмечают действующие сотрудники и ветераны подразделений спецназа.
День дальнобойщика
Праздник, посвященный водителям большегрузных автомобилей, которые ежедневно обеспечивают перевозку товаров между городами, регионами и странами. Работа дальнобойщика требует высокой ответственности, выносливости, внимательности и готовности проводить много времени в дороге вдали от дома. В этот день коллеги, друзья и родные поздравляют водителей с профессиональным праздником, благодарят их за нелегкий труд и желают безопасных маршрутов, надежной техники и благополучного возвращения домой.
Международные праздники 29 августа
В мире 29 августа отмечают следующий международный день:
Международный день действий против ядерных испытаний
Памятная дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Ее цель — привлечение внимания к последствиям ядерных испытаний и продвижение инициатив по ядерному разоружению. Дата выбрана в память о закрытии Семипалатинского испытательного полигона в Казахстане 29 августа 1991 года.
Какие праздники отмечают 29 августа в других странах
В отдельных странах 29 августа приурочена к своим национальным событиям:
День Словацкого национального восстания, Словакия. Государственный праздник в память о вооруженном восстании 1944 года против нацистской оккупации и коллаборационистского режима.
День автономии Мадейры (Португалия). Жители автономного региона Мадейра отмечают годовщину предоставления архипелагу самоуправления. Праздник сопровождается официальными церемониями, концертами и культурными мероприятиями.
Религиозные праздники 29 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
Ореховый Спас
Один из самых известных народно-церковных праздников августа, который также называют Хлебным, Холщовым или Третьим Спасом. К этой дате традиционно завершалась жатва и начинался сбор лесных орехов. Верующие освящают в храмах хлеб нового урожая и орехи.
Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
Православная церковь вспоминает перенесение Нерукотворного Образа Спасителя из Эдессы в Константинополь в 944 году. Именно с этим событием связан Ореховый Спас.
День Феодоровской иконы Божией Матери
В этот день совершается празднование в честь одной из наиболее почитаемых икон Русской православной церкви — Феодоровской иконы Божией Матери.
День памяти мученика Диомида
Православные верующие также чтят память святого Диомида Тарсянина — врача и мученика, пострадавшего за христианскую веру.
Необычные праздники 29 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День рождения мотоцикла. Неофициальный праздник любителей мототехники, приуроченный к получению патента на один из первых мотоциклов в конце XIX века.
День лимонного сока. Необычный гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных ингредиентов мировой кухни.
День гуляний по крышам. Неформальный праздник романтиков и любителей необычных городских прогулок.
Народные праздники и приметы на сегодня 29 августа
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Ореховый Спас. День считался временем окончательного сбора урожая и заготовки орехов на зиму. Хозяйки пекли хлеб и пироги из муки нового урожая, а также готовили ореховые угощения.
Богатый урожай орехов — к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
Гроза в этот день предвещает теплую осень.
Если журавли уже улетают на юг, зима наступит рано.
Хорошая погода на Ореховый Спас сулит благоприятную осень.
Кто родился в этот день
29 августа родились многие известные люди:
Морис Метерлинк (1862). Бельгийский писатель, драматург и лауреат Нобелевской премии по литературе.
Ингрид Бергман (1915). Шведская и американская актриса, обладательница трех премий «Оскар».
Чарли Паркер (1920). Американский джазовый саксофонист, один из основоположников стиля бибоп.
Майкл Джексон (1958). Американский певец, композитор и танцор, известный как «король поп-музыки».
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