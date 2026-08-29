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30 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

30 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Сегодня 30 августа отмечают День Республики Татарстан и День шахтера. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 30 августа. 

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Какие сегодня праздники в России 30 августа 

В России сегодня отмечают такие праздники: 

День Республики Татарстан 

Праздник установлен в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете республики. Дата отмечается как один из главных региональных праздников Татарстана — с концертами, ярмарками и торжественными мероприятиями в Казани и других городах. 

День шахтера 

Профессиональный праздник горняков традиционно отмечается в последнее воскресенье последнего летнего месяца, и в 2026 году выпадает именно на 30 августа. Праздник учрежден еще в советское время в знак признания тяжелого и опасного труда работников угольной промышленности. 

Международные праздники 30 августа 

В мире 30 августа отмечают следующие международные дни: 

Международный день жертв насильственных исчезновений 

Памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к проблеме насильственных исчезновений людей и поддержки их родственников по всему миру. 

Международный день китовой акулы 

Праздник посвящен крупнейшей рыбе на планете — китовой акуле. Дата призвана привлечь внимание к охране этого вида и сохранению морских экосистем. 

Какие праздники отмечают 30 августа в других странах 

В отдельных странах 30 августа приурочена к своим национальным событиям: 

  • День Конституции, Казахстан. Государственный праздник в честь принятия Конституции Республики Казахстан в 1995 году. 

  • День Победы, Турция. Национальный праздник в память о победе турецких войск в решающем сражении Войны за независимость в 1922 году. 

Церковные праздники 30 августа 

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти: 

День памяти священномученика Мирона Кизического 

Православная церковь чтит память епископа Мирона Кизического, жившего в III–IV веках и пострадавшего за христианскую веру во время гонений. 

День памяти преподобного Пимена Угрешского 

Верующие вспоминают святого архимандрита Пимена, возродившего в XIX веке Николо-Угрешский монастырь и известного трудами на благо обители. 

День памяти преподобного Алипия Печерского, иконописца 

Церковь чтит память одного из первых известных русских иконописцев, инока Киево-Печерской лавры, жившего в XI–XII веках. 

Празднование Свенской (Печерской) иконы Божией Матери 

В этот день верующие вспоминают чудотворный образ, связанный с историей Киево-Печерской лавры и Свенского монастыря под Брянском. 

Необычные праздники 30 августа 

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы: 

  • День доставленных посылок. Праздник посвящен работе почтовых и курьерских служб, которые ежедневно доставляют миллионы отправлений по всему миру. 

  • День памяти потерянного носка. Шуточный праздник для тех, кто хоть раз сталкивался с загадочным исчезновением одного носка из пары после стирки. 

  • День смелости и безрассудства. Неформальный повод сделать что-то необычное, выйти из зоны комфорта и решиться на смелый поступок. 

Народные праздники и приметы на сегодня 30 августа 

С этой датой связаны народные приметы и традиции: 

  • Мирон Ветрогон (Вдовьи помочи). В народном календаре день носит название Мирон Ветрогон — из-за характерных для этого времени сильных ветров, а также Вдовьи помочи: соседи и родственники традиционно помогали вдовам и одиноким женщинам управиться с уборкой урожая. 

  • Сильный ветер в этот день предвещал ветреный сентябрь. 

  • Если журавли летят высоко и не спеша — к теплой и продолжительной осени. 

  • Обильная роса утром — к ясной и сухой погоде на ближайшие дни. 

Кто родился в этот день 

30 августа родились многие известные люди: 

  • Мэри Шелли (1797). Английская писательница, автор романа «Франкенштейн, или Современный Прометей», одного из первых произведений в жанре научной фантастики. 

  • Эрнест Резерфорд (1871). Британский физик, «отец» ядерной физики, лауреат Нобелевской премии по химии, открывший строение атомного ядра. 

  • Уоррен Баффет (1930). Американский предприниматель и инвестор, один из самых успешных финансистов в мире, известный как «оракул из Омахи». 

  • Кэмерон Диас (1972). Американская актриса, известная по фильмам «Маска», «Все без ума от Мэри» и трилогии «Ангелы Чарли». 

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