30 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какие сегодня праздники в России 30 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День Республики Татарстан
Праздник установлен в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете республики. Дата отмечается как один из главных региональных праздников Татарстана — с концертами, ярмарками и торжественными мероприятиями в Казани и других городах.
День шахтера
Профессиональный праздник горняков традиционно отмечается в последнее воскресенье последнего летнего месяца, и в 2026 году выпадает именно на 30 августа. Праздник учрежден еще в советское время в знак признания тяжелого и опасного труда работников угольной промышленности.
Международные праздники 30 августа
В мире 30 августа отмечают следующие международные дни:
Международный день жертв насильственных исчезновений
Памятная дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания к проблеме насильственных исчезновений людей и поддержки их родственников по всему миру.
Международный день китовой акулы
Праздник посвящен крупнейшей рыбе на планете — китовой акуле. Дата призвана привлечь внимание к охране этого вида и сохранению морских экосистем.
Какие праздники отмечают 30 августа в других странах
В отдельных странах 30 августа приурочена к своим национальным событиям:
День Конституции, Казахстан. Государственный праздник в честь принятия Конституции Республики Казахстан в 1995 году.
День Победы, Турция. Национальный праздник в память о победе турецких войск в решающем сражении Войны за независимость в 1922 году.
Церковные праздники 30 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти священномученика Мирона Кизического
Православная церковь чтит память епископа Мирона Кизического, жившего в III–IV веках и пострадавшего за христианскую веру во время гонений.
День памяти преподобного Пимена Угрешского
Верующие вспоминают святого архимандрита Пимена, возродившего в XIX веке Николо-Угрешский монастырь и известного трудами на благо обители.
День памяти преподобного Алипия Печерского, иконописца
Церковь чтит память одного из первых известных русских иконописцев, инока Киево-Печерской лавры, жившего в XI–XII веках.
Празднование Свенской (Печерской) иконы Божией Матери
В этот день верующие вспоминают чудотворный образ, связанный с историей Киево-Печерской лавры и Свенского монастыря под Брянском.
Необычные праздники 30 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День доставленных посылок. Праздник посвящен работе почтовых и курьерских служб, которые ежедневно доставляют миллионы отправлений по всему миру.
День памяти потерянного носка. Шуточный праздник для тех, кто хоть раз сталкивался с загадочным исчезновением одного носка из пары после стирки.
День смелости и безрассудства. Неформальный повод сделать что-то необычное, выйти из зоны комфорта и решиться на смелый поступок.
Народные праздники и приметы на сегодня 30 августа
С этой датой связаны народные приметы и традиции:
Мирон Ветрогон (Вдовьи помочи). В народном календаре день носит название Мирон Ветрогон — из-за характерных для этого времени сильных ветров, а также Вдовьи помочи: соседи и родственники традиционно помогали вдовам и одиноким женщинам управиться с уборкой урожая.
Сильный ветер в этот день предвещал ветреный сентябрь.
Если журавли летят высоко и не спеша — к теплой и продолжительной осени.
Обильная роса утром — к ясной и сухой погоде на ближайшие дни.
Кто родился в этот день
30 августа родились многие известные люди:
Мэри Шелли (1797). Английская писательница, автор романа «Франкенштейн, или Современный Прометей», одного из первых произведений в жанре научной фантастики.
Эрнест Резерфорд (1871). Британский физик, «отец» ядерной физики, лауреат Нобелевской премии по химии, открывший строение атомного ядра.
Уоррен Баффет (1930). Американский предприниматель и инвестор, один из самых успешных финансистов в мире, известный как «оракул из Омахи».
Кэмерон Диас (1972). Американская актриса, известная по фильмам «Маска», «Все без ума от Мэри» и трилогии «Ангелы Чарли».
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