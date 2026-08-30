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31 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

31 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Сегодня 31 августа отмечают День ветеринарного работника России и Международный день блога. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 31 августа. 

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Какие сегодня праздники в России 31 августа 

В России сегодня отмечают такие праздники: 

День ветеринарного работника России 

Профессиональный праздник врачей, посвятивших свою жизнь заботе о здоровье животных. Ветеринары обеспечивают благополучие не только домашних питомцев, но и сельскохозяйственных животных, а также диких зверей, которым иногда требуется медицинская помощь. 

День блога (Blog Day) 

Сравнительно новая инициатива, объединяющая авторов блогов по всей России. В этот день инфлюенсеры традиционно рекомендуют своим читателям новые интересные блоги, способствуя обмену идеями и расширению аудитории. 

Международные праздники 31 августа 

В мире 31 августа отмечают следующие международные дни: 

Международный день осведомленности о передозировке 

Памятная дата призвана привлечь внимание к проблеме смертей от передозировки наркотиками, поддержать пострадавшие семьи и напомнить о важности профилактики и своевременной помощи. 

Международный день лиц африканского происхождения 

Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН для признания вклада людей африканского происхождения в развитие мировой культуры и общества, а также для привлечения внимания к проблемам расизма и дискриминации. 

Какие праздники отмечают 31 августа в других странах 

В отдельных странах 31 августа приурочено к национальным событиям: 

  • День независимости, Кыргызстан. Государственный праздник в честь принятия декларации о независимости республики в 1991 году. 

  • День независимости, Малайзия. Национальный праздник в память о провозглашении независимости Малайи от Великобритании в 1957 году. 

  • День солидарности и свободы, Польша. Памятная дата установлена в честь подписания в 1980 году Гданьских соглашений между властями и профсоюзом «Солидарность», ставших важным шагом на пути к демократическим переменам в стране. 

Церковные праздники 31 августа 

На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти: 

День памяти мучеников Флора и Лавра 

Православная церковь чтит память братьев-мучеников, живших во II веке и почитаемых на Руси как покровители лошадей и домашнего скота. 

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы 

Дни, следующие за праздником Успения Богородицы, в течение которых церковь продолжает вспоминать это событие в богослужениях. 

День памяти преподобного Иоанна Рыльского 

Церковь вспоминает болгарского святого-отшельника, основателя знаменитого Рыльского монастыря, особо почитаемого в православных славянских странах. 

Празднование иконы Божией Матери «Всецарица» 

Верующие чтят чудотворный образ Богородицы, к которому традиционно обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых недугов. 

Необычные праздники 31 августа 

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы: 

  • День борьбы с провалами в памяти. Шуточный праздник, напоминающий о забавных и не очень ситуациях, связанных с забывчивостью. 

  • День свахи. Неформальный праздник, посвященный тем, кто помогает людям находить свою вторую половинку. 

  • День шепота травы. Поэтичный повод прислушаться к звукам природы и провести время на свежем воздухе. 

Народные праздники и приметы на сегодня 31 августа 

С этой датой связаны народные приметы и традиции: 

  • Фрол и Лавёр (Лошадиный праздник). В народном календаре день назван в честь мучеников Флора и Лавра, которых крестьяне считали покровителями лошадей. В этот день лошадей освобождали от работы, купали и украшали лентами, а также устраивали для них своеобразный отдых и угощение. 

  • Если журавли отправляются на юг — скорая осень и ранние холода.

  • Дождь в этот день — к затяжному ненастью в начале сентября. 

  • Обилие паутины в воздухе предвещает ясную и сухую погоду. 

Кто родился в этот день 

31 августа родились многие известные люди: 

  • Александр Радищев (1749). Русский писатель и философ, автор произведения «Путешествие из Петербурга в Москву». 

  • Мария Монтессори (1870). Итальянский педагог и врач, создательница всемирно известной педагогической системы Монтессори. 

  • Алексей Брусилов (1853). Русский военачальник, генерал от кавалерии, герой Первой мировой войны, автор знаменитого «Брусиловского прорыва». 

  • Матильда Кшесинская (1872). Русская балерина, прима-балерина Мариинского театра, одна из самых известных танцовщиц своего времени. 

  • Ван Моррисон (1945). Британский певец, автор песен и музыкант, один из самых влиятельных исполнителей в истории рок-музыки. 

  • Ричард Гир (1949). Американский актер, известный по фильмам «Красотка», «Офицер и джентльмен» и «Чикаго». 

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