31 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какие сегодня праздники в России 31 августа
В России сегодня отмечают такие праздники:
День ветеринарного работника России
Профессиональный праздник врачей, посвятивших свою жизнь заботе о здоровье животных. Ветеринары обеспечивают благополучие не только домашних питомцев, но и сельскохозяйственных животных, а также диких зверей, которым иногда требуется медицинская помощь.
День блога (Blog Day)
Сравнительно новая инициатива, объединяющая авторов блогов по всей России. В этот день инфлюенсеры традиционно рекомендуют своим читателям новые интересные блоги, способствуя обмену идеями и расширению аудитории.
Международные праздники 31 августа
В мире 31 августа отмечают следующие международные дни:
Международный день осведомленности о передозировке
Памятная дата призвана привлечь внимание к проблеме смертей от передозировки наркотиками, поддержать пострадавшие семьи и напомнить о важности профилактики и своевременной помощи.
Международный день лиц африканского происхождения
Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН для признания вклада людей африканского происхождения в развитие мировой культуры и общества, а также для привлечения внимания к проблемам расизма и дискриминации.
Какие праздники отмечают 31 августа в других странах
В отдельных странах 31 августа приурочено к национальным событиям:
День независимости, Кыргызстан. Государственный праздник в честь принятия декларации о независимости республики в 1991 году.
День независимости, Малайзия. Национальный праздник в память о провозглашении независимости Малайи от Великобритании в 1957 году.
День солидарности и свободы, Польша. Памятная дата установлена в честь подписания в 1980 году Гданьских соглашений между властями и профсоюзом «Солидарность», ставших важным шагом на пути к демократическим переменам в стране.
Церковные праздники 31 августа
На эту дату приходятся и религиозные праздники и дни памяти:
День памяти мучеников Флора и Лавра
Православная церковь чтит память братьев-мучеников, живших во II веке и почитаемых на Руси как покровители лошадей и домашнего скота.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы
Дни, следующие за праздником Успения Богородицы, в течение которых церковь продолжает вспоминать это событие в богослужениях.
День памяти преподобного Иоанна Рыльского
Церковь вспоминает болгарского святого-отшельника, основателя знаменитого Рыльского монастыря, особо почитаемого в православных славянских странах.
Празднование иконы Божией Матери «Всецарица»
Верующие чтят чудотворный образ Богородицы, к которому традиционно обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых недугов.
Необычные праздники 31 августа
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День борьбы с провалами в памяти. Шуточный праздник, напоминающий о забавных и не очень ситуациях, связанных с забывчивостью.
День свахи. Неформальный праздник, посвященный тем, кто помогает людям находить свою вторую половинку.
День шепота травы. Поэтичный повод прислушаться к звукам природы и провести время на свежем воздухе.
Народные праздники и приметы на сегодня 31 августа
С этой датой связаны народные приметы и традиции:
Фрол и Лавёр (Лошадиный праздник). В народном календаре день назван в честь мучеников Флора и Лавра, которых крестьяне считали покровителями лошадей. В этот день лошадей освобождали от работы, купали и украшали лентами, а также устраивали для них своеобразный отдых и угощение.
Если журавли отправляются на юг — скорая осень и ранние холода.
Дождь в этот день — к затяжному ненастью в начале сентября.
Обилие паутины в воздухе предвещает ясную и сухую погоду.
Кто родился в этот день
31 августа родились многие известные люди:
Александр Радищев (1749). Русский писатель и философ, автор произведения «Путешествие из Петербурга в Москву».
Мария Монтессори (1870). Итальянский педагог и врач, создательница всемирно известной педагогической системы Монтессори.
Алексей Брусилов (1853). Русский военачальник, генерал от кавалерии, герой Первой мировой войны, автор знаменитого «Брусиловского прорыва».
Матильда Кшесинская (1872). Русская балерина, прима-балерина Мариинского театра, одна из самых известных танцовщиц своего времени.
Ван Моррисон (1945). Британский певец, автор песен и музыкант, один из самых влиятельных исполнителей в истории рок-музыки.
Ричард Гир (1949). Американский актер, известный по фильмам «Красотка», «Офицер и джентльмен» и «Чикаго».
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