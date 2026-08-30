31 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Фрол и Лавёр (Лошадиный праздник). В народном календаре день назван в честь мучеников Флора и Лавра, которых крестьяне считали покровителями лошадей. В этот день лошадей освобождали от работы, купали и украшали лентами, а также устраивали для них своеобразный отдых и угощение.