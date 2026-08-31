Как отвечать на требование по НДС декларации, если указан неверный код вида операции

Как подавать пояснения

Пояснения по декларации НДС подают в электронной форме по ТКС по рекомендуемому ФНС формату. При представлении пояснений не по формату, инспекция не будет считать их представленными.

Вместо пояснений или в дополнение к ним можно подать уточненную декларацию. Однако при этом срок проведения камеральной проверки по этому периоду откроется заново.

При подаче уточненной декларации составление пояснений не обязательно, но это можно сделать.