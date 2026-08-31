Как отвечать на требование по НДС декларации, если указан неверный код вида операции

Что указывать в пояснениях
Некорректный код вида операции — это ошибка, которая не приводит к занижению суммы налога. Поэтому по п. 1 ст. 81 НК подавать уточненную декларацию не нужно, в ответ на требование можно направить в ФНС пояснения с верным кодом.
В пояснениях можно написать:
«При отражении в разд. 9 декларации одной из записей книги продаж (порядковый номер записи —…) в строке 010 по ошибке указан код вида операции (номер кода). Данная ошибка является технической и не приводит к занижению суммы НДС, подлежащей уплате. Обязанности подавать уточненную декларацию у организации нет — это следует из п. 1 ст. 81 НК. Просим считать верным код вида операции …».
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Как подавать пояснения
Пояснения по декларации НДС подают в электронной форме по ТКС по рекомендуемому ФНС формату. При представлении пояснений не по формату, инспекция не будет считать их представленными.
Вместо пояснений или в дополнение к ним можно подать уточненную декларацию. Однако при этом срок проведения камеральной проверки по этому периоду откроется заново.
При подаче уточненной декларации составление пояснений не обязательно, но это можно сделать.
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