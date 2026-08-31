По какой цене отражать выручку с Яндекс.Маркета

Организация на ОСНО продает на Яндекс.Маркете. В сводном отчете есть общая стоимость без учета скидки и с учетом. Как учитывать выручку?

Выручку необходимо признавать с учетом скидок — данные стоит брать из столбца «Общая стоимость товаров с НДС и с учетом скидок» в сводном отчете Яндекс.Маркета.

Суть в том, что продавец реализует товар по цене, которую фактически согласовали с покупателем. Если площадка запустила акцию или покупатель получил персональную скидку и продавец дал на это согласие, то в учете отражают ту сумму, которую реально получили. Это соответствует принципу начисления: доход признают в том периоде, когда произошла реализация (передача товара покупателю), а не когда пришли деньги.

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