Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Реформа ТК РФ-2026: от стажировки до увольнений и искусственного интеллекта
Маркетплейсы
Читать 1 мин

По какой цене отражать выручку с Яндекс.Маркета

Организация на ОСНО продает на Яндекс.Маркете. В сводном отчете есть общая стоимость без учета скидки и с учетом. Как учитывать выручку?

3 открытия
По какой цене отражать выручку с Яндекс.Маркета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

Выручку необходимо признавать с учетом скидок — данные стоит брать из столбца «Общая стоимость товаров с НДС и с учетом скидок» в сводном отчете Яндекс.Маркета. 

Суть в том, что продавец реализует товар по цене, которую фактически согласовали с покупателем. Если площадка запустила акцию или покупатель получил персональную скидку и продавец дал на это согласие, то в учете отражают ту сумму, которую реально получили. Это соответствует принципу начисления: доход признают в том периоде, когда произошла реализация (передача товара покупателю), а не когда пришли деньги. 

Научим работать с маркетплейсами: вести учет, сдавать отчетность и корректно отражать все операции в 1С на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026». Вы сможете вести учет и отчитываться по продажам на любой системе налогообложения.

После завершения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. ч. , внесем его в ФИС ФРДО.

Цена курса со скидкой 45%: 18 195 рублей вместо 34 900 рублей. Срок акции ограничен.

Читайте также по теме маркетплейсов:

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка