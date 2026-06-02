Включать ли в декларацию по НДС отрицательное вознаграждение маркетплейса
Отрицательное вознаграждение возникает при превышении сумм скидок постоянного покупателя над вознаграждением маркетплейса. Это внереализационный доход, который облагают НДС, так как он связан с оплатой товаров.
По пп. 2 п. 1 ст. 162 НК налоговая база по НДС увеличивается на суммы, которые связаны с оплатой реализованных товаров.
Отрицательное вознаграждение включают в налоговую базу по НДС и отражают в декларации.
