Включать ли в декларацию по НДС отрицательное вознаграждение маркетплейса

Организация продает товары на Wildberries. Вознаграждение оказалось отрицательным. Нужно ли включать в декларацию по НДС эту сумму?

Отрицательное вознаграждение возникает при превышении сумм скидок постоянного покупателя над вознаграждением маркетплейса. Это внереализационный доход, который облагают НДС, так как он связан с оплатой товаров.

По пп. 2 п. 1 ст. 162 НК налоговая база по НДС увеличивается на суммы, которые связаны с оплатой реализованных товаров.

Отрицательное вознаграждение включают в налоговую базу по НДС и отражают в декларации.

Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С Пройдите онлайн-курс и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Вы разберетесь в особенностях работы с самыми популярными маркетплейсами, научитесь работать с НДС 22%, НДС на УСН, будете знать, как проводить операции с маркетплейсами в 1С. Программа курса обновлена с учетом налоговой реформы-2026. Цена курса со скидкой 65%: 7 500 рублей вместо 21 900 рублей. Начать обучение

Читайте также по теме маркетплейсов: