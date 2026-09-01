Как оформить передачу топливной карты сотруднику

Какие риски возникают
Если по договору с топливной компанией компания покупает все топливо по картам, а поставщик выставляет компании УПД на весь объем, то получение части топлива для личных нужд могут расценить как возмездную передачу товара. Даже если компания яне получает наценки, а сотрудник компенсирует закупочную стоимость, это будет считаться реализацией по п. 1 ст. 39 НК.
Если из договора и фактических обстоятельств видно, что компания не продает топливо сотруднику, а только предоставляет возможность совершить заправку через корпоративную систему и компенсировать расходы, то операцию можно рассматривать как возмещение расходов работодателя.
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Как оформлять передачу карты
Для компенсации с сотрудником стоит заключить отдельное письменное соглашение. В нем четко прописывают возможность использования карты исключительно этим сотрудником, максимальный объем или денежный лимит личных заправок, порядок подтверждения каждой операции, а также алгоритм добровольного удержания задолженности из заработной платы.
Оформить передачу карты можно актом приема-передачи или записью в журнале выдачи топливных карт. Дальше нужно убедиться, что все заправки личного характера документально подтверждены (например, путевыми листами).
При реализации нужно начислить НДС, а при компенсации — нет. С НДФЛ и страховыми взносами аналогично — при реализации стоимость топлива признается доходом в натуральной форме, а при компенсации доход будет отсутствовать.
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