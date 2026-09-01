Как оформить передачу топливной карты сотруднику

Какие риски возникают

Если по договору с топливной компанией компания покупает все топливо по картам, а поставщик выставляет компании УПД на весь объем, то получение части топлива для личных нужд могут расценить как возмездную передачу товара. Даже если компания яне получает наценки, а сотрудник компенсирует закупочную стоимость, это будет считаться реализацией по п. 1 ст. 39 НК.

Если из договора и фактических обстоятельств видно, что компания не продает топливо сотруднику, а только предоставляет возможность совершить заправку через корпоративную систему и компенсировать расходы, то операцию можно рассматривать как возмещение расходов работодателя.