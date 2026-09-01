Как организации на УСН 15% списывать в расходы стоимость продуктов

Можно ли списывать продукты для разработки новых блюд

Продукты, которые используют для проработки новых блюд, можно включать в расходы на УСН «Доходы минус расходы». Они будут относиться к материальным расходам по пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК.

С 2026 года из-за введения пп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК перечень расходов стал открытым. Главное — доказать связь разработки продуктов с развитием бизнеса. Важно также подтвердить расходы документами: технологическими картами, актами дегустаций или внутренним приказом о проработке меню.