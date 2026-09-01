Как организации на УСН 15% списывать в расходы стоимость продуктов

Можно ли списывать продукты для разработки новых блюд
Продукты, которые используют для проработки новых блюд, можно включать в расходы на УСН «Доходы минус расходы». Они будут относиться к материальным расходам по пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК.
С 2026 года из-за введения пп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК перечень расходов стал открытым. Главное — доказать связь разработки продуктов с развитием бизнеса. Важно также подтвердить расходы документами: технологическими картами, актами дегустаций или внутренним приказом о проработке меню.
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Можно ли списывать продукты с истекшим сроком годности
По пп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК такие издержки можно учитывать в качестве иных обоснованных расходов. Для учета также важно собрать документы:
Акт списания (можно по форме ТОРГ‑16 либо по собственной форме с обязательными реквизитами).
Акт уничтожения либо договор и акт от организации, которая занимается утилизацией.
Документ о выводе из оборота «Честного ЗНАКа» — если продукт подлежит маркировке.
Причина порчи должна быть объективной. Если просрочка возникла из-за ошибок персонала, расходы могут исключить из налоговой базы.
Как разделить сырье и товары в учете расходов
Позиции, которые организация продает без переработки, включают в расходы только после реализации по пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК.
Сырье и ингредиенты можно списать в расходы сразу после оплаты поставщику, не дожидаясь реализации. Это следует из п. 2 ст. 346.17 НК — кассовый метод для материалов.
Из-за открытого перечня ФНС стала внимательнее проверять обоснованность расходов, поэтому все шаги стоит фиксировать детально — от закупки до списания.
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