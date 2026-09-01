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2 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

2 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Сегодня, 2 сентября, в России отмечают День российской гвардии и День патрульно-постовой службы полиции, а в мире вспоминают дату окончания Второй мировой войны. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы связаны с ней и кто из известных людей родился 2 сентября. 

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Какой сегодня праздник в России 2 сентября 

В России сегодня отмечают такие праздники: 

День российской гвардии 

Памятный день Вооруженных сил РФ, учрежденный указом президента России в 2000 году в связи с 300-летием российской гвардии. Дата призвана напомнить о воинских традициях гвардейских частей и повысить престиж военной службы. 

День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России 

Профессиональный праздник сотрудников ППС — одного из самых многочисленных подразделений полиции общественной безопасности. На них возложены обязанности по охране общественного порядка, предотвращению правонарушений и оказанию помощи гражданам на улицах городов. 

День психологической службы уголовно-исполнительной системы ФСИН России 

Профессиональный праздник психологов, которые работают в учреждениях уголовно-исполнительной системы и занимаются психологическим сопровождением сотрудников и осужденных. 

Международные праздники 2 сентября 

В мире 2 сентября вспоминают такие даты: 

День окончания Второй мировой войны 

2 сентября 1945 года на борту линкора USS Missouri в Токийском заливе подписан Акт о капитуляции Японии — событие, которое считается официальным завершением Второй мировой войны. 

Всемирный день кокоса (World Coconut Day) 

Международный тематический праздник, который отмечают в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и за их пределами. Кокосовая пальма имеет большое хозяйственное значение: ее плоды используют в кулинарии, косметологии и строительстве. 

Национальный день Вьетнама 

2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Демократической Республики Вьетнам. Эта дата отмечается в стране как главный государственный праздник. 

Религиозные и народные праздники 2 сентября 

На эту дату приходится значимый религиозный праздник: 

Самойлов день

В православном календаре 2 сентября чтут память пророка Самуила — в народе день получил название Самойлов день. Пророка Самуила на Руси считали заступником и покровителем обиженных и обездоленных, а также своего рода мужским праздником. 

В этот день просили хорошей погоды для осенних полевых работ — времени до наступления холодов оставалось совсем немного. В лесах в это время уже появлялись первые зимние опята, поэтому на столе часто было блюдо из жареных грибов с картошкой. 

Необычные праздники 2 сентября 

Есть у этой даты и неофициальный, шутливый повод: 

  • День воздушного поцелуя. Неофициальный праздник без статуса международного или государственного — повод отправить символический поцелуй родным и близким на расстоянии. 

Народные приметы на 2 сентября 

  • По народному календарю — Самойлов день (память пророка Самуила). На Руси пророка Самуила считали заступником и покровителем обиженных и обездоленных, поэтому день также воспринимался как своего рода мужской праздник. 

  • Если журавли летят высоко и неторопливо, не спеша, курлыча — осень будет теплой. 

  • Луна в красноватом круге — к ветру. 

  • Много рябины уродилось — к дождливой осени. 

  • Много желудей на дубах — к теплой зиме и плодородному следующему лету. 

  • Грачи улетают рано — скоро похолодает, летят высоко — к суровой и многоснежной зиме. 

  • Если норы кротов выходят на север — зима будет теплой. 

  • Кроты с осени натаскивают в норы много жнивья и соломы — к холодной зиме. 

  • Полевые мыши перебираются ближе к жилью человека — к холодной зиме. 

Кто родился в этот день 

2 сентября родились многие известные люди: 

  • Киану Ривз (1964). Канадский актер театра и кино, продюсер. Известен ролями в трилогии «Матрица» и серии фильмов «Джон Уик». 

  • Сальма Хайек (1966). Мексикано-американская актриса, режиссер и продюсер. Первая мексиканка, номинированная на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. 

  • Евгений Леонов (1926). Советский актер театра и кино, народный артист СССР. Известен по ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Осенний марафон» и озвучке мультфильма «Винни-Пух».

  • Валентин Гафт (1935). Советский и российский актер театра и кино, поэт и писатель, народный артист РСФСР. Прославился ролями в фильмах Эльдара Рязанова, в том числе в «Гараже» и «Служебном романе».

  • Александр Казанцев (1906). Советский и российский писатель, один из основоположников советской научной фантастики.

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