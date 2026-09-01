2 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 2 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
День российской гвардии
Памятный день Вооруженных сил РФ, учрежденный указом президента России в 2000 году в связи с 300-летием российской гвардии. Дата призвана напомнить о воинских традициях гвардейских частей и повысить престиж военной службы.
День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России
Профессиональный праздник сотрудников ППС — одного из самых многочисленных подразделений полиции общественной безопасности. На них возложены обязанности по охране общественного порядка, предотвращению правонарушений и оказанию помощи гражданам на улицах городов.
День психологической службы уголовно-исполнительной системы ФСИН России
Профессиональный праздник психологов, которые работают в учреждениях уголовно-исполнительной системы и занимаются психологическим сопровождением сотрудников и осужденных.
Международные праздники 2 сентября
В мире 2 сентября вспоминают такие даты:
День окончания Второй мировой войны
2 сентября 1945 года на борту линкора USS Missouri в Токийском заливе подписан Акт о капитуляции Японии — событие, которое считается официальным завершением Второй мировой войны.
Всемирный день кокоса (World Coconut Day)
Международный тематический праздник, который отмечают в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и за их пределами. Кокосовая пальма имеет большое хозяйственное значение: ее плоды используют в кулинарии, косметологии и строительстве.
Национальный день Вьетнама
2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Демократической Республики Вьетнам. Эта дата отмечается в стране как главный государственный праздник.
Религиозные и народные праздники 2 сентября
На эту дату приходится значимый религиозный праздник:
Самойлов день
В православном календаре 2 сентября чтут память пророка Самуила — в народе день получил название Самойлов день. Пророка Самуила на Руси считали заступником и покровителем обиженных и обездоленных, а также своего рода мужским праздником.
В этот день просили хорошей погоды для осенних полевых работ — времени до наступления холодов оставалось совсем немного. В лесах в это время уже появлялись первые зимние опята, поэтому на столе часто было блюдо из жареных грибов с картошкой.
Необычные праздники 2 сентября
Есть у этой даты и неофициальный, шутливый повод:
День воздушного поцелуя. Неофициальный праздник без статуса международного или государственного — повод отправить символический поцелуй родным и близким на расстоянии.
Народные приметы на 2 сентября
По народному календарю — Самойлов день (память пророка Самуила). На Руси пророка Самуила считали заступником и покровителем обиженных и обездоленных, поэтому день также воспринимался как своего рода мужской праздник.
Если журавли летят высоко и неторопливо, не спеша, курлыча — осень будет теплой.
Луна в красноватом круге — к ветру.
Много рябины уродилось — к дождливой осени.
Много желудей на дубах — к теплой зиме и плодородному следующему лету.
Грачи улетают рано — скоро похолодает, летят высоко — к суровой и многоснежной зиме.
Если норы кротов выходят на север — зима будет теплой.
Кроты с осени натаскивают в норы много жнивья и соломы — к холодной зиме.
Полевые мыши перебираются ближе к жилью человека — к холодной зиме.
Кто родился в этот день
2 сентября родились многие известные люди:
Киану Ривз (1964). Канадский актер театра и кино, продюсер. Известен ролями в трилогии «Матрица» и серии фильмов «Джон Уик».
Сальма Хайек (1966). Мексикано-американская актриса, режиссер и продюсер. Первая мексиканка, номинированная на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Евгений Леонов (1926). Советский актер театра и кино, народный артист СССР. Известен по ролям в фильмах «Джентльмены удачи», «Осенний марафон» и озвучке мультфильма «Винни-Пух».
Валентин Гафт (1935). Советский и российский актер театра и кино, поэт и писатель, народный артист РСФСР. Прославился ролями в фильмах Эльдара Рязанова, в том числе в «Гараже» и «Служебном романе».
Александр Казанцев (1906). Советский и российский писатель, один из основоположников советской научной фантастики.
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