2 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Религиозные и народные праздники 2 сентября

Самойлов день

В православном календаре 2 сентября чтут память пророка Самуила — в народе день получил название Самойлов день. Пророка Самуила на Руси считали заступником и покровителем обиженных и обездоленных, а также своего рода мужским праздником.

В этот день просили хорошей погоды для осенних полевых работ — времени до наступления холодов оставалось совсем немного. В лесах в это время уже появлялись первые зимние опята, поэтому на столе часто было блюдо из жареных грибов с картошкой.