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Учет домашней птицы с 1 сентября 2026 года: кому и что нужно оформить 

Учет домашней птицы с 1 сентября 2026 года: кому и что нужно оформить 

С 1 сентября 2026 года владельцам хозяйств, в которых более десяти птиц, придется зарегистрировать кур, уток и гусей в системе «Хорриот». Такое требование установлено постановлением Правительства № 550. Для небольших хозяйств, где не больше десяти голов, действует отсрочка до 2029 года.

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Игнорировать новые правила не стоит: за отсутствие регистрации предусмотрены штрафы.

Пример обращения в МФЦ:

— Здравствуйте, я по новым правилам. Вот моя курица, куда ее ставить на учет? 

— Птицу с собой приносить не нужно. И точно не к нам — мы МФЦ, а не ветстанция. 

В конце августа 2026 года по соцсетям разошлись ролики: люди приходят с курами и петухами прямо в МФЦ. Это не розыгрыш, а реакция на новые правила — просто немного не по адресу. Регистрируют птицу не в МФЦ, а через ветеринарную службу, и приносить ее с собой не требуется. 

Кому нужно поставить птицу на учет до 1 сентября 

Правило касается личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных кооперативов, где содержат кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов или страусов. 

Поголовье в хозяйстве 

Срок постановки на учет 

Больше 10 голов 

до 1 сентября 2026 года 

10 голов и меньше 

до 1 сентября 2029 года 

Учитывают общее поголовье птицы в хозяйстве, а не по каждому виду отдельно. 

Как учитывают птицу: поштучно или группой 

Чипировать каждую особь не требуется. Домашнюю птицу учитывают группой. На курятнике или клетке размещают табличку с уникальным номером группы, видом, породой и датой маркирования — либо QR-код со ссылкой на запись в системе. 

Табличка должна читаться с расстояния не менее полутора метров. Изготовление и установку владелец оплачивает сам, а вот внесение сведений в «Хорриот» — бесплатно. Индивидуальное маркирование каждой птицы возможно, но только по желанию владельца. 

Так выглядит идентификационная табличка на курятнике — номер группы, вид и порода птицы, дата маркирования и QR-код со ссылкой на запись в «Хорриоте» 
Так выглядит идентификационная табличка на курятнике — номер группы, вид и порода птицы, дата маркирования и QR-код со ссылкой на запись в «Хорриоте» 

Куда обращаться владельцу хозяйства 

Обращаться нужно в районную государственную ветеринарную службу по месту содержания птицы. Например, на районную станцию по борьбе с болезнями животных. Постановка на учет — не самостоятельная процедура. Запись в систему вносит ветеринарный специалист, а не владелец хозяйства. 

Специалист также проверяет или регистрирует помещение, где содержится птица, в федеральном реестре ветеринарных объектов. Без этого учет птицы невозможен. 

Какие сведения и документы понадобятся 

Список выглядит длинным, но на деле большую часть данных за вас впишет ветеринарный специалист. От вас нужно только принести документы и предоставить исходную информацию. Перед визитом подготовьте следующие данные:

  • свои паспортные данные и ИНН, адрес хозяйства;

  • вид и породу птицы;

  • диапазон дат рождения поголовья;

  • тип содержания — напольное или клеточное;

  • сведения о приобретении птицы или о выводе молодняка, если они есть.

Если сохранились документы о происхождении птицы, их тоже стоит взять с собой — специалист поможет заполнить необходимые бумаги на месте. 

Как поставить птицу на учет: пошаговый алгоритм

Весь процесс укладывается в шесть шагов — от первого обращения в ветслужбу до появления записи в системе: 

  1. Соберите данные о хозяйстве — они понадобятся уже при первом визите в ветстанцию.

  2. Обратитесь в районную государственную ветслужбу с этими данными. Специалист проверяет или регистрирует хозяйство в федеральном реестре ветеринарных объектов и присваивает группе птицы уникальный номер.

  3. Закажите или изготовьте табличку с этим номером — в мастерской наружной рекламы, в фотоателье или самостоятельно (распечатать и заламинировать).

  4. Разместите табличку на курятнике, вольере или клетке так, чтобы она читалась с расстояния не менее полутора метров.

  5. В течение пяти рабочих дней после установки таблички снова обратитесь в ветслужбу и передайте сведения о поголовье.

  6. Дождитесь, пока специалист внесет данные в «Хорриот» — на это у него есть до 10 рабочих дней.

Как данные попадают в систему «Хорриот» 

«Хорриот» — не отдельный сайт и не приложение, а часть большой государственной системы «ВетИС», которую ведет Россельхознадзор. В нее вносят данные обо всех сельскохозяйственных животных в стране. Раньше там регистрировали крупный рогатый скот, лошадей, свиней, кроликов и пчел. Теперь очередь дошла до птицы. Владелец в эту систему напрямую не заходит и ничего сам не вносит. Все это делает ветеринарный специалист. 

Так выглядит главная страница системы «Хорриот» — публичные реестры, куда специалист ветслужбы вносит данные о поголовье после регистрации хозяйства 
Так выглядит главная страница системы «Хорриот» — публичные реестры, куда специалист ветслужбы вносит данные о поголовье после регистрации хозяйства 

Что делать при изменении поголовья 

Любое изменение численности птицы нужно отразить в системе. Правило одинаково работает для покупки, продажи, убоя, падежа и появления нового молодняка. 

На то, чтобы сообщить об изменении в ветеринарную службу, отводится 5 рабочих дней с момента события. Расхождение между реальным поголовьем и данными в «Хорриоте» считается нарушением, даже если оно возникло не по злому умыслу — например, из-за падежа одной птицы. 

Молодняк нужно промаркировать не позднее семи календарных дней со дня появления — независимо от того, сколько птицы уже стоит на учете в хозяйстве. 

Какая ответственность возможна 

За отсутствие маркировки и учета предусмотрена административная ответственность по статье 10.6 КоАП:

  • для владельцев личных хозяйств — от 500 до 1000 рублей; 

  • для индивидуальных предпринимателей — от 3000 до 5000 рублей; 

  • для юридических лиц — до 100 000 рублей, а в отдельных случаях возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Часто задаваемые вопросы 

Нужно ли регистрировать десять кур? 

Нет. Обязанность возникает у хозяйств, где больше 10 голов. Если у владельца ровно 10 птиц или меньше, для него действует отсрочка до 1 сентября 2029 года. 

Надо ли чипировать каждую курицу? 

Нет. По умолчанию применяется групповой учет — общая табличка с номером на курятнике или вольере. Индивидуальное маркирование каждой птицы возможно только по желанию владельца. 

Где получить номер для маркировки птицы? 

Номер присваивает ветеринарный специалист при обращении владельца в районную государственную ветслужбу. Самостоятельно получить или сгенерировать номер нельзя. 

Что будет, если не поставить домашнюю птицу на учет? 

Грозит штраф по статье 10.6 КоАП: для владельцев личных хозяйств — от 500 до 1000 рублей, для ИП — от 3000 до 5000 рублей, для организаций — до 100 000 рублей. 

Для большинства хозяйств новое правило сводится к посещению районной ветстанции и одной табличке на курятнике. Сложнее не сама постановка на учет, а привычка вовремя сообщать об изменениях — купили десяток цыплят или потеряли курицу, доложить нужно в течение пяти рабочих дней, а не только один раз перед проверкой. 

Комментарии

3
  • J
    Jubi

    странно, что еще вебинар не выпустили по этой насущной проблеме

  • N
    natalisl

    Сколько уже можно издеваться над народом? Уже тысячи реестров составили, ставят на учёт каждую гайку. А фактически система работает не на улучшение жизни обычных граждан, а на создание дополнительных барьеров, увеличение штрафов и обогощение чиновников и приближенных к ним.

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