Учет домашней птицы с 1 сентября 2026 года: кому и что нужно оформить 

Игнорировать новые правила не стоит: за отсутствие регистрации предусмотрены штрафы.
Пример обращения в МФЦ:
— Здравствуйте, я по новым правилам. Вот моя курица, куда ее ставить на учет?
— Птицу с собой приносить не нужно. И точно не к нам — мы МФЦ, а не ветстанция.
В конце августа 2026 года по соцсетям разошлись ролики: люди приходят с курами и петухами прямо в МФЦ. Это не розыгрыш, а реакция на новые правила — просто немного не по адресу. Регистрируют птицу не в МФЦ, а через ветеринарную службу, и приносить ее с собой не требуется.
Кому нужно поставить птицу на учет до 1 сентября
Правило касается личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных кооперативов, где содержат кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов или страусов.
Поголовье в хозяйстве
Срок постановки на учет
Больше 10 голов
до 1 сентября 2026 года
10 голов и меньше
до 1 сентября 2029 года
Учитывают общее поголовье птицы в хозяйстве, а не по каждому виду отдельно.
Как учитывают птицу: поштучно или группой
Чипировать каждую особь не требуется. Домашнюю птицу учитывают группой. На курятнике или клетке размещают табличку с уникальным номером группы, видом, породой и датой маркирования — либо QR-код со ссылкой на запись в системе.
Табличка должна читаться с расстояния не менее полутора метров. Изготовление и установку владелец оплачивает сам, а вот внесение сведений в «Хорриот» — бесплатно. Индивидуальное маркирование каждой птицы возможно, но только по желанию владельца.
Куда обращаться владельцу хозяйства
Обращаться нужно в районную государственную ветеринарную службу по месту содержания птицы. Например, на районную станцию по борьбе с болезнями животных. Постановка на учет — не самостоятельная процедура. Запись в систему вносит ветеринарный специалист, а не владелец хозяйства.
Специалист также проверяет или регистрирует помещение, где содержится птица, в федеральном реестре ветеринарных объектов. Без этого учет птицы невозможен.
Какие сведения и документы понадобятся
Список выглядит длинным, но на деле большую часть данных за вас впишет ветеринарный специалист. От вас нужно только принести документы и предоставить исходную информацию. Перед визитом подготовьте следующие данные:
свои паспортные данные и ИНН, адрес хозяйства;
вид и породу птицы;
диапазон дат рождения поголовья;
тип содержания — напольное или клеточное;
сведения о приобретении птицы или о выводе молодняка, если они есть.
Если сохранились документы о происхождении птицы, их тоже стоит взять с собой — специалист поможет заполнить необходимые бумаги на месте.
Как поставить птицу на учет: пошаговый алгоритм
Весь процесс укладывается в шесть шагов — от первого обращения в ветслужбу до появления записи в системе:
Соберите данные о хозяйстве — они понадобятся уже при первом визите в ветстанцию.
Обратитесь в районную государственную ветслужбу с этими данными. Специалист проверяет или регистрирует хозяйство в федеральном реестре ветеринарных объектов и присваивает группе птицы уникальный номер.
Закажите или изготовьте табличку с этим номером — в мастерской наружной рекламы, в фотоателье или самостоятельно (распечатать и заламинировать).
Разместите табличку на курятнике, вольере или клетке так, чтобы она читалась с расстояния не менее полутора метров.
В течение пяти рабочих дней после установки таблички снова обратитесь в ветслужбу и передайте сведения о поголовье.
Дождитесь, пока специалист внесет данные в «Хорриот» — на это у него есть до 10 рабочих дней.
Как данные попадают в систему «Хорриот»
«Хорриот» — не отдельный сайт и не приложение, а часть большой государственной системы «ВетИС», которую ведет Россельхознадзор. В нее вносят данные обо всех сельскохозяйственных животных в стране. Раньше там регистрировали крупный рогатый скот, лошадей, свиней, кроликов и пчел. Теперь очередь дошла до птицы. Владелец в эту систему напрямую не заходит и ничего сам не вносит. Все это делает ветеринарный специалист.
Что делать при изменении поголовья
Любое изменение численности птицы нужно отразить в системе. Правило одинаково работает для покупки, продажи, убоя, падежа и появления нового молодняка.
На то, чтобы сообщить об изменении в ветеринарную службу, отводится 5 рабочих дней с момента события. Расхождение между реальным поголовьем и данными в «Хорриоте» считается нарушением, даже если оно возникло не по злому умыслу — например, из-за падежа одной птицы.
Молодняк нужно промаркировать не позднее семи календарных дней со дня появления — независимо от того, сколько птицы уже стоит на учете в хозяйстве.
Какая ответственность возможна
За отсутствие маркировки и учета предусмотрена административная ответственность по статье 10.6 КоАП:
для владельцев личных хозяйств — от 500 до 1000 рублей;
для индивидуальных предпринимателей — от 3000 до 5000 рублей;
для юридических лиц — до 100 000 рублей, а в отдельных случаях возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли регистрировать десять кур?
Нет. Обязанность возникает у хозяйств, где больше 10 голов. Если у владельца ровно 10 птиц или меньше, для него действует отсрочка до 1 сентября 2029 года.
Надо ли чипировать каждую курицу?
Нет. По умолчанию применяется групповой учет — общая табличка с номером на курятнике или вольере. Индивидуальное маркирование каждой птицы возможно только по желанию владельца.
Где получить номер для маркировки птицы?
Номер присваивает ветеринарный специалист при обращении владельца в районную государственную ветслужбу. Самостоятельно получить или сгенерировать номер нельзя.
Что будет, если не поставить домашнюю птицу на учет?
Грозит штраф по статье 10.6 КоАП: для владельцев личных хозяйств — от 500 до 1000 рублей, для ИП — от 3000 до 5000 рублей, для организаций — до 100 000 рублей.
Для большинства хозяйств новое правило сводится к посещению районной ветстанции и одной табличке на курятнике. Сложнее не сама постановка на учет, а привычка вовремя сообщать об изменениях — купили десяток цыплят или потеряли курицу, доложить нужно в течение пяти рабочих дней, а не только один раз перед проверкой.
Комментарии3
странно, что еще вебинар не выпустили по этой насущной проблеме
Сколько уже можно издеваться над народом? Уже тысячи реестров составили, ставят на учёт каждую гайку. А фактически система работает не на улучшение жизни обычных граждан, а на создание дополнительных барьеров, увеличение штрафов и обогощение чиновников и приближенных к ним.