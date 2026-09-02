Учет домашней птицы с 1 сентября 2026 года: кому и что нужно оформить 

Игнорировать новые правила не стоит: за отсутствие регистрации предусмотрены штрафы.

Пример обращения в МФЦ:

— Здравствуйте, я по новым правилам. Вот моя курица, куда ее ставить на учет?

— Птицу с собой приносить не нужно. И точно не к нам — мы МФЦ, а не ветстанция.