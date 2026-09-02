Размер и условия налогового вычета по долгосрочным сбережениям с 1 сентября 2026 года

Размер вычета

Участники программы долгосрочных сбережений вправе рассчитывать на компенсацию части уплаченного НДФЛ по ст. 219.2 НК. Вычет НДФЛ доступен по суммам, которые внесли:

на индивидуальный инвестиционный счет или получили по операциям на нем;

на негосударственное пенсионное обеспечение (при оплате взносов за себя или своих близких родственников);

на добровольное страхование жизни.

Государство компенсирует взносы, которые внесли в пределах годового порога до 500 тыс. руб. При стандартной ставке НДФЛ 13% возврат может составить 65 тыс. руб. ежегодно, а при ставке 22% НДФЛ — 110 тыс. руб.

По пп. 1 п. 3 ст. 219.2 НК вычет по доходам на ведение ИИС предоставляют в размере не более 30 млн руб. по всем договорам при истечении минимального срока в 5 лет (для договоров, которые заключили в 2024—2026-х годах). Для договоров, которые заключили позже, срок постепенно увеличивается до 10 лет.