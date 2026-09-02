Размер и условия налогового вычета по долгосрочным сбережениям с 1 сентября 2026 года

Размер вычета
Участники программы долгосрочных сбережений вправе рассчитывать на компенсацию части уплаченного НДФЛ по ст. 219.2 НК. Вычет НДФЛ доступен по суммам, которые внесли:
на индивидуальный инвестиционный счет или получили по операциям на нем;
на негосударственное пенсионное обеспечение (при оплате взносов за себя или своих близких родственников);
на добровольное страхование жизни.
Государство компенсирует взносы, которые внесли в пределах годового порога до 500 тыс. руб. При стандартной ставке НДФЛ 13% возврат может составить 65 тыс. руб. ежегодно, а при ставке 22% НДФЛ — 110 тыс. руб.
По пп. 1 п. 3 ст. 219.2 НК вычет по доходам на ведение ИИС предоставляют в размере не более 30 млн руб. по всем договорам при истечении минимального срока в 5 лет (для договоров, которые заключили в 2024—2026-х годах). Для договоров, которые заключили позже, срок постепенно увеличивается до 10 лет.
Если выплаты по договору начали получать раньше истечения минимального срока, то средства по налоговым вычетам придется вернуть.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября вступила в силу новая редакция ст. 219.2 НК. Теперь вычеты на долгосрочные сбережения предоставляют по договорам добровольного страхования жизни, которые заключили с 2025 года.
Также увеличился предельный лимит вычета до 500 тыс. рублей на каждого из родителей. Если общая сумма уплаченных взносов по договорам с НПФ, долгосрочных сбережений или добровольного страхования жизни превышает 400 тыс. рублей за год, то вычет может быть увеличен на сумму взносов по договорам в пользу детей до 500 тыс. рублей за год.
Вычет увеличится, если:
дети несовершеннолетние;
дети в возрасте 24-х лет учатся по очной форме.
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Критерии и ограничения доступа к возмещению средств
Получение компенсации строго регламентировано законодательством РФ. Доступность вычета зависит от соблюдения ряда обязательных условий и ограничений по срокам:
Статус налогоплательщика: сумма налога должна быть уплачена из официального дохода за соответствующий год. Доходы, полученные неофициально или не подлежащие налогообложению, не учитываются.
Сроки давности: заявка на возврат рассматривается только в течение трех лет после года уплаты взносов.
Лимиты вложений: общее количество внесенных средств по всем продуктам (ПДС, НПО, ИИС-3, ДСЖ) не должно превышать предельный порог в 500 тыс. рублей за год.
Численность договоров: участвовать можно по максимуму трем договорам долгосрочных сбережений одновременно.
Привязка к родственникам: Договор должен быть заключен в пользу члена семьи или близкого родственника (родители, дети, супруги и др.). Вычеты не начисляются при оформлении на третье лицо.
Механики оформления возврата НДФЛ
Существует несколько каналов для получения компенсации средств. С 1 января 2025 года внедрен упрощенный порядок, который позволяет получить вычет без подачи налоговой декларации 3-НДФЛ.
Эта процедура включает получение справки о поступивших взносах из личного кабинета учреждения и подачу соответствующих данных через портал ФНС или лично в ведомстве. Проверка правильности заполнения документов и права на вычет занимает до трех месяцев. После одобрения средства переводят на банковский счет заявителя.
Способ получения
Требуемая документация
Особенности процедуры
Упрощенный (с 01.01.2025)
Справка из личного кабинета НПФ
Не требуется декларация 3-НДФЛ, обработка данных автоматизирована.
Классический
Декларация 3-НДФЛ + справка о взносах
Подача через личный кабинет ФНС или лично в налоговом органе
Налоговый орган проверяет корректность данных в течение установленного срока. Статус выплаты можно отслеживать через личный кабинет налогоплательщика, так как информация об обработке не передается обратно в НПФ или страховые компании.
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