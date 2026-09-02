Какой сегодня праздник в России 3 сентября

В России сегодня отмечают такие памятные даты:

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

День воинской славы России, установленный федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России». До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября — именно в этот день 1945 года на борту линкора USS Missouri был подписан Акт о капитуляции Японии. В апреле 2020 года президент России подписал закон о переносе памятной даты на 3 сентября: авторы инициативы сослались на указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, которым 3 сентября объявлено праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Памятная дата установлена федеральным законом от 6 июля 2005 года. Она напрямую связана с трагическими событиями в Беслане, которые продолжались с 1 по 3 сентября 2004 года. В этот день в стране вспоминают жертв терактов и чтят память погибших.

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