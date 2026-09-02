Какой сегодня праздник в России 3 сентября
В России сегодня отмечают такие памятные даты:
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны
День воинской славы России, установленный федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России». До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября — именно в этот день 1945 года на борту линкора USS Missouri был подписан Акт о капитуляции Японии. В апреле 2020 года президент России подписал закон о переносе памятной даты на 3 сентября: авторы инициативы сослались на указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, которым 3 сентября объявлено праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.
День солидарности в борьбе с терроризмом
Памятная дата установлена федеральным законом от 6 июля 2005 года. Она напрямую связана с трагическими событиями в Беслане, которые продолжались с 1 по 3 сентября 2004 года. В этот день в стране вспоминают жертв терактов и чтят память погибших.
Какие праздники отмечают 3 сентября в других странах
В мире 3 сентября отмечают следующие международные дни:
День Национальной армии, Республика Молдова. Профессиональный праздник военнослужащих, посвященный одному из ключевых институтов национальной безопасности страны.
Праздник урожая Карам (Индия) — традиционный фестиваль сбора урожая.
Глобальный день поиска талантов — переходящая дата (ежегодно в первую среду сентября), посвящённая креативности и открытию новых талантов.
Религиозные и народные праздники 3 сентября
На эту дату приходятся значимый религиозный праздник:
День памяти апостола от 70-ти Фаддея
В православном календаре 3 сентября вспоминают апостола от 70-ти Фаддея, одного из учеников Христа. К началу сентября крестьяне завершали основную часть полевых работ: убирали поздние овощи, заготавливали продукты впрок и готовили хозяйство к наступлению холодов.
Необычные и неофициальные праздники 3 сентября
Есть у этой даты и неофициальные, интернет-мемные поводы:
Шуфутинов день (День прощания). Шуточный интернет-праздник, появившийся в 2011 году после публикации фотографии рэпера Рика Росса, которая стала мемом со ссылкой на строчку песни Михаила Шуфутинского «...а в жизни, только раз, бывает 3 сентября». Дата ежегодно возвращается в инфополе в начале осени.
День рождения бюстгальтера. Дату иногда связывают с 1914 годом, однако считать именно 3 сентября официальным днем изобретения предмета одежды исторически некорректно — это, скорее, условная и неофициальная привязка.
Народные праздники и приметы на сегодня 3 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Фаддеев день (Фаддей Проповедник), встречается также название Василиса Льняница. Названия связаны с памятью апостола Фаддея и мученицы Вассы Алонской, которых чтит церковь в этот день.
В это время начинали убирать лён: его раскладывали на лугах для «улежания», чтобы вышла лишняя влага и материал стал мягче.
В этот день не рекомендовалось ходить в гости и принимать гостей у себя — считалось, что это может привести к раздорам в семье.
Супругам советовали не вспоминать старые обиды и ссоры, чтобы не спровоцировать новый конфликт.
Не стоило слушать чужие советы и заключать крупные сделки — считалось, что они окажутся неверными и принесут проблемы.
Если день выдавался ясным — ожидали, что хорошая погода продержится ещё около четырёх недель.
Много мышей в поле в начале сентября — к суровой зиме.
Кто родился в этот день
3 сентября родились многие известные люди:
Фердинанд Порше (1875). Австрийский конструктор, основатель компании Porsche. Считается создателем одного из самых узнаваемых автомобилей в истории — Volkswagen «Жук».
Урхо Кекконен (1900). Восьмой президент Финляндии, занимавший этот пост более 25 лет.
Юрий Кузнецов (1946). Советский и российский актер театра и кино. Снялся более чем в 100 фильмах, включая «Улицы разбитых фонарей» и «Особенности национальной политики».
Чарли Шин (1965). Американский актер. Известен по ролям в фильмах «Взвод» и «Уолл-стрит», а также в сериале «Два с половиной человека».
Комментарии1
А ещё сегодня День открытия новых дверей)
И день рождения Сергея Довлатова