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4 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

4 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня, 4 сентября, в России отмечают День специалиста по ядерному обеспечению, а в мире — Международный день тхэквондо и Всемирный день сексуального здоровья. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы связаны с ней и кто из известных людей родился 4 сентября.

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Какой сегодня праздник в России 4 сентября

В России сегодня отмечают такой праздник:

День специалиста по ядерному обеспечению

Памятный день Вооруженных сил РФ, установленный указом президента России в 2006 году. Дата приурочена к годовщине создания в 1947 году Специального отдела при Главном управлении специального вооружения Министерства обороны СССР, на который была возложена ответственность за ядерное обеспечение армии.

Международные праздники 4 сентября

В мире 4 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день тхэквондо

Дата приурочена к 1994 году, когда Международный олимпийский комитет официально признал тхэквондо олимпийским видом спорта. В этот день проводят показательные выступления, мастер-классы и открытые тренировки, популяризирующие корейское боевое искусство и здоровый образ жизни.

Всемирный день сексуального здоровья

Неофициальная тематическая дата, посвященная просвещению в вопросах репродуктивного и сексуального здоровья, профилактике заболеваний и разрушению стереотипов на эту тему.

Религиозные праздники 4 сентября

На эту дату приходится значимый религиозный праздник:

Празднование Грузинской иконы Божией Матери

Русская православная церковь чтит память чудотворного образа, который, по преданию, был обретен в XVII веке и прославился исцелениями во время эпидемии чумы в Москве. Также в этот день вспоминают мученика Агафоника Никомидийского, жившего в конце III — начале IV века и принявшего смерть за христианскую веру во времена гонений.

Необычные праздники 4 сентября

Есть у этой даты и неофициальные, необычные поводы:

  • День рождения игры «Что? Где? Когда?». 4 сентября 1975 года на советских экранах вышел первый выпуск легендарной интеллектуальной телеигры.

  • День незнакомых дорог. Неофициальный праздник путешественников и автолюбителей, зародившийся в среде тревел-блогеров в середине 2000-х. Повод свернуть с привычного маршрута и открыть для себя новое место.

  • День оттяга. Ироничный неофициальный праздник, возникший в интернет-культуре в середине 2000-х как повод для полноценного отдыха и расслабления.

Народные праздники и приметы на сегодня 4 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю — Агафон Огуменник (встречается также название Потехи Лешего). Название связано с памятью мученика Агафоника, а «огуменник» — от слова «гумно», хозяйственная постройка для хранения снопов.

  • Считалось, что в этот день по селам и деревням бродит леший, поэтому мужчины стерегли гумна от нечистой силы, надев тулупы наизнанку и повязав голову полотенцем.

  • В Агафонов день не рекомендовалось дарить и принимать подарки, а также ходить в лес — можно было заблудиться.

  • Хорошие поступки в этот день, по поверью, возвращались втройне, а плохие — оборачивались бедой для самого человека.

  • Солнечный и ясный день предвещал еще около четырех недель тепла и мягкую осень.

  • Сырость и холод в этот день считались предвестниками ранней и суровой зимы.

  • Обильный урожай орехов при малом количестве грибов указывал на морозную и снежную зиму впереди.

Кто родился в этот день

4 сентября родились многие известные люди:

  • Франсуа Рене де Шатобриан (1768). Французский писатель и государственный деятель, один из основоположников романтизма в литературе.

  • Эдуард Хиль (1934). Советский эстрадный певец, народный артист РСФСР, автор-исполнитель знаменитой песни без слов, ставшей интернет-мемом «Trololo».

  • Нина Ургант (1929). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, известная по фильму «Белорусский вокзал».

  • Бейонсе (1981). Американская певица, актриса и музыкальный продюсер, экс-солистка группы Destiny's Child, одна из самых успешных исполнительниц в мире.

  • Пол Харви (1928) — американский радиоведущий.

  • Том Уотсон (1949) — американский гольфист.

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