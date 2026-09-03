4 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

С этой датой связаны несколько народных примет:

По народному календарю — Агафон Огуменник (встречается также название Потехи Лешего). Название связано с памятью мученика Агафоника, а «огуменник» — от слова «гумно», хозяйственная постройка для хранения снопов.

Считалось, что в этот день по селам и деревням бродит леший, поэтому мужчины стерегли гумна от нечистой силы, надев тулупы наизнанку и повязав голову полотенцем.

В Агафонов день не рекомендовалось дарить и принимать подарки, а также ходить в лес — можно было заблудиться.

Хорошие поступки в этот день, по поверью, возвращались втройне, а плохие — оборачивались бедой для самого человека.

Солнечный и ясный день предвещал еще около четырех недель тепла и мягкую осень.

Сырость и холод в этот день считались предвестниками ранней и суровой зимы.