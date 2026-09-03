4 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в России 4 сентября
В России сегодня отмечают такой праздник:
День специалиста по ядерному обеспечению
Памятный день Вооруженных сил РФ, установленный указом президента России в 2006 году. Дата приурочена к годовщине создания в 1947 году Специального отдела при Главном управлении специального вооружения Министерства обороны СССР, на который была возложена ответственность за ядерное обеспечение армии.
Международные праздники 4 сентября
В мире 4 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день тхэквондо
Дата приурочена к 1994 году, когда Международный олимпийский комитет официально признал тхэквондо олимпийским видом спорта. В этот день проводят показательные выступления, мастер-классы и открытые тренировки, популяризирующие корейское боевое искусство и здоровый образ жизни.
Всемирный день сексуального здоровья
Неофициальная тематическая дата, посвященная просвещению в вопросах репродуктивного и сексуального здоровья, профилактике заболеваний и разрушению стереотипов на эту тему.
Религиозные праздники 4 сентября
На эту дату приходится значимый религиозный праздник:
Празднование Грузинской иконы Божией Матери
Русская православная церковь чтит память чудотворного образа, который, по преданию, был обретен в XVII веке и прославился исцелениями во время эпидемии чумы в Москве. Также в этот день вспоминают мученика Агафоника Никомидийского, жившего в конце III — начале IV века и принявшего смерть за христианскую веру во времена гонений.
Необычные праздники 4 сентября
Есть у этой даты и неофициальные, необычные поводы:
День рождения игры «Что? Где? Когда?». 4 сентября 1975 года на советских экранах вышел первый выпуск легендарной интеллектуальной телеигры.
День незнакомых дорог. Неофициальный праздник путешественников и автолюбителей, зародившийся в среде тревел-блогеров в середине 2000-х. Повод свернуть с привычного маршрута и открыть для себя новое место.
День оттяга. Ироничный неофициальный праздник, возникший в интернет-культуре в середине 2000-х как повод для полноценного отдыха и расслабления.
Народные праздники и приметы на сегодня 4 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Агафон Огуменник (встречается также название Потехи Лешего). Название связано с памятью мученика Агафоника, а «огуменник» — от слова «гумно», хозяйственная постройка для хранения снопов.
Считалось, что в этот день по селам и деревням бродит леший, поэтому мужчины стерегли гумна от нечистой силы, надев тулупы наизнанку и повязав голову полотенцем.
В Агафонов день не рекомендовалось дарить и принимать подарки, а также ходить в лес — можно было заблудиться.
Хорошие поступки в этот день, по поверью, возвращались втройне, а плохие — оборачивались бедой для самого человека.
Солнечный и ясный день предвещал еще около четырех недель тепла и мягкую осень.
Сырость и холод в этот день считались предвестниками ранней и суровой зимы.
Обильный урожай орехов при малом количестве грибов указывал на морозную и снежную зиму впереди.
Кто родился в этот день
4 сентября родились многие известные люди:
Франсуа Рене де Шатобриан (1768). Французский писатель и государственный деятель, один из основоположников романтизма в литературе.
Эдуард Хиль (1934). Советский эстрадный певец, народный артист РСФСР, автор-исполнитель знаменитой песни без слов, ставшей интернет-мемом «Trololo».
Нина Ургант (1929). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, известная по фильму «Белорусский вокзал».
Бейонсе (1981). Американская певица, актриса и музыкальный продюсер, экс-солистка группы Destiny's Child, одна из самых успешных исполнительниц в мире.
Пол Харви (1928) — американский радиоведущий.
Том Уотсон (1949) — американский гольфист.
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