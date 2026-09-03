Как установить неполное рабочее время сотруднику, который совмещает работу с учебой

Как установить неполное рабочее время

Неполное рабочее время устанавливают по заявлению работника согласно ст. 93 ТК. В этом документе сотрудник указывает желаемый график (например, 4 рабочих дня в неделю по 6 часов или сокращенный день), предполагаемую дату перехода и основание — необходимость совмещения работы с очной учебой.

При согласии работодателя к трудовому договору заключают дополнительное соглашение. В нем указывают новый режим работы: продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, перерывы, порядок оплаты труда и срок действия режима (если он временный).

Дальше издают приказ о переводе на неполное рабочее время. В документе указывают реквизиты допсоглашения и причину перевода. Сотрудника ознакамливают с приказом под подпись.

Не позже 25-го числа месяца, который следует за месяцем заключения допсоглашения, в СФР сдают ЕФС-1. В графе 3 подраздела 1.1 указывают кадровое мероприятие «ПЕРЕВОД», а в графе 6 после кода по ОКЗ ставят код «НЕПД» (при неполном рабочем дне) или «НЕПН» (при неполной рабочей неделе).