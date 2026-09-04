5 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 5 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Всероссийский день инкассатора
Профессиональный праздник сотрудников инкассаторской службы, которые обеспечивают безопасную перевозку и сохранность денежных средств для банков и других организаций.
День образования Службы специальной связи России
Праздник сотрудников спецсвязи — государственной структуры, которая отвечает за доставку особо ценных грузов, секретной и конфиденциальной корреспонденции.
Международные праздники 5 сентября
В мире 5 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день благотворительности
Дата установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Она приурочена к 1997 году, когда умерла мать Тереза — католическая монахиня и лауреат Нобелевской премии мира, посвятившая жизнь помощи бедным и больным. Праздник призван привлечь внимание к деятельности благотворительных организаций и волонтеров по всему миру.
Всемирный день бороды
Отмечается ежегодно в первую субботу сентября — в 2026 году эта дата выпадает на 5 сентября. Праздник посвящен истории и культуре ношения бороды, символизирующей мужественность и индивидуальность.
Религиозные праздники 5 сентября
На эту дату приходится значимый религиозный праздник:
Память святого Луппа Солунского
Православная церковь чтит память мученика Луппа, жившего на рубеже III–IV веков, — верного соратника великомученика Димитрия Солунского, принявшего смерть за христианскую веру по приказу императора Максимиана.
Необычные праздники 5 сентября
Есть у этой даты и неофициальный, шутливый повод:
День опозданий. Неформальный праздник с легкой иронией — повод с юмором отнестись к собственной непунктуальности или непунктуальности окружающих.
Народные праздники и приметы на сегодня 5 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю — Луп Брусничник. Название связано с тем, что к этому времени в лесах и на болотах поспевала брусника, и крестьяне отправлялись за ягодой.
По зрелости брусники судили, поспел ли овес: если ягода вызрела по-настоящему, можно было начинать его уборку.
Считалось, что в этот день нельзя ни с кем спорить и жаловаться на судьбу — неудачи будут преследовать нарушившего запрет.
Не рекомендовалось давать деньги в долг, стричь волосы и ногти.
Густой туман утром 5 сентября предвещал дождливую и затяжную осень.
Роса на листьях и ягодах брусники считалась добрым знаком, сулящим здоровье и благополучие в доме.
Если утром нет мороза — хорошая погода продержится до конца месяца.
Кто родился в этот день
5 сентября родились многие известные люди:
Алексей Константинович Толстой (1817). Русский писатель, поэт и драматург, автор трилогии о царе Иоанне Грозном и знаменитых баллад.
Майкл Китон (1951). Американский актер, известный ролями Бэтмена и Битлджуса в фильмах Тима Бертона.
Юлия Пересильд (1984). Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, ставшая пятой женщиной в истории СССР и России, побывавшей в космосе.
Фредди Меркьюри (1946) — британский певец, вокалист группы Queen. Это один из самых узнаваемых именинников начала сентября.
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