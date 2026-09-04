5 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

С этой датой связаны несколько народных примет:

По народному календарю — Луп Брусничник. Название связано с тем, что к этому времени в лесах и на болотах поспевала брусника, и крестьяне отправлялись за ягодой.

По зрелости брусники судили, поспел ли овес: если ягода вызрела по-настоящему, можно было начинать его уборку.

Считалось, что в этот день нельзя ни с кем спорить и жаловаться на судьбу — неудачи будут преследовать нарушившего запрет.

Не рекомендовалось давать деньги в долг, стричь волосы и ногти.

Густой туман утром 5 сентября предвещал дождливую и затяжную осень.

Роса на листьях и ягодах брусники считалась добрым знаком, сулящим здоровье и благополучие в доме.