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5 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

5 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Сегодня, 5 сентября, в России отмечают Всероссийский день инкассатора и День образования Службы специальной связи, а в мире — Международный день благотворительности и Всемирный день бороды. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы связаны с ней и кто из известных людей родился 5 сентября. 

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Какой сегодня праздник в России 5 сентября 

В России сегодня отмечают такие праздники: 

Всероссийский день инкассатора 

Профессиональный праздник сотрудников инкассаторской службы, которые обеспечивают безопасную перевозку и сохранность денежных средств для банков и других организаций. 

День образования Службы специальной связи России 

Праздник сотрудников спецсвязи — государственной структуры, которая отвечает за доставку особо ценных грузов, секретной и конфиденциальной корреспонденции. 

Международные праздники 5 сентября 

В мире 5 сентября отмечают следующие международные дни: 

Международный день благотворительности 

Дата установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Она приурочена к 1997 году, когда умерла мать Тереза — католическая монахиня и лауреат Нобелевской премии мира, посвятившая жизнь помощи бедным и больным. Праздник призван привлечь внимание к деятельности благотворительных организаций и волонтеров по всему миру. 

Всемирный день бороды 

Отмечается ежегодно в первую субботу сентября — в 2026 году эта дата выпадает на 5 сентября. Праздник посвящен истории и культуре ношения бороды, символизирующей мужественность и индивидуальность. 

Религиозные праздники 5 сентября 

На эту дату приходится значимый религиозный праздник: 

Память святого Луппа Солунского 

Православная церковь чтит память мученика Луппа, жившего на рубеже III–IV веков, — верного соратника великомученика Димитрия Солунского, принявшего смерть за христианскую веру по приказу императора Максимиана. 

Необычные праздники 5 сентября 

Есть у этой даты и неофициальный, шутливый повод: 

  • День опозданий. Неформальный праздник с легкой иронией — повод с юмором отнестись к собственной непунктуальности или непунктуальности окружающих. 

Народные праздники и приметы на сегодня 5 сентября 

С этой датой связаны несколько народных примет: 

  • По народному календарю — Луп Брусничник. Название связано с тем, что к этому времени в лесах и на болотах поспевала брусника, и крестьяне отправлялись за ягодой. 

  • По зрелости брусники судили, поспел ли овес: если ягода вызрела по-настоящему, можно было начинать его уборку. 

  • Считалось, что в этот день нельзя ни с кем спорить и жаловаться на судьбу — неудачи будут преследовать нарушившего запрет. 

  • Не рекомендовалось давать деньги в долг, стричь волосы и ногти. 

  • Густой туман утром 5 сентября предвещал дождливую и затяжную осень. 

  • Роса на листьях и ягодах брусники считалась добрым знаком, сулящим здоровье и благополучие в доме. 

  • Если утром нет мороза — хорошая погода продержится до конца месяца. 

Кто родился в этот день 

5 сентября родились многие известные люди: 

  • Алексей Константинович Толстой (1817). Русский писатель, поэт и драматург, автор трилогии о царе Иоанне Грозном и знаменитых баллад. 

  • Майкл Китон (1951). Американский актер, известный ролями Бэтмена и Битлджуса в фильмах Тима Бертона. 

  • Юлия Пересильд (1984). Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, ставшая пятой женщиной в истории СССР и России, побывавшей в космосе. 

  • Фредди Меркьюри (1946) — британский певец, вокалист группы Queen. Это один из самых узнаваемых именинников начала сентября.

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