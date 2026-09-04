Что будет, если ИП трудоустроит сотрудника задним числом

Административные штрафы
Главный штраф — по ч. 4 и ч. 5 ст. 5.27 КоАП. За уклонение от оформления трудового договора будут санкции:
от 5 до 10 тыс. руб. за первичное нарушение;
от 30 до 40 тыс. + дисквалификация на 1—3 года за повторное нарушение.
Также предусмотрены санкции за просрочку подачи ЕФС-1:
по ч. 2 ст. 15.33.2 за просрочку подачи подраздела 1.1 — 300—500 руб.;
согласно п. 1 ст. 26.30 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ за опоздание с подачей раздела 2 — штраф 5% от взносов, минимум 1 тыс. руб., максимум — 30%;
по ч. 3 ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ за непредставление подраздела 1.2 — штраф в размере 500 руб. за сотрудника.
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Налоговые санкции
Помимо административных штрафов, у ИП будут еще и налоговые санкции:
Норма НК
Основание санкции
Размер санкции
Неуплата страховых взносов
20% от суммы неуплаты, при умышленной — 40%.
Неудержание НДФЛ
20% от суммы налога
Непредставление РСВ
5% от взносов за каждый месяц опоздания, минимум — 1 тыс. руб., максимум — 30%
Непредставление 6-НДФЛ
По 1 тыс. руб. за каждый месяц просрочки
Непредставление персонифицированных сведений
По 200 руб. за каждый документ
Также за каждый день просрочки по платежам начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ.
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