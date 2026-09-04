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Штрафы за трудовые нарушения
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Что будет, если ИП трудоустроит сотрудника задним числом

Что будет, если ИП трудоустроит сотрудника задним числом

Несвоевременное оформление сотрудника чревато санкциями. Рассказываем, какие штрафы будут из-за опоздания с оформлением сотрудника.

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Административные штрафы

Главный штраф — по ч. 4 и ч. 5 ст. 5.27 КоАП. За уклонение от оформления трудового договора будут санкции:

  • от 5 до 10 тыс. руб. за первичное нарушение;

  • от 30 до 40 тыс. + дисквалификация на 1—3 года за повторное нарушение.

Также предусмотрены санкции за просрочку подачи ЕФС-1:

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Налоговые санкции

Помимо административных штрафов, у ИП будут еще и налоговые санкции:

Норма НК

Основание санкции

Размер санкции

Ст. 122

Неуплата страховых взносов

20% от суммы неуплаты, при умышленной — 40%.

Ст. 123

Неудержание НДФЛ

20% от суммы налога

Ст. 119

Непредставление РСВ

5% от взносов за каждый месяц опоздания, минимум — 1 тыс. руб., максимум — 30%

Ст. 126

Непредставление 6-НДФЛ

По 1 тыс. руб. за каждый месяц просрочки

Ст. 126

Непредставление персонифицированных сведений

По 200 руб. за каждый документ

Также за каждый день просрочки по платежам начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ.

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