Какой сегодня праздник в России 7 сентября

В России сегодня отмечают такой праздник:
День рыбовода
Профессиональный праздник работников российских предприятий аквакультуры, который отмечают ежегодно 7 сентября по инициативе Министерства сельского хозяйства, выдвинутой в 2018 году. Официального статуса дата пока не получила, но ее широко празднуют в рыбоводческих хозяйствах страны. Основоположником отечественного рыбоводства считается ихтиолог Владимир Врасский, который еще в 1856 году разработал способ искусственного оплодотворения икры.
Международные праздники 7 сентября
В мире 7 сентября отмечают следующие международные дни:
День барабанщика
Неофициальный праздник музыкантов, играющих на ударных инструментах. В этот день барабанщики со всего мира устраивают совместные джемы, флешмобы и уличные выступления, напоминая, что именно ритм-секция задает настроение любой музыке.
Всемирный день уничтожения военной игрушки
Праздник с миротворческим посылом: организаторы предлагают отказаться от игрушечного оружия и военной атрибутики в детских играх, заменив их на более мирные варианты досуга.
Какие праздники отмечают 7 сентября в других странах
В отдельных странах 7 сентября приурочено к своим национальным событиям:
День независимости, Бразилия. Главный государственный праздник страны — годовщина провозглашения независимости от Португалии в 1822 году. В этот день в крупных городах проходят военные парады и торжественные шествия.
Религиозные праздники 7 сентября
На эту дату приходится значимый религиозный праздник:
Память апостола от 70-ти Тита Критского
Русская православная церковь чтит память ученика и спутника апостола Павла, первого епископа острова Крит. Тит прославился проповедью христианства среди язычников и написанием одного из посланий апостола Павла, адресованного лично ему. В народном календаре день получил название Тит Листопадник.
Необычные праздники 7 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День внучат
Теплый семейный праздник, напоминающий о ценности связи между поколениями. В этот день принято навещать бабушек и дедушек или хотя бы позвонить им, чтобы сказать несколько теплых слов.
День ежа
Шуточный праздник в честь одного из самых узнаваемых лесных обитателей. В соцсетях в этот день публикуют фотографии и видео с ежами, а любители дикой природы напоминают о правилах бережного обращения с этими животными.
Народные праздники и приметы на сегодня 7 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю день называли Тит Листопадник — считалось, что именно в это время с деревьев начинает активно опадать листва.
На Тита Листопадника подводили итоги грибного сезона — собирать грибы в лесу становилось все труднее.
В этот день начинали готовить особые напитки на закваске, например квас или чайный гриб — считалось, что они получаются наиболее вкусными.
Если листья опадают с деревьев не спеша, постепенно — зима будет мягкой и теплой.
Ранний листопад предвещал раннюю и холодную зиму.
Кто родился в этот день
7 сентября родились многие известные люди:
Елизавета I (1533). Королева Англии и Ирландии, одна из самых известных правительниц в европейской истории, при которой страна пережила расцвет культуры и мореплавания.
Гала Дали (1894). Русская по происхождению муза и супруга сначала французского поэта Поля Элюара, а затем художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.
Эдуард Асадов (1923). Советский поэт и писатель, автор десятков сборников стихов о любви, дружбе и верности, ветеран Великой Отечественной войны.
Кирилл Серебренников (1969). Российский режиссер театра и кино, бывший художественный руководитель московского «Гоголь-центра».
Эван Рэйчел Вуд (1987). Американская актриса, известная по ролям в сериале «Мир Дикого Запада» и фильме «Тринадцать».
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