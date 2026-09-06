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Какой сегодня праздник в России 7 сентября

Какой сегодня праздник в России 7 сентября

Сегодня 7 сентября отмечают память апостола Тита Критского, День рыбовода, День внучат и День барабанщика. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 сентября.

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В России сегодня отмечают такой праздник:

День рыбовода

Профессиональный праздник работников российских предприятий аквакультуры, который отмечают ежегодно 7 сентября по инициативе Министерства сельского хозяйства, выдвинутой в 2018 году. Официального статуса дата пока не получила, но ее широко празднуют в рыбоводческих хозяйствах страны. Основоположником отечественного рыбоводства считается ихтиолог Владимир Врасский, который еще в 1856 году разработал способ искусственного оплодотворения икры.

Международные праздники 7 сентября

В мире 7 сентября отмечают следующие международные дни:

День барабанщика

Неофициальный праздник музыкантов, играющих на ударных инструментах. В этот день барабанщики со всего мира устраивают совместные джемы, флешмобы и уличные выступления, напоминая, что именно ритм-секция задает настроение любой музыке.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

Праздник с миротворческим посылом: организаторы предлагают отказаться от игрушечного оружия и военной атрибутики в детских играх, заменив их на более мирные варианты досуга.

Какие праздники отмечают 7 сентября в других странах

В отдельных странах 7 сентября приурочено к своим национальным событиям:

  • День независимости, Бразилия. Главный государственный праздник страны — годовщина провозглашения независимости от Португалии в 1822 году. В этот день в крупных городах проходят военные парады и торжественные шествия.

Религиозные праздники 7 сентября

На эту дату приходится значимый религиозный праздник:

Память апостола от 70-ти Тита Критского

Русская православная церковь чтит память ученика и спутника апостола Павла, первого епископа острова Крит. Тит прославился проповедью христианства среди язычников и написанием одного из посланий апостола Павла, адресованного лично ему. В народном календаре день получил название Тит Листопадник.

Необычные праздники 7 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

День внучат

Теплый семейный праздник, напоминающий о ценности связи между поколениями. В этот день принято навещать бабушек и дедушек или хотя бы позвонить им, чтобы сказать несколько теплых слов.

День ежа

Шуточный праздник в честь одного из самых узнаваемых лесных обитателей. В соцсетях в этот день публикуют фотографии и видео с ежами, а любители дикой природы напоминают о правилах бережного обращения с этими животными.

Народные праздники и приметы на сегодня 7 сентября

С этой датой связаны несколько народных примет:

  • По народному календарю день называли Тит Листопадник — считалось, что именно в это время с деревьев начинает активно опадать листва.

  • На Тита Листопадника подводили итоги грибного сезона — собирать грибы в лесу становилось все труднее.

  • В этот день начинали готовить особые напитки на закваске, например квас или чайный гриб — считалось, что они получаются наиболее вкусными.

  • Если листья опадают с деревьев не спеша, постепенно — зима будет мягкой и теплой.

  • Ранний листопад предвещал раннюю и холодную зиму.

Кто родился в этот день

7 сентября родились многие известные люди:

  • Елизавета I (1533). Королева Англии и Ирландии, одна из самых известных правительниц в европейской истории, при которой страна пережила расцвет культуры и мореплавания.

  • Гала Дали (1894). Русская по происхождению муза и супруга сначала французского поэта Поля Элюара, а затем художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

  • Эдуард Асадов (1923). Советский поэт и писатель, автор десятков сборников стихов о любви, дружбе и верности, ветеран Великой Отечественной войны.

  • Кирилл Серебренников (1969). Российский режиссер театра и кино, бывший художественный руководитель московского «Гоголь-центра».

  • Эван Рэйчел Вуд (1987). Американская актриса, известная по ролям в сериале «Мир Дикого Запада» и фильме «Тринадцать».

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