Какой сегодня праздник в России 7 сентября

Профессиональный праздник работников российских предприятий аквакультуры, который отмечают ежегодно 7 сентября по инициативе Министерства сельского хозяйства, выдвинутой в 2018 году. Официального статуса дата пока не получила, но ее широко празднуют в рыбоводческих хозяйствах страны. Основоположником отечественного рыбоводства считается ихтиолог Владимир Врасский, который еще в 1856 году разработал способ искусственного оплодотворения икры.

Праздник с миротворческим посылом: организаторы предлагают отказаться от игрушечного оружия и военной атрибутики в детских играх, заменив их на более мирные варианты досуга.

Неофициальный праздник музыкантов, играющих на ударных инструментах. В этот день барабанщики со всего мира устраивают совместные джемы, флешмобы и уличные выступления, напоминая, что именно ритм-секция задает настроение любой музыке.

День независимости, Бразилия. Главный государственный праздник страны — годовщина провозглашения независимости от Португалии в 1822 году. В этот день в крупных городах проходят военные парады и торжественные шествия.

Русская православная церковь чтит память ученика и спутника апостола Павла, первого епископа острова Крит. Тит прославился проповедью христианства среди язычников и написанием одного из посланий апостола Павла, адресованного лично ему. В народном календаре день получил название Тит Листопадник.

Необычные праздники 7 сентября

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:

День внучат

Теплый семейный праздник, напоминающий о ценности связи между поколениями. В этот день принято навещать бабушек и дедушек или хотя бы позвонить им, чтобы сказать несколько теплых слов.

День ежа