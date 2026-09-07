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Налоговые требования
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Как отвечать на требование ИФНС по НДС декларации, если в ней задвоились документы

Как отвечать на требование ИФНС по НДС декларации, если в ней задвоились документы

Налоговая запросила документы по декларации НДС и пояснения. Прошлый бухгалтер подал корректирующую декларацию, в которой задублировались документы. Как отвечать на требование?

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Как отвечать на требования

Срок камеральной проверки по п. 2 ст. 88 НК составляет 3 месяца с даты представления декларации. Но само требование о представлении документов и пояснений ФНС вправе запросить в любой момент до завершения проверки.

В текущей ситуации необходимо не просто ответить на требование, а разрешить ситуацию с дублированием документов:

  1. Проанализируйте ошибку. Необходимо зафиксировать, что в корректирующей декларации документы из книги покупок повторно включили в декларацию. Это техническая ошибка, которая привела к завышению суммы вычетов.

  2. Подготовьте пояснения. В ответе на требование стоит объяснить: когда и кем была допущена ошибка, почему не стоит повторно включать документы в книгу покупок, как завысили сумму НДС.

Организации необходимо подать уточненную декларацию, в которой не будет дублирующих записей и уплатить недоимку с пенями.

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Когда налоговая не вправе требовать документы

После окончания камеральной проверки налоговая не вправе требовать дополнительные документы. Единственное исключение по п. 6 ст. 101 НК — если руководитель ИФНС или его заместитель при рассмотрении материалов проверки вынес решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Тогда запрос документов будет правомерен, даже если проверку формально завершили.

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