Как отвечать на требование ИФНС по НДС декларации, если в ней задвоились документы

Как отвечать на требования

Срок камеральной проверки по п. 2 ст. 88 НК составляет 3 месяца с даты представления декларации. Но само требование о представлении документов и пояснений ФНС вправе запросить в любой момент до завершения проверки.

В текущей ситуации необходимо не просто ответить на требование, а разрешить ситуацию с дублированием документов:

Проанализируйте ошибку. Необходимо зафиксировать, что в корректирующей декларации документы из книги покупок повторно включили в декларацию. Это техническая ошибка, которая привела к завышению суммы вычетов. Подготовьте пояснения. В ответе на требование стоит объяснить: когда и кем была допущена ошибка, почему не стоит повторно включать документы в книгу покупок, как завысили сумму НДС.

Организации необходимо подать уточненную декларацию, в которой не будет дублирующих записей и уплатить недоимку с пенями.