Как отвечать на требование ИФНС по НДС декларации, если в ней задвоились документы

Как отвечать на требования
Срок камеральной проверки по п. 2 ст. 88 НК составляет 3 месяца с даты представления декларации. Но само требование о представлении документов и пояснений ФНС вправе запросить в любой момент до завершения проверки.
В текущей ситуации необходимо не просто ответить на требование, а разрешить ситуацию с дублированием документов:
Проанализируйте ошибку. Необходимо зафиксировать, что в корректирующей декларации документы из книги покупок повторно включили в декларацию. Это техническая ошибка, которая привела к завышению суммы вычетов.
Подготовьте пояснения. В ответе на требование стоит объяснить: когда и кем была допущена ошибка, почему не стоит повторно включать документы в книгу покупок, как завысили сумму НДС.
Организации необходимо подать уточненную декларацию, в которой не будет дублирующих записей и уплатить недоимку с пенями.
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Когда налоговая не вправе требовать документы
После окончания камеральной проверки налоговая не вправе требовать дополнительные документы. Единственное исключение по п. 6 ст. 101 НК — если руководитель ИФНС или его заместитель при рассмотрении материалов проверки вынес решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Тогда запрос документов будет правомерен, даже если проверку формально завершили.