Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента

Какие сервисы в обзоре и что они включают: chad. Доступ через сайт, Telegram и мобильное приложение, шаблоны промптов, ИИ-ассистенты для ваших задач.

Matrix Hub. Работа без подписки с оплатой по мере использования, базы знаний на своих документах и режим длинного ответа.

Ranvik. ИИ-помощники и готовые инструменты, подборки трендов в изображениях и видео, где можно находить идеи для своих генераций.

Genova AI. Инструменты для создания изображений, видео и музыки, готовые функции для создания обложек к роликам и других задач.

Сабка. Мультичат для одновременного сравнения ответов нескольких моделей, встроенный фактчекинг и библиотека готовых промптов.

ERA2.AI. 143+ нейросетей, готовые ИИ-агенты и отдельные сервисы экосистемы для карточек товаров, оживления фото, музыки и озвучки.

SYNTX.AI. LLM Studio для работы с текстовыми моделями, раздел «Тренды» с готовыми идеями и своя образовательная экосистема.

SpeShu.AI. Более 300 нейросетей, единый API для бизнеса и «Бизнес-советник» с AI-менторами в образах бизнес-лидеров.

MashaGPT. Проекты с сохранением контекста между сессиями, ИИ-агент для больших задач, веб-версия и мобильное приложение.

Российские сервисы-агрегаторы нейросетей — это платформы, которые дают доступ сразу к нескольким ИИ-моделям через единый интерфейс. В таких ИИ-сервисах доступны нейросети для текста, нейросети для создания изображений, модели для видео и аудио.

Платформы рассчитаны на пользователей из России. Они поддерживают оплату в рублях и предлагают доступ к нейросетям без VPN.

При подготовке обзора мы обращали внимание на следующие моменты:

какие нейросети и инструменты доступны на платформе;

для какой работы и задач подходят нейросети;

какие дополнительные возможности предлагает сервис;

сколько стоит использование.

Для каждого участника отдельно разобрали основные функции, особенности и тарифы.