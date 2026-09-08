Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента

Какие сервисы в обзоре и что они включают:
chad. Доступ через сайт, Telegram и мобильное приложение, шаблоны промптов, ИИ-ассистенты для ваших задач.
Matrix Hub. Работа без подписки с оплатой по мере использования, базы знаний на своих документах и режим длинного ответа.
Ranvik. ИИ-помощники и готовые инструменты, подборки трендов в изображениях и видео, где можно находить идеи для своих генераций.
Genova AI. Инструменты для создания изображений, видео и музыки, готовые функции для создания обложек к роликам и других задач.
Сабка. Мультичат для одновременного сравнения ответов нескольких моделей, встроенный фактчекинг и библиотека готовых промптов.
ERA2.AI. 143+ нейросетей, готовые ИИ-агенты и отдельные сервисы экосистемы для карточек товаров, оживления фото, музыки и озвучки.
SYNTX.AI. LLM Studio для работы с текстовыми моделями, раздел «Тренды» с готовыми идеями и своя образовательная экосистема.
SpeShu.AI. Более 300 нейросетей, единый API для бизнеса и «Бизнес-советник» с AI-менторами в образах бизнес-лидеров.
MashaGPT. Проекты с сохранением контекста между сессиями, ИИ-агент для больших задач, веб-версия и мобильное приложение.
Российские сервисы-агрегаторы нейросетей — это платформы, которые дают доступ сразу к нескольким ИИ-моделям через единый интерфейс. В таких ИИ-сервисах доступны нейросети для текста, нейросети для создания изображений, модели для видео и аудио.
Платформы рассчитаны на пользователей из России. Они поддерживают оплату в рублях и предлагают доступ к нейросетям без VPN.
При подготовке обзора мы обращали внимание на следующие моменты:
какие нейросети и инструменты доступны на платформе;
для какой работы и задач подходят нейросети;
какие дополнительные возможности предлагает сервис;
сколько стоит использование.
Для каждого участника отдельно разобрали основные функции, особенности и тарифы.
Сервисы в подборке не ранжируются. У всех платформ из нашего обзора — понятный интерфейс и удобные способы оплаты из России, но сервисы различаются набором моделей, дополнительными инструментами и тарифами. Поэтому выбор между платформами зависит прежде всего от того, какие функции необходимы именно вам.
Как выбрать ИИ-сервис
Российские ИИ-сервисы различаются версиями моделей, дополнительными инструментами, лимитами, тарифами и возможностями для работы с файлами. Перед регистрацией сравните следующие условия:
Задачи. Для текста важны доступные языковые модели и работа с документами, для изображений и видео — выбор генераторов и инструменты редактирования.
Версии моделей. Один и тот же сервис может предлагать несколько версий GPT, Gemini, Claude, Kling и других нейросетей. Если нужна конкретная новая модель, проверьте, доступна ли она на платформе.
Тариф и лимиты. Одни сервисы работают по подписке, другие предлагают пакеты кредитов или оплату по мере использования. Сравните количество доступных запросов или генераций и срок действия оплаченного баланса.
Интеграции и командные функции. Для компаний полезны API, подключение нескольких сотрудников, распределение лимитов и контроль расходов.
Способы оплаты. Проверьте, можно ли оплатить сервис российской картой, через СБП или по счету, выдает ли платформа закрывающие документы.
Способы оплаты. Проверьте, можно ли оплатить сервис российской картой, через СБП или по счету. Компаниям пригодится возможность получать закрывающие документы.
chad
chad — сервис, который объединяет разные нейросети в одной подписке и дает пользоваться ими через веб, Telegram и мобильное приложение. Через chad вы можете обращаться к текстовым моделям ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek и Grok, создавать изображения в Midjourney, GPT Image, Seedream и других нейросетях, а также генерировать видео и музыку.
Возможности сервиса:
Работа с текстом. Можно писать и редактировать, переводить и сокращать тексты, искать информацию в интернете, анализировать данные и работать с кодом.
Создание и обработка изображений. Доступны генерация картинок, удаление фона, распознавание текста на изображениях и увеличение разрешения.
Генерация видео. Сервис дает доступ к Veo, Kling, Runway, Seedance и другим моделям. Они создают ролики по описанию, анимируют изображения и добавляют спецэффекты.
Создание музыки. В сервисе представлены Suno, Udio и другие модели для генерации музыкальных композиций.
Генерация презентаций. chad создает слайды с текстом, структурой и дизайном для рабочих, учебных и личных проектов.
Агентский режим. Пользователь описывает задачу, а модель сама определяет, какие инструменты понадобятся для ее выполнения. Она может искать информацию в интернете, переходить по ссылкам, работать с документами, презентациями, таблицами и кодом. В процессе видно, какие шаги выполняет нейросеть.
Работа с ИИ-ассистентами. Пользователь может настроить собственных помощников под конкретные задачи. Дополнительно доступны голосовое общение и библиотека промптов.
Пользователь работает с chad где удобно: в веб-версии, мобильном приложении или Telegram. Новые ИИ-модели добавляются в сервис по мере их выхода.
В chad встроены готовые шаблоны запросов для текста, изображений и других задач. Их можно использовать как есть, адаптировать под себя или добавлять собственные промпты.
Сколько стоит chad
Расходы внутри сервиса учитываются в «искрах» — внутренних расчетных единицах. Искры списываются за обработку текста, создание изображения, видео, аудио и другие действия. Расход зависит от выбранной модели.
Тариф
Стоимость
Искры
Что входит
Mini
290 ₽ в месяц
120 000
Текстовые и графические модели, генерация аудио
Opti
590 ₽ в месяц
300 000
Больше доступных моделей, в том числе генерация видео
Plus
1 690 ₽ в месяц
900 000
Доступ ко всем моделям сервиса
от 5 000 ₽
В зависимости от пополнения
Общий баланс для команды, неограниченное число сотрудников, индивидуальные лимиты
Например, тарифа Mini хватает примерно на 4–188 страниц текста или 6–133 изображения, Opti — на 11–472 страницы или 15–333 изображения, Plus — на 35–1417 страниц или 45–1000 изображений.
Matrix Hub
Matrix Hub — российский агрегатор с доступом к более чем 50 ИИ-моделям, среди которых GPT, , Grok, Gemini, DeepSeek, Mistral, Qwen и другие. В этом же интерфейсе удобно создавать изображения и видео, работать с файлами и искать информацию в интернете.
Основные возможности Matrix Hub:
Работа с текстовыми нейросетями. В одном чате можно выбирать разные модели под задачу, например создание текстов, программирование, анализ данных, перевод и др.
Генерация изображений и видео. В сервисе доступны, например, Z-Image, Grok Image, GPT Image, Nano Banana и Grok Video.
Работа с файлами. В чат можно загружать документы, таблицы, изображения, код и архивы, чтобы получить краткое содержание, перевод или переработать материалы.
ИИ-ассистенты. Пользователь может создать помощника со своими инструкциями, например для подготовки текстов или аналитики.
Базы знаний. Нужны, чтобы загружать собственные материалы и получать ответы с учетом информации из них.
Веб-поиск и анализ страниц. Нейросеть умеет искать актуальную информацию в интернете и работать с содержимым переданных ей ссылок.
Экспорт результатов. Готовые материалы можно сохранять в DOCX, XLS и CSV.
Одна из особенностей сервиса — режим длинного ответа. Он предназначен для задач, где нужен большой связный материал, например сценарий, техническая документация или объемный фрагмент кода. Вместо нескольких ответов, которые затем приходится объединять вручную, сервис формирует результат одним блоком.
Компании используют бизнес-аккаунты с общим балансом, к которым подключаются несколько сотрудников. В личном кабинете видно, кто использовал нейросети и сколько средств потратили. Стоимость конкретного запроса также отображается под ответом модели.
Сколько стоит Matrix Hub
У Matrix Hub нет фиксированной ежемесячной подписки. Сервис работает по модели pay-as-you-go, то есть вы пополняете баланс и платите за использование выбранных нейросетей. Неиспользованные средства не сгорают.
Для текстовых моделей стоимость зависит от количества входных и выходных токенов и конкретной нейросети. Поэтому более «легкие» версии моделей обходятся дешевле, а наиболее производительные — дороже. Актуальные расценки — на странице тарифов.
Часть моделей доступна бесплатно без дневного лимита на количество запросов.
Ranvik
Ranvik — сервис с нейросетями для текста, изображений, видео и аудио. Кроме генерации контента, здесь можно следить за трендами ИИ-видео и изображений, а также смотреть работы других пользователей в сообществе Ranvik.
Возможности сервиса:
Генерация текста. Ranvik подходит для создания статей, постов, сценариев, писем и других текстовых материалов.
Создание изображений. В Ranvik можно генерировать картинки по описанию, делать иллюстрации и визуалы для разных задач.
Оживление и обработка фото. Платформа позволяет улучшать качество снимков, анимировать фотографии и использовать инструменты редактирования.
Генерация видео. Пользователь может создавать ролики и клипы по текстовому запросу или на основе изображения.
Работа с аудио. В сервисе доступны озвучка текста, создание голосового контента и генерация музыки.
Ассистенты и дополнительные инструменты. Ranvik включает ИИ-ассистентов для разных задач, а также отдельные инструменты для работы с контентом и раздел с публикациями пользователей.
Одна из особенностей Ranvik — единый интерфейс для разных форматов контента. Вам не придется переходить между отдельными сервисами для текста, картинок, видео и аудио, так как основные сценарии собраны в одном аккаунте.
Отдельные разделы сервиса посвящены конкретным типам генерации. Например, в блоке изображений можно вдохновиться примерами популярных работ.
В другом разделе пользователи создают ролики, а также могут посмотреть примеры популярных видео.
Аудиоблок нужен для озвучки и музыкального контента. Вам достаточно ввести текст для озвучки или описать желаемый результат.
Сколько стоит Ranvik
У Ranvik действует подписочная модель. После оформления тарифа вы получаете доступ ко всем основным функциям сервиса: генерации текста, изображений, видео, музыки и голоса, а также загрузке файлов.
Базовые тарифы:
Тариф
Стоимость
Что входит
День
390 ₽
Доступ ко всем функциям на 24 часа
Неделя
590 ₽
Доступ ко всем функциям на 7 дней
Месяц
1 390 ₽
Доступ ко всем функциям на 30 дней
Год
8 900 ₽
Доступ ко всем функциям на 365 дней
Объем доступной генерации зависит от выбранной модели нейросети. Суточный лимит составляет 500 000 токенов, а при необходимости можно приобрести их дополнительно.
Для пользователей, которым нужен больший объем токенов, действует отдельная линейка тарифов PRO. Актуальные условия — на странице.
Genova AI
Genova AI — платформа с акцентом на создание визуального контента. Здесь можно генерировать и редактировать изображения, создавать видео и музыку, а для типовых задач предусмотрены готовые AI-инструменты. Сервис работает в России без VPN, а оплатить доступ можно российской банковской картой или через СБП. Для новых пользователей предусмотрены бесплатные стартовые генерации.
Основные возможности Genova AI:
Создание изображений. В сервисе доступны Nano Banana PRO, Grok Imagine 2, Nano Banana 2, Seedream 5.0, GPT Image 2 и другие модели. Можно генерировать изображения с нуля или редактировать готовые фотографии, использовать референсы и создавать картинки в разрешении до 4K.
Генерация видео. Google Veo, Kling и Kling Motion Control, Seedance позволяют создавать ролики по текстовому описанию или фотографии. Функция Motion Control используется для переноса движений из исходного видео на персонажа.
Создание музыки. Через Suno можно генерировать треки с вокалом или без него, выбирать жанр и стиль, а также использовать собственный текст песни, чтобы наложить на него музыку.
AI-чат. Пользователю доступны ChatGPT, Gemini, Claude и другие популярные языковые модели. Чат поддерживает веб-поиск, работу с документами и изображениями.
В Genova AI входят уже готовые инструменты для создания обложек YouTube, реставрации старых фотографий, удаления фона и других типовых задач.
Одна из особенностей платформы — единый баланс для всех инструментов. Внутренняя валюта сервиса называется «Джены». Ими оплачиваются генерации во всех моделях сервиса.
У Genova AI есть бот в Telegram — изображения и другой контент можно генерировать прямо в мессенджере, не заходя на сайт. Баланс Дженов общий с веб-версией сервиса.
Сколько стоит Genova AI
Ежемесячной подписки нет: пользователь покупает пакет Дженов и расходует их по мере необходимости. У Дженов нет срока действия — они не сгорают. Стоимость одной генерации зависит от модели.
Пакет
Стоимость
Количество Дженов
Пробный
190 ₽
1 400
Мини
290 ₽
2 300
Лайт
490 ₽
4 500
Оптима
990 ₽
11 000
Про
1 990 ₽
25 000
Разовая покупка
от 1 990 ₽
Пользователь выбирает сумму пополнения
Например, пакет «Лайт» рассчитан примерно на 112 базовых изображений, 30 музыкальных треков или 10 видео. Пакета «Про» хватит примерно на 625 изображений, 166 треков или 55 видео. Фактический расход зависит от выбранной нейросети и параметров генерации.
Актуальная стоимость — на странице тарифов.
Российские агрегаторы удобны, когда вы хотите работать с разными моделями в одном сервисе. Но если вам нужна подписка на оригинальный ChatGPT, Claude, Cursor AI или другой зарубежный сервис, воспользуйтесь сервисом Oplatym.ru.
Через Oplatym.ru можно оплатить из России нейросети, а также другие зарубежные подписки и услуги: Google, TikTok, Patreon, Zoom, YouTube Premium, Canva, Figma и другие. Сервис также помогает оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах, проводить денежные переводы и предоставляет зарубежную карту для самостоятельной оплаты.
Если нужный зарубежный сервис не принимает российские карты, Oplatym.ru поможет решить вопрос с оплатой. Стоимость заранее понятна и зависит от суммы операции.
Сабка
Сабка — агрегатор нейросетей для работы с текстами, изображениями и видео. В одном интерфейсе доступны модели GPT, Claude, Gemini, Grok, Nano Banana, Kling, Veo и другие. Для работы с сервисом не нужен VPN, а оплачивать подписку можно картой российского банка.
Основные возможности Сабки:
Работа с текстом. Модели, представленные в сервисе, подходят для подготовки и редактирования материалов, поиска идей, анализа информации и других рабочих задач.
Генерация изображений и видео. В едином интерфейсе удобно переключаться с текстовой модели на инструменты для создания визуального контента.
Фактчекинг. Сервис проверяет ответ модели по внешним источникам и показывает, какие из них подтверждаются, а какие требуют уточнения.
Библиотека промптов. В сервисе доступны готовые шаблоны для маркетинга, продаж, контента, бизнеса, HR и других задач. Пользователь заполняет необходимые поля и получает готовый промпт, который можно сразу отправить нейросети.
Одна из главных особенностей Сабки — мультичат. Один и тот же запрос можно одновременно отправить трем моделям, например GPT, Gemini и Claude, а затем сравнить результаты. Эта функция полезна для задач, где нужны несколько вариантов, например для создания заголовка или структуры материала.
Включается режим непосредственно в окне чата. После этого вы выбираете модели, ответы которых хотите получить параллельно.
Еще один полезный инструмент — библиотека готовых промптов. Шаблоны распределены по направлениям: маркетинг, продажи, контент и др. Внутри промпта предусмотрены поля, куда пользователь подставляет информацию о своей задаче.
Для ответов с важной фактической информацией удобно использовать дополнительную проверку. Сервис сопоставляет основные утверждения с найденными в интернете источниками и показывает результат.
Результат фактчекинга с подтвержденными утверждениями, спорными формулировками и источниками
Сколько стоит Сабка
В сервисе доступны бесплатный тариф и платные подписки. Расход учитывается в чанках. Они расходуются по-разному в зависимости от модели и типа генерации. Например, создание изображений и видео обычно требует больше ресурсов, чем генерация текста.
Тариф
Стоимость
Что входит
Free
0 ₽
5 запросов в день
Air
333 ₽ в месяц
1,5 млн чанков, изображения, мультичат и веб-поиск
Plus
1 099 ₽ в месяц
4 млн чанков
Pro
1 899 ₽ в месяц
8 млн чанков
Для новых пользователей в первые 24 часа после регистрации действует специальное предложение — тариф Plus можно оформить от 899 ₽.
ERA2.AI
ERA2.AI объединяет 143+ нейросетей для текста, изображений, видео и аудио. Кроме работы с отдельными моделями, сервис включает ИИ-агентов, а в экосистему ERA2 входят готовые решения для генерации карточек на маркетплейсы, оживления фото, музыки и озвучки.
Возможности ERA2.AI:
Работа с текстом. В одном чате пользователь может выбирать между разными языковыми моделями для написания и редактирования материалов, перевода, анализа документов и программирования.
Создание и обработка изображений. Можно генерировать картинки по текстовому описанию или референсу, создавать аватары, логотипы и иллюстрации, удалять фон и объекты, менять лица и улучшать качество изображений.
Генерация видео. Сервис поддерживает создание роликов по тексту и изображениям, оживление фотографий, AI-аватары и улучшение готового видео.
Работа с аудио. Доступны генерация музыки, озвучка текста, клонирование и изменение голоса, создание звуков и удаление шума.
ИИ-агенты. В ERA2.AI есть готовые помощники для конкретных задач, например маркетолог, копирайтер, программист, переводчик и юрист.
Кроме основного агрегатора, ERA2 включает отдельные сервисы под конкретные сценарии. ERA2 Card предназначен для создания карточек товаров для маркетплейсов, Live Era — для оживления фотографий, ERA2 Music — для генерации песен, а ERA2 Voice — для озвучки и работы с голосом.
Сколько стоит ERA2.AI
В ERA2.AI используется система кредитов, расход которых зависит от выбранной нейросети, типа генерации и ее параметров. Неиспользованные кредиты переносятся на следующие периоды.
Тариф
Стоимость
Что входит
Старт
0 ₽
150 кредитов при регистрации, 10 сообщений в DeepSeek в день, базовые текстовые модели и модели для изображений, качество до 1K; видео недоступно
Базовый
790 ₽ в месяц
3 000 кредитов в месяц, все текстовые модели (30+), все модели изображений, 5 видеомоделей, качество до 2K, безлимитный ИИ-чат
Про
1 490 ₽ в месяц
8 000 кредитов в месяц, доступ ко всем моделям, качество до 4K, генерация без очереди, безлимит быстрых нейросетей, бесплатное увеличение размера и качества изображений, а также удаление фона
Если включенных в подписку кредитов не хватает, их можно докупить. 1 000 кредитов стоят 290 ₽, 5 000 — 1 290 ₽, 20 000 — 4 490 ₽. Стоимость одной операции видна перед генерацией.
При оплате подписки на год — скидка 15%. Для команд действует отдельная сетка тарифов.
SYNTX.AI
SYNTX.AI — экосистема с более чем 100 ИИ-инструментами для работы с текстом, изображениями, видео и аудио. В одном интерфейсе доступны модели разных разработчиков, LLM Studio, генеративные инструменты, раздел «Тренды», школа и бесплатная Академия с уроками и практическими материалами. Работать с сервисом можно через веб-версию и Telegram-бот в рамках одной подписки.
Среди доступных моделей сервиса — популярные нейросети ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen, Perplexity, Nano Banana, Seedream, Seedance, Kling, Veo, ElevenLabs, Suno и другие.
Возможности SYNTX.AI:
Создание и редактирование изображений. Можно генерировать картинки по описанию и референсам, редактировать готовые изображения и повышать их качество. Среди доступных моделей и инструментов — Nano Banana, Seedream, Flux, Grok Imagine, Topaz, Magnific и другие.
Генерация видео. В сервисе представлены Kling, Veo, Seedance, Runway, Luma, MiniMax и другие видеомодели. Можно создавать ролики по тексту и изображениям, а также использовать инструменты для редактирования и улучшения видео.
Работа с музыкой и аудио. Для генерации музыки доступен Suno, для работы с голосом — ElevenLabs. Также в сервисе есть инструмент для создания аудио на основе видео.
Текстовые модели. В LLM Studio можно работать с разными моделями в одном пространстве, загружать файлы, искать информацию в интернете, анализировать данные и код, а также выполнять многоэтапные задачи. Пользователь может переключаться между моделями и сравнивать их ответы на одну и ту же задачу без отдельных подписок на каждый сервис.
Готовые AI-инструменты. Платформа включает инструменты с заранее настроенной логикой для типовых задач, например для обработки изображений или видео.
Одна из особенностей SYNTX.AI — раздел «Тренды». Это не только подборка готовых идей и примеров генераций — здесь пользователь может выбрать тренд, адаптировать его под свою задачу и сразу запустить генерацию.
Отдельное направление платформы — обучение работе с нейросетями. В образовательную экосистему SYNTX.AI входят школа и бесплатная Академия с уроками, мастер-классами, инструкциями и практическими материалами.
Сколько стоит SYNTX.AI
У SYNTX.AI есть бесплатный доступ и несколько платных тарифов, которые различаются объемом токенов, доступными моделями и лимитами. На платных тарифах доступно большое количество моделей с безлимитными генерациями, включая Veo 3.1 Lite, Topaz, MiniMax, Luma, Runway и другие. Цены, лимиты и количество генераций меняются, поэтому уточняйте актуальные условия на сайте SYNTX.AI.
Подписку можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев, при оплате за год действует скидка 15%. Веб-версия и Telegram-бот работают в рамках одной подписки.
Токены используются для генераций, но языковые модели работают по отдельным лимитам и токены не списывают. Оставшиеся после окончания подписки токены сохраняются на аккаунте и становятся доступны после продления тарифа.
По внутреннему сравнению SYNTX.AI, более 95% инструментов платформы оказались дешевле аналогичных решений Higgsfield, Artlist и Runway, а в отдельных сценариях разница в стоимости достигает 2–10 раз.
SpeShu.AI
SpeShu.AI — экосистема нейросетей. Она объединяет мультиагентную инфраструктуру и более 300 нейросетей для работы с текстом, изображениями, видео и музыкой. В одном интерфейсе доступны топовые модели, например ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Nano Banana, Kling, Seedance, FLUX.
Возможности SpeShu.AI:
Работа с текстом. Пользователь может выбирать модели для написания и редактирования текстов, анализа информации, программирования и других задач.
Создание изображений. В отдельной студии доступны нейросети для генерации и редактирования картинок, а также готовые инструменты, например удаление фона, замена лица и оживление фотографий. Кроме того, в студии загружены сотни готовых пресетов. Популярное видео можно сгенерировать в один клик.
Песочница. Различные инструменты для работы с фото и видео доступны в едином пространстве.
Генерация видео. Сервис объединяет видеомодели разных разработчиков — выбирать инструмент удобно в зависимости от задачи и стоимости генерации.
Создание музыки. В SpeShu.AI есть нейросети для генерации музыкальных композиций.
Мультиагентная инфраструктура. Она позволяет погрузиться в технологию MCP и создать цепочку нейросетей, которая в производительности не уступает реальному человеку.
API для бизнеса. Компании могут подключить AI-модели к сайту, приложению, боту или внутреннему сервису через единый API-ключ. Для юридических лиц предусмотрены оплата по счету, договор и закрывающие документы.
Корпоративные аккаунты. Коллективы могут совместно работать над проектами: создавать тексты, анализировать данные, генерировать фото и видео в едином лобби. Руководители могут контролировать расход токенов и назначать лимиты.
Вы выбираете модель непосредственно в окне диалога. Здесь же можно посмотреть стоимость ее использования и при необходимости переключиться на другую нейросеть.
Например, для генерации картинки можно выбрать Nano Banana, а для ролика — одну из моделей ByteDance, Google, Grok или Hailuo.
Хотите обсудить бизнес-идею с Илоном Маском, Джеффом Безосом или Рэем Далио? В SpeShu.AI для этого есть «Бизнес-советник» — набор AI-менторов, стилизованных под известных предпринимателей и инвесторов. Они помогают проверить бизнес-идею, найти слабые места проекта или составить план действий.
Сколько стоит SpeShu.AI
Для работы с оригинальными нейросетями пользователь пополняет единый баланс и оплачивает фактическое использование. Минимальная сумма пополнения — 190 ₽. Стоимость запроса зависит от конкретной модели и типа генерации.
Также SpeShu.AI предлагает подписку на собственные модели сервиса — SpeShu ChatGPT, SpeShu Claude и SpeShu Gemini. Эти нейросети разрабатывались с помощью дистилляции — специального метода машинного обучения. Аналоговые модели размышляют на основе ответов флагманских зарубежных конкурентов и не уступают им. Подписка стоит от 390 ₽ и дает скидку до 20% на пополнение баланса для работы с оригинальными нейросетями.
Актуальные расценки — на странице цен.
Для тех, кто рекомендует сервис своей аудитории, у SpeShu.AI действует партнерская программа. Вознаграждение составляет 30% от первого пополнения приглашенного пользователя и 20% от последующих. Больше об условиях партнерской программы — на странице.
MashaGPT
MashaGPT — сервис для работы с более чем 50 нейросетями и ИИ-инструментами. Он объединяет популярные зарубежные модели в одном русскоязычном интерфейсе. Для доступа не нужны VPN, зарубежная банковская карта и отдельные аккаунты у каждого провайдера, а оплачивать сервис можно в рублях российской картой. Базовый чат доступен бесплатно без регистрации и без привязки карты.
Возможности MashaGPT:
Работа с текстом. Пользователь выбирает ChatGPT, Claude, Gemini, Grok и другие модели нейросетей для подготовки и редактирования материалов, анализа информации, программирования и других задач.
Генерация изображений. В сервисе доступны популярные нейросети GPT Image, Flux, Nano Banana, Seedream.
Создание видео и музыки. Для видео можно использовать Veo, Sora, Kling, Seedance и другие нейросети, для музыки — Suno. Также доступна озвучка через ElevenLabs. Дополнительно сервис поддерживает распознавание речи через Whisper, голосовой чат, генерацию звуковых эффектов, создание и анимацию аватаров, перенос движений с референсного видео.
Поиск и анализ информации. MashaGPT умеет искать актуальные данные в интернете, анализировать документы, файлы и фотографии.
ИИ-агент. Пользователь может поручить сервису составную задачу: найти информацию, сравнить варианты и подготовить результат.
Проекты. Это отдельные рабочие пространства для клиента, исследования или продукта. Внутри можно хранить связанные чаты, документы, таблицы, заметки, инструкции и требования к ответам ИИ. В организациях доступны общие проекты и материалы команды.
Переводчик. Отдельный ИИ-инструмент поддерживает более 100 языков, перевод текста и изображений и сохраняет историю переводов. PRO-возможности переводчика входят в экосистему MashaGPT.
В сообществе работ MashaGPT можно смотреть изображения и видео других пользователей, искать работы по промптам, изучать настройки генерации и повторять понравившийся результат в своем аккаунте.
MashaGPT доступен в браузере, в приложении для Windows, macOS, iOS и Android, а также как расширение для Chrome.
Отдельно в сервис входят готовые AI-инструменты для конкретных задач. Среди них — улучшение кожи, AI-стилист и виртуальная примерочная, замена лица и анимированные субтитры.
Команды могут работать в общем пространстве. Участники используют общий пул токенов, а администратор видит статистику расходов и управляет доступом к моделям.
Разработчикам доступен единый MashaGPT API для моделей разных провайдеров. В нем предусмотрены API-ключи, рублевый баланс, история расходов, уведомления и тестовая среда.
Сколько стоит MashaGPT
Бесплатный тариф MashaGPT дает пять генераций в сутки суммарно для чата, изображений и музыки. После регистрации становятся доступны история и дополнительные сценарии работы.
Тариф
Стоимость
Основные возможности
Free
0 ₽
5 генераций в сутки суммарно для чата, изображений и музыки
Base
990 ₽ в месяц
20 млн токенов, контекст до 28K; актуальный набор доступных моделей указан на странице тарифа
Ultra
1 990 ₽ в месяц
50 млн токенов, контекст до 100K, расширенный доступ ко всем категориям моделей в пределах токенного бюджета тарифа
Pro
19 990 ₽ в месяц
700 млн токенов, контекст до 200K, инструменты для команд и организаций, API-доступ
При оплате за год действуют скидки: Base стоит 9 990 ₽, Ultra — 19 900 ₽, Pro — 199 990 ₽. Актуальные условия — на странице тарифов MashaGPT.
Подписку MashaGPT можно приобрести в подарок или активировать по подарочному коду. Для тех, кто рекомендует сервис другим пользователям, действует отдельная партнерская программа.
Какой сервис выбрать под задачу
Большинство платформ из обзора поддерживают сразу несколько типов нейросетей, поэтому один и тот же сервис подходит для разных сценариев. Удобнее ориентироваться на дополнительные возможности, которые нужны в работе.
Задача
Сервисы из обзора
Работать с текстом, файлами и документами
chad, Matrix Hub, Ranvik, Сабка, SYNTX.AI, MashaGPT
Создавать видео и аудио
chad, Ranvik, Genova AI, ERA2.AI, SYNTX.AI, SpeShu.AI, MashaGPT
Использовать готовые инструменты, ассистентов и искать идеи
Ranvik, Genova AI, Сабка, ERA2.AI, SYNTX.AI
Работать командой или подключать ИИ к бизнес-процессам
chad, Matrix Hub, SYNTX.AI, SpeShu.AI, MashaGPT
Начать бесплатно или платить без обязательной подписки
Matrix Hub, Genova AI, Сабка, ERA2.AI, SpeShu.AI, MashaGPT
Вопросы и ответы
Какие нейросети доступны в России?
Российские сервисы с нейросетями из обзора дают доступ к зарубежным моделям ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek и другим через единый интерфейс.
Какие нейросети подходят для работы с текстом?
Для текстовых задач используют ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek и другие языковые модели.
Как выбрать ИИ-сервис для бизнеса?
При выборе сервисами с нейросетями для бизнеса учитывайте командные функции: общий баланс, управление лимитами сотрудников, API, а также возможность оплаты по счету. Если сервисом будет пользоваться несколько человек, проверьте условия корпоративного тарифа и возможность получить закрывающие документы.
Можно ли пользоваться нейросетью без VPN?
Да. Можно пользоваться российскими разработками, например GigaChat или Алиса AI. ИИ-агрегаторы из обзора позволяют работать без VPN с топовыми зарубежными моделями.
Солидное количество материала собрали, коллеги. Интересно, спасибо! А что насчет прямо российских нейросетей, такие есть? Знаю про Алису AI, у Сбера что-то было. Этот сегмент в России как вообще, жив? Или у нас только зарубежные?
Этот рынок возник потому что в Росси запрещены ИИ?
решила потестить один из сервисов, не буду называть какой. и через 15 минут пользования поняла, что логика работы в чатах совершенно нарушена. и хотя техподдержка пыталась мне доказать что это я глупенькая, деньги за подписку вернули сразу. хороший опыт, чтобы продолжать пользоваться чатом жпт)