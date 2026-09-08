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Лизинг
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Как отражать в бухгалтерском учете лизинг автомобиля

Как отражать в бухгалтерском учете лизинг автомобиля

Организация взяла в лизинг автомобиль. Рассказываем, как отразить его в бухгалтерском учете.

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Как вести бухгалтерский учет лизинга

Обязательство по аренде (лизинговые платежи по графику и выкупной платеж) рассчитывают на дату получения автомобиля.

Если организация не вправе вести упрощенный бухгалтерский учет, то определяют не номинальную, а приведенную стоимость обязательства по аренде. Для этого подбирают ставку дисконтирования по правилам ФСБУ 25/2018.

Для дисконтирования используют ставку, при которой сумма приведенной стоимости арендных платежей равна справедливой стоимости на дату начала аренды. При одинаковых регулярных платежах подобрать ставку дисконтирования можно с помощью функции Excel «СТАВКА».

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Как принять к учету право пользования активом

Право пользования активом принимают к учету на основании суммы внесенных авансов и приведенной стоимости обязательства. Проводки будут такие:

  • Дт 08 ППА — Кт 76 аванс по аренде;

  • Дт 08 ППА — Кт 76 обязательство по аренде (ОА);

  • Дт 01 ППА — Кт 08 ППА.

По ППА ежемесячно нужно начислять амортизацию исходя из СПИ, который устанавливают на весь период эксплуатации с учетом выкупа: Дт 20 (25, 26) — Кт 02 ППА.

Как начислять проценты

После принятия к учету размер обязательства по итогам каждого периода будет увеличиваться на начисленные проценты и уменьшатся на внесенные платежи. Проводки будут такие:

  • Дт 91.2 — Кт 76 ОА — отражено начисление процентов;

  • Дт 76 ОА — Кт 51 — отражены фактически внесенные лизинговые платежи.

На дату выкупа остатки по субсчетам 01 и 02 ППА переводят на субсчета по учету собственных основных средств:

  • Дт 01 ОС — Кт 01 ППА;

  • Дт 02 ППА — Кт 02 ОС.

На дату выкупа автомобиль принимают к бухгалтерскому учету по балансовой стоимости, которая равна балансовой стоимости ППА.

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