Как отражать в бухгалтерском учете лизинг автомобиля

Как вести бухгалтерский учет лизинга

Обязательство по аренде (лизинговые платежи по графику и выкупной платеж) рассчитывают на дату получения автомобиля.

Если организация не вправе вести упрощенный бухгалтерский учет, то определяют не номинальную, а приведенную стоимость обязательства по аренде. Для этого подбирают ставку дисконтирования по правилам ФСБУ 25/2018.

Для дисконтирования используют ставку, при которой сумма приведенной стоимости арендных платежей равна справедливой стоимости на дату начала аренды. При одинаковых регулярных платежах подобрать ставку дисконтирования можно с помощью функции Excel «СТАВКА».