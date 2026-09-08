Как отражать в бухгалтерском учете лизинг автомобиля

Как вести бухгалтерский учет лизинга
Обязательство по аренде (лизинговые платежи по графику и выкупной платеж) рассчитывают на дату получения автомобиля.
Если организация не вправе вести упрощенный бухгалтерский учет, то определяют не номинальную, а приведенную стоимость обязательства по аренде. Для этого подбирают ставку дисконтирования по правилам ФСБУ 25/2018.
Для дисконтирования используют ставку, при которой сумма приведенной стоимости арендных платежей равна справедливой стоимости на дату начала аренды. При одинаковых регулярных платежах подобрать ставку дисконтирования можно с помощью функции Excel «СТАВКА».
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Как принять к учету право пользования активом
Право пользования активом принимают к учету на основании суммы внесенных авансов и приведенной стоимости обязательства. Проводки будут такие:
Дт 08 ППА — Кт 76 аванс по аренде;
Дт 08 ППА — Кт 76 обязательство по аренде (ОА);
Дт 01 ППА — Кт 08 ППА.
По ППА ежемесячно нужно начислять амортизацию исходя из СПИ, который устанавливают на весь период эксплуатации с учетом выкупа: Дт 20 (25, 26) — Кт 02 ППА.
Как начислять проценты
После принятия к учету размер обязательства по итогам каждого периода будет увеличиваться на начисленные проценты и уменьшатся на внесенные платежи. Проводки будут такие:
Дт 91.2 — Кт 76 ОА — отражено начисление процентов;
Дт 76 ОА — Кт 51 — отражены фактически внесенные лизинговые платежи.
На дату выкупа остатки по субсчетам 01 и 02 ППА переводят на субсчета по учету собственных основных средств:
Дт 01 ОС — Кт 01 ППА;
Дт 02 ППА — Кт 02 ОС.
На дату выкупа автомобиль принимают к бухгалтерскому учету по балансовой стоимости, которая равна балансовой стоимости ППА.