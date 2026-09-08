9 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 9 сентября

В России сегодня отмечают такие праздники:

Всероссийский день лука

Неофициальный, но любимый многими праздник в честь одного из главных овощей на нашем столе. Лук ценят не только за вкус, но и за пользу — он богат витаминами и издавна применяется в народной медицине как природное средство от простуды. В этот день проводят кулинарные мастер-классы и делятся рецептами блюд с луком.

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне