9 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 9 сентября
В России сегодня отмечают такие праздники:
Всероссийский день лука
Неофициальный, но любимый многими праздник в честь одного из главных овощей на нашем столе. Лук ценят не только за вкус, но и за пользу — он богат витаминами и издавна применяется в народной медицине как природное средство от простуды. В этот день проводят кулинарные мастер-классы и делятся рецептами блюд с луком.
День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне
Памятная дата связана с событиями 1855 года, когда после 349 дней ожесточенных боев завершилась героическая оборона Севастополя в ходе Крымской войны 1853–1856 годов между Россией и коалицией Великобритании, Франции, Турции и Сардинии. Ежегодно в этот день в Севастополе проходят памятные мероприятия и возложение цветов к мемориалам защитников города.
Международные праздники 9 сентября
В мире 9 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день красоты
Праздник посвящен всем, кто делает людей привлекательнее и увереннее в себе: парикмахерам, визажистам, косметологам и производителям косметики. В этот день принято уделять время уходу за собой и напоминать, что красота — понятие многогранное и не сводится к единому стандарту.
День судоку
Неофициальный праздник поклонников популярной японской головоломки с цифрами. Дата выбрана неслучайно: игра судоку строится на сетке 9×9, поэтому и праздник закрепили за девятым днем девятого месяца.
Какие праздники отмечают 9 сентября в других странах
В отдельных странах 9 сентября приурочено к своим национальным событиям:
День независимости, Таджикистан. Государственный праздник страны — годовщина провозглашения независимости от СССР в 1991 году, один из главных дней в национальном календаре.
День свадьбы, Япония. Традиционный для японской культуры день, связанный с числом девять и особыми приметами, из-за чего пары нередко выбирают эту дату для бракосочетания.
Религиозные праздники 9 сентября
На эту дату приходится значимый религиозный праздник:
Память преподобного Пимена Великого
Русская православная церковь чтит память подвижника, жившего в Египте в IV–V веках. Пимен Великий известен как автор множества духовных наставлений о смирении, кротости и борьбе со страстями, которые вошли в сборники святоотеческих поучений. В народе день получил название Пимены-рябинники — считалось, что к этому времени рябина окончательно созревает.
Необычные праздники 9 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День тестировщика
Праздник специалистов по проверке качества программного обеспечения. Дата приурочена к 9 сентября 1947 года, когда сотрудники Гарвардского университета обнаружили мотылька, застрявшего в реле вычислительной машины, и зафиксировали это как первый задокументированный компьютерный «баг».
День дизайнера-графика
Профессиональный праздник специалистов, которые занимаются визуальным оформлением книг, журналов, логотипов и шрифтов. В этот день чествуют мастеров, чья работа делает окружающий визуальный мир выразительнее и понятнее.
Народные праздники и приметы на сегодня 9 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю день называли Пимены-рябинники — крестьяне в этот день кланялись рябине и собирали ее ягоды.
Считалось, что рябину нужно собирать после первых заморозков — тогда ягоды теряют горечь и становятся слаще.
Богатый урожай рябины предвещал суровую и морозную зиму.
Из ягод в этот день варили варенье и заваривали чай — рябину издавна использовали как средство от простуды и цинги.
Если рябина уродилась плохо — ждали мягкую и теплую зиму.
Кто родился в этот день
9 сентября родились многие известные люди:
Лев Толстой (1828). Русский писатель и мыслитель, классик мировой литературы, автор романов «Война и мир» и «Анна Каренина».
Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье (1585). Французский государственный деятель и первый министр короля Людовика XIII, чье имя стало символом хитрости и политического расчета.
Надежда Румянцева (1930). Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, известная по роли Тоси Кислицыной в фильме «Девчата».
Хью Грант (1960). Британский актер, обладатель премий «Золотой глобус» и BAFTA, звезда романтических комедий 1990–2000-х годов.
Адам Сэндлер (1966). Американский актер, комик и продюсер, известный по фильмам «Счастливчик Гилмор» и «Большой папа».