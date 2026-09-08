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9 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

9 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Сегодня 9 сентября отмечают память преподобного Пимена Великого, Всероссийский день лука, День памяти воинов, павших при обороне Севастополя, и Международный день красоты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 9 сентября. 

2 открытия

Какой сегодня праздник в России 9 сентября 

В России сегодня отмечают такие праздники: 

Всероссийский день лука 

Неофициальный, но любимый многими праздник в честь одного из главных овощей на нашем столе. Лук ценят не только за вкус, но и за пользу — он богат витаминами и издавна применяется в народной медицине как природное средство от простуды. В этот день проводят кулинарные мастер-классы и делятся рецептами блюд с луком. 

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 

Памятная дата связана с событиями 1855 года, когда после 349 дней ожесточенных боев завершилась героическая оборона Севастополя в ходе Крымской войны 1853–1856 годов между Россией и коалицией Великобритании, Франции, Турции и Сардинии. Ежегодно в этот день в Севастополе проходят памятные мероприятия и возложение цветов к мемориалам защитников города. 

Международные праздники 9 сентября 

В мире 9 сентября отмечают следующие международные дни: 

Международный день красоты 

Праздник посвящен всем, кто делает людей привлекательнее и увереннее в себе: парикмахерам, визажистам, косметологам и производителям косметики. В этот день принято уделять время уходу за собой и напоминать, что красота — понятие многогранное и не сводится к единому стандарту. 

День судоку 

Неофициальный праздник поклонников популярной японской головоломки с цифрами. Дата выбрана неслучайно: игра судоку строится на сетке 9×9, поэтому и праздник закрепили за девятым днем девятого месяца. 

Какие праздники отмечают 9 сентября в других странах 

В отдельных странах 9 сентября приурочено к своим национальным событиям: 

  • День независимости, Таджикистан. Государственный праздник страны — годовщина провозглашения независимости от СССР в 1991 году, один из главных дней в национальном календаре. 

  • День свадьбы, Япония. Традиционный для японской культуры день, связанный с числом девять и особыми приметами, из-за чего пары нередко выбирают эту дату для бракосочетания. 

Религиозные праздники 9 сентября 

На эту дату приходится значимый религиозный праздник: 

Память преподобного Пимена Великого 

Русская православная церковь чтит память подвижника, жившего в Египте в IV–V веках. Пимен Великий известен как автор множества духовных наставлений о смирении, кротости и борьбе со страстями, которые вошли в сборники святоотеческих поучений. В народе день получил название Пимены-рябинники — считалось, что к этому времени рябина окончательно созревает. 

Необычные праздники 9 сентября 

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы: 

День тестировщика 

Праздник специалистов по проверке качества программного обеспечения. Дата приурочена к 9 сентября 1947 года, когда сотрудники Гарвардского университета обнаружили мотылька, застрявшего в реле вычислительной машины, и зафиксировали это как первый задокументированный компьютерный «баг». 

День дизайнера-графика 

Профессиональный праздник специалистов, которые занимаются визуальным оформлением книг, журналов, логотипов и шрифтов. В этот день чествуют мастеров, чья работа делает окружающий визуальный мир выразительнее и понятнее. 

Народные праздники и приметы на сегодня 9 сентября 

С этой датой связаны несколько народных примет: 

  • По народному календарю день называли Пимены-рябинники — крестьяне в этот день кланялись рябине и собирали ее ягоды. 

  • Считалось, что рябину нужно собирать после первых заморозков — тогда ягоды теряют горечь и становятся слаще. 

  • Богатый урожай рябины предвещал суровую и морозную зиму. 

  • Из ягод в этот день варили варенье и заваривали чай — рябину издавна использовали как средство от простуды и цинги. 

  • Если рябина уродилась плохо — ждали мягкую и теплую зиму. 

Кто родился в этот день 

9 сентября родились многие известные люди: 

  • Лев Толстой (1828). Русский писатель и мыслитель, классик мировой литературы, автор романов «Война и мир» и «Анна Каренина». 

  • Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье (1585). Французский государственный деятель и первый министр короля Людовика XIII, чье имя стало символом хитрости и политического расчета. 

  • Надежда Румянцева (1930). Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, известная по роли Тоси Кислицыной в фильме «Девчата». 

  • Хью Грант (1960). Британский актер, обладатель премий «Золотой глобус» и BAFTA, звезда романтических комедий 1990–2000-х годов. 

  • Адам Сэндлер (1966). Американский актер, комик и продюсер, известный по фильмам «Счастливчик Гилмор» и «Большой папа». 

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