Как убрать рекламные баннеры в «1С:Бухгалтерии»: пошаговая инструкция

Зелёный баннер над списком документов занимает место и отвлекает от работы. В «1С:Бухгалтерии» его можно скрыть через настройки формы. Показываем способ, которым поделились участники Клерк.Сообщества.

На форуме Клерка пользователь пожаловался: новости отключил, а рекламные предложения остались. Позже участник Дмитрий показал решение на примере окна «Акты сверки расчетов с контрагентами».

Чтобы убрать такой баннер:

Откройте окно, в котором появляется реклама. В примере это список актов сверки. Нажмите «Еще» справа над списком и выберите «Изменить форму…». Откроется окно «Настройка формы». Найдите слева элемент «Баннер» и снимите галочку рядом с ним. Нажмите «ОК», чтобы применить изменения.

В примере с форума зелёный рекламный блок после этого исчез. Жёлтая полоса с предложением использовать монитор сверки осталась: это отдельный элемент формы.

Способ использует стандартную настройку форм 1С, которая позволяет скрывать отдельные элементы интерфейса. Программировать или устанавливать дополнительные обработки для этого не требуется.

Отключатся ли баннеры во всей программе? Настройка относится к выбранной форме. В других окнах её потребуется проверить отдельно. Способ подходит там, где рекламный блок доступен в списке элементов: универсального отключения всей рекламы эта инструкция не обещает.

Как вернуть баннер? Снова откройте «Еще → Изменить форму…», поставьте галочку у элемента «Баннер» и нажмите «ОК».