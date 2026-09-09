10 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Какой сегодня праздник в России 10 сентября
В России сегодня отмечают такой праздник:
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил РФ
Профессиональный праздник учрежден приказом Министерства обороны России от 30 мая 2007 года. Его отмечают офицеры и служащие, которые отвечают за воспитательную и социально-психологическую работу с личным составом армии и флота, поддерживают моральный дух военнослужащих и организуют культурно-просветительские мероприятия в частях.
Международные праздники 10 сентября
В мире 10 сентября отмечают следующие международные дни:
Международный день макияжа
Сравнительно молодой праздник, появившийся в начале 2000-х годов. Его отмечают визажисты, модели, бьюти-блогеры и все, кто интересуется декоративной косметикой. В этот день проводят мастер-классы по нанесению макияжа и обсуждают новые тренды бьюти-индустрии.
День разноцветных букетов
Праздник, посвященный ярким осенним цветочным композициям. Традиция дарить в этот день небольшие букеты из хризантем, астр и других осенних цветов зародилась в Европе и США в 2010-х годах и постепенно распространилась по миру.
Всемирный день предотвращения самоубийств
Дата отмечается с 2003 года по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Цель дня — привлечь внимание к проблеме суицида и напомнить о важности своевременной психологической поддержки.
Какие праздники отмечают 10 сентября в других странах
В отдельных странах 10 сентября приурочено к своим национальным событиям:
День учителя, Китай. Один из самых почитаемых профессиональных праздников страны, установленный в 1985 году. В этот день ученики поздравляют педагогов, дарят цветы и небольшие подарки, а в школах проходят торжественные линейки в честь учителей.
Религиозные праздники 10 сентября
На эту дату приходится значимый религиозный праздник:
Память преподобного Саввы Крыпецкого
Русская православная церковь чтит память псковского подвижника XV века, основателя Крыпецкого монастыря близ Пскова. Савва Крыпецкий известен строгим аскетическим образом жизни и почитается как один из северорусских святых. В народном календаре день получил название Скирдники — считалось, что к этому времени крестьяне заканчивают жатву и свозят с полей последние снопы хлеба, укладывая их в скирды.
Необычные праздники 10 сентября
Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы:
День поиска в интернете
Неофициальный праздник, который напоминает о том, насколько велика роль поисковых систем в повседневной жизни, и о важности критически относиться к найденной информации и проверять источники.
День занюхивателя
Шуточный праздник, который в интернет-культуре связывают с традицией закусывать или занюхивать крепкие напитки хлебом или зеленью. Праздник существует исключительно в юмористическом формате и не связан с призывом к употреблению алкоголя.
Народные праздники и приметы на сегодня 10 сентября
С этой датой связаны несколько народных примет:
По народному календарю день называли Скирдники — крестьяне заканчивали уборку хлебов и свозили с полей последние снопы.
Считалось, что в этот день нужно обязательно убрать все хозяйственные дела в поле — иначе оставшийся урожай может пропасть до весны.
Если на Скирдники стояла ясная и тёплая погода — ждали продолжительную и мягкую осень.
Сильный ветер в этот день предвещал скорое похолодание.
Обильная роса утром — к сухой и солнечной погоде на ближайшие дни.
Кто родился в этот день
10 сентября родились многие известные люди:
Владимир Арсеньев (1872). Русский путешественник, географ и писатель, исследователь Дальнего Востока, автор книги «Дерсу Узала».
Карл Лагерфельд (1933–2019). Немецкий модельер, на протяжении десятилетий возглавлявший модные дома Chanel, Fendi и собственный бренд.
Колин Ферт (1960). Британский актер, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Король говорит!».
Гай Ричи (1968). Британский кинорежиссер, автор культовых криминальных комедий «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», а также дилогии о Шерлоке Холмсе.
Лариса Долина (1955). Советская и российская эстрадная певица, народная артистка России, обладательница уникального меццо-сопрано.