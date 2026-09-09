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10 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

10 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Сегодня 10 сентября отмечают память преподобного Саввы Крыпецкого, День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил РФ и Международный день макияжа. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 10 сентября. 

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Какой сегодня праздник в России 10 сентября 

В России сегодня отмечают такой праздник: 

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил РФ 

Профессиональный праздник учрежден приказом Министерства обороны России от 30 мая 2007 года. Его отмечают офицеры и служащие, которые отвечают за воспитательную и социально-психологическую работу с личным составом армии и флота, поддерживают моральный дух военнослужащих и организуют культурно-просветительские мероприятия в частях. 

Международные праздники 10 сентября 

В мире 10 сентября отмечают следующие международные дни: 

Международный день макияжа 

Сравнительно молодой праздник, появившийся в начале 2000-х годов. Его отмечают визажисты, модели, бьюти-блогеры и все, кто интересуется декоративной косметикой. В этот день проводят мастер-классы по нанесению макияжа и обсуждают новые тренды бьюти-индустрии. 

День разноцветных букетов 

Праздник, посвященный ярким осенним цветочным композициям. Традиция дарить в этот день небольшие букеты из хризантем, астр и других осенних цветов зародилась в Европе и США в 2010-х годах и постепенно распространилась по миру. 

Всемирный день предотвращения самоубийств 

Дата отмечается с 2003 года по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Цель дня — привлечь внимание к проблеме суицида и напомнить о важности своевременной психологической поддержки. 

Какие праздники отмечают 10 сентября в других странах 

В отдельных странах 10 сентября приурочено к своим национальным событиям: 

  • День учителя, Китай. Один из самых почитаемых профессиональных праздников страны, установленный в 1985 году. В этот день ученики поздравляют педагогов, дарят цветы и небольшие подарки, а в школах проходят торжественные линейки в честь учителей. 

Религиозные праздники 10 сентября 

На эту дату приходится значимый религиозный праздник: 

Память преподобного Саввы Крыпецкого 

Русская православная церковь чтит память псковского подвижника XV века, основателя Крыпецкого монастыря близ Пскова. Савва Крыпецкий известен строгим аскетическим образом жизни и почитается как один из северорусских святых. В народном календаре день получил название Скирдники — считалось, что к этому времени крестьяне заканчивают жатву и свозят с полей последние снопы хлеба, укладывая их в скирды. 

Необычные праздники 10 сентября 

Есть у этой даты и неформальные, необычные поводы: 

День поиска в интернете 

Неофициальный праздник, который напоминает о том, насколько велика роль поисковых систем в повседневной жизни, и о важности критически относиться к найденной информации и проверять источники. 

День занюхивателя 

Шуточный праздник, который в интернет-культуре связывают с традицией закусывать или занюхивать крепкие напитки хлебом или зеленью. Праздник существует исключительно в юмористическом формате и не связан с призывом к употреблению алкоголя. 

Народные праздники и приметы на сегодня 10 сентября 

С этой датой связаны несколько народных примет: 

  • По народному календарю день называли Скирдники — крестьяне заканчивали уборку хлебов и свозили с полей последние снопы. 

  • Считалось, что в этот день нужно обязательно убрать все хозяйственные дела в поле — иначе оставшийся урожай может пропасть до весны. 

  • Если на Скирдники стояла ясная и тёплая погода — ждали продолжительную и мягкую осень. 

  • Сильный ветер в этот день предвещал скорое похолодание. 

  • Обильная роса утром — к сухой и солнечной погоде на ближайшие дни. 

Кто родился в этот день 

10 сентября родились многие известные люди: 

  • Владимир Арсеньев (1872). Русский путешественник, географ и писатель, исследователь Дальнего Востока, автор книги «Дерсу Узала». 

  • Карл Лагерфельд (1933–2019). Немецкий модельер, на протяжении десятилетий возглавлявший модные дома Chanel, Fendi и собственный бренд. 

  • Колин Ферт (1960). Британский актер, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Король говорит!». 

  • Гай Ричи (1968). Британский кинорежиссер, автор культовых криминальных комедий «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», а также дилогии о Шерлоке Холмсе. 

  • Лариса Долина (1955). Советская и российская эстрадная певица, народная артистка России, обладательница уникального меццо-сопрано. 

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