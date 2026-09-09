10 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 

Профессиональный праздник учрежден приказом Министерства обороны России от 30 мая 2007 года. Его отмечают офицеры и служащие, которые отвечают за воспитательную и социально-психологическую работу с личным составом армии и флота, поддерживают моральный дух военнослужащих и организуют культурно-просветительские мероприятия в частях.

Международные праздники 10 сентября

В мире 10 сентября отмечают следующие международные дни:

Международный день макияжа

Сравнительно молодой праздник, появившийся в начале 2000-х годов. Его отмечают визажисты, модели, бьюти-блогеры и все, кто интересуется декоративной косметикой. В этот день проводят мастер-классы по нанесению макияжа и обсуждают новые тренды бьюти-индустрии.

День разноцветных букетов

Праздник, посвященный ярким осенним цветочным композициям. Традиция дарить в этот день небольшие букеты из хризантем, астр и других осенних цветов зародилась в Европе и США в 2010-х годах и постепенно распространилась по миру.

Всемирный день предотвращения самоубийств

Дата отмечается с 2003 года по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Цель дня — привлечь внимание к проблеме суицида и напомнить о важности своевременной психологической поддержки.

Какие праздники отмечают 10 сентября в других странах