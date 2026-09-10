Как финансовое мышление помогает генеральному директору принимать решения 

Финансовая подготовка дает руководителю стартовое преимущество

Руководителю важно иметь ясную опору для решений, и сегодня такой опорой остаются цифры. Качественная отчетность, понимание экономики бизнеса и точный прогноз помогают ему управлять компанией более предсказуемо. Отсюда и распространенный карьерный маршрут в компанию через финансовый блок.

Люди, годами работающие с отчетностью, раньше других видят связь между стратегией и ресурсами, умеют оценивать риски и удерживать бизнес в сложные периоды. Однако такая подготовка дает руководителю стартовое преимущество, а не определяет его профессию на всю карьеру.

Статистика это подтверждает. По данным Spencer Stuart, среди генеральных директоров компаний индекса S&P 1500 доля пришедших из финансовой функции составила 9% в 2025 году. Логика понятна: отчетность сигнализирует о проблемах в бизнесе раньше, чем они становятся заметны в операционных показателях. Но умение читать эти сигналы — только часть работы первого лица.

Финансовая школа формирует очень сильные компетенции — дисциплину, аналитическое мышление, способность работать с неопределенностью через цифры. Но эти же качества становятся ограничением, когда скорость изменений выше скорости появления достоверных данных.

В моей карьере финансовая и операционная работа шли параллельно. Я отвечала за финансовый блок подразделения, но одновременно вела его операционное управление и разбиралась в бизнесе не по сводным таблицам, а по конкретным задачам. Самым показательным стал период, когда из международной группы выделялась самостоятельная компания.

Перестройка логистики и цепочек поставок, сохранение команды, выстраивание процессов заново — все это мне пришлось вести одновременно с расчетами и отчетностью. Тот опыт дал мне понять, что финансовая логика остается фундаментом, но единственным основанием для решений быть уже не может.

Так складывалась не только моя карьера. Я наблюдала тот же путь у моих коллег в индустрии товаров для здоровья и смежных потребительских категориях. Сегодня они отвечают за целые бизнес-направления и региональные кластеры, а начинали в финансовой функции. Связь между пониманием цифр и умением управлять бизнесом у них не разрывалась, скорее одно подпитывало другое. Разрывать ее и не стоит — но и сводить всю карьеру к финансовой школе тоже.