Сентябрьская распродажа: курсы для бухгалтеров со скидками до 81%

В Клерк.Школе началась сентябрьская распродажа курсов: скидки достигают 81%, а экономия на отдельных программах — почти 49 тысяч рублей.
В акции участвуют 11 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Рассказываем о пяти курсах, которые помогут решать новые задачи и развиваться в профессии.
«Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — освоить профессию
Хотите стать бухгалтером или вернуться к работе после перерыва? На курсе разберетесь, как устроен учет в компании: от первичных документов и проводок до расчета налогов и подготовки отчетности.
Вы освоите основные операции в 1С, познакомитесь с кадровым и управленческим учетом. Практические задания и интерактивные тренажеры помогут проверить, насколько хорошо вы поняли материал, и разобрать ошибки. Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 256 академических часов.
Цена по акции — 10 722 ₽ вместо 36 000 ₽.
«Главный бухгалтер на ОСНО» — подготовиться к большей ответственности
Когда отвечаешь за всю бухгалтерию, нужно понимать, как связаны разные участки учета, какие ошибки влияют на отчетность и где возникают налоговые риски. Этот курс поможет собрать знания в систему и подготовиться к задачам главного бухгалтера.
В программе — бухгалтерский и налоговый учет на ОСНО, отчетность, работа в 1С, финансовый анализ и организация управленческого учета. Отдельное внимание уделяется взаимодействию с налоговой и разбору рабочих ситуаций. Курс подойдет и действующим главбухам, которые хотят обновить знания.
Цена по акции — 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽.
«Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи» — сократить ручную работу
Если сводить данные из нескольких файлов приходится вручную, а подготовка отчетов занимает часы, стоит освоить инструменты автоматизации.
На курсе вы научитесь пользоваться формулами и сводными таблицами, обрабатывать данные и создавать наглядные отчеты в Power BI. Разберетесь, как подключить нейросети к повседневным задачам: написанию формул, поиску отклонений и финансовому анализу. Обучение начинается с основ, поэтому программа подойдет и тем, кто пока использует только простые функции таблиц.
Цена по акции — 11 502 ₽ вместо 19 900 ₽.
Посмотреть программу курса по таблицам, Power BI и нейросетям
«Аналитик 1С» — перейти от работы в программе к автоматизации процессов
Знание бухгалтерии может стать основой для нового профессионального направления. Аналитик 1С разбирается в задачах бизнеса и помогает перевести их в понятные требования к системе.
На курсе вы изучите бизнес-процессы, устройство баз 1С и подходы к автоматизации. Научитесь определять, что нужно пользователям, и ставить задачи разработчикам. Программа подойдет тем, кому интересно разбираться, как улучшить работу в 1С и наладить взаимодействие между специалистами компании и технической командой.
Цена по акции — 11 290 ₽ вместо 59 900 ₽.
«Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом» — влиять на финансовые решения
Почему прибыль есть, а денег на платежи не хватает? Как спланировать бюджет и оценить, стоит ли вкладываться в новый проект? Для таких задач нужны навыки финансового управления.
На курсе вы разберетесь в управлении денежными потоками, бюджетировании, оценке инвестиционных проектов и финансовой стратегии. Освоите подготовку управленческой отчетности, познакомитесь с применением Power BI и нейросетей в финансовых задачах. Программа подойдет главбухам и финансовым специалистам, которые готовятся к управленческой роли.
Цена по акции — 19 643 ₽ вместо 49 900 ₽.
Выберите, чему научиться этой осенью
Начните со своей рабочей задачи: освоить новый участок учета, подготовиться к повышению или тратить меньше времени на рутину. На распродаже есть и другие направления — кадровый учет, ВЭД, торговля, IT-компании и управленческий учет.
Посмотрите все 11 курсов сентябрьской распродажи и выберите программу со скидкой до 81%.