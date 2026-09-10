Сентябрьская распродажа: курсы для бухгалтеров со скидками до 81%

«Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — освоить профессию

Хотите стать бухгалтером или вернуться к работе после перерыва? На курсе разберетесь, как устроен учет в компании: от первичных документов и проводок до расчета налогов и подготовки отчетности.

Вы освоите основные операции в 1С, познакомитесь с кадровым и управленческим учетом. Практические задания и интерактивные тренажеры помогут проверить, насколько хорошо вы поняли материал, и разобрать ошибки. Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 256 академических часов.

Цена по акции — 10 722 ₽ вместо 36 000 ₽.

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