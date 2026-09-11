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Налоговые проверки
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Может ли ФНС запрашивать КУДиР в рамках проверки

Может ли ФНС запрашивать КУДиР в рамках проверки

ФНС прислала требование с запросом КУДиР в рамках проверки. Рассказываем, когда запрос правомерен.

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Почему ФНС запрашивает КУДиР

Ст. 346.24 НК прямо закрепляет, что организации и ИП на УСН «Доходы минус расходы» обязаны вести КУДиР для фиксации доходов и расходов. ФНС может запросить этот документ, чтобы проверить обоснованность снижения налоговой базы на сумму расходов.

Законность запроса документов зависит от вида налоговой проверки, в рамках которой его направили.

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Когда ФНС вправе требовать дополнительные документы

Если запрос пришел по камеральной проверке, то по общему правилу ФНС не вправе требовать дополнительные документы, только пояснения. Однако существуют исключения:

  • организация подала уточненную декларацию, и в ней уменьшилась сумма налога к уплате или увеличился убыток по п. 8.3 ст. 88 НК;

  • в декларации есть убыток, который необходимо обосновать согласно п. 8.4 ст. 88 НК;

  • в декларации заявили льготы или пониженные ставки, и инспекции необходимо подтвердить право на них по п. 6 ст. 88 НК.

При выездной проверке инспекторы вправе требовать любые документы для проверки корректности расчета налога по п. 1 ст. 93 НК.

Истребование КУДиР помимо указанных оснований возможно и в рамках встречной проверки по ст. 93.1 НК.

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