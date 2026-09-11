Может ли ФНС запрашивать КУДиР в рамках проверки

Почему ФНС запрашивает КУДиР
Ст. 346.24 НК прямо закрепляет, что организации и ИП на УСН «Доходы минус расходы» обязаны вести КУДиР для фиксации доходов и расходов. ФНС может запросить этот документ, чтобы проверить обоснованность снижения налоговой базы на сумму расходов.
Законность запроса документов зависит от вида налоговой проверки, в рамках которой его направили.
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Когда ФНС вправе требовать дополнительные документы
Если запрос пришел по камеральной проверке, то по общему правилу ФНС не вправе требовать дополнительные документы, только пояснения. Однако существуют исключения:
организация подала уточненную декларацию, и в ней уменьшилась сумма налога к уплате или увеличился убыток по п. 8.3 ст. 88 НК;
в декларации есть убыток, который необходимо обосновать согласно п. 8.4 ст. 88 НК;
в декларации заявили льготы или пониженные ставки, и инспекции необходимо подтвердить право на них по п. 6 ст. 88 НК.
При выездной проверке инспекторы вправе требовать любые документы для проверки корректности расчета налога по п. 1 ст. 93 НК.
Истребование КУДиР помимо указанных оснований возможно и в рамках встречной проверки по ст. 93.1 НК.