Может ли ФНС запрашивать КУДиР в рамках проверки

Почему ФНС запрашивает КУДиР

Ст. 346.24 НК прямо закрепляет, что организации и ИП на УСН «Доходы минус расходы» обязаны вести КУДиР для фиксации доходов и расходов. ФНС может запросить этот документ, чтобы проверить обоснованность снижения налоговой базы на сумму расходов.

Законность запроса документов зависит от вида налоговой проверки, в рамках которой его направили.