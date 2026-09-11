Какая рабочая неделя начинается 14 сентября
При стандартной пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье рабочие дни — 14, 15, 16, 17 и 18 сентября. Выходные дни — 19 и 20 сентября.
При сменном или ином графике рабочие и выходные дни будут отличаться.
Сколько рабочих и выходных дней в сентябре
В сентябре 2026 года 30 календарных дней. При пятидневной рабочей неделе это 22 рабочих дня и 8 выходных. Государственных нерабочих праздничных дней в этом месяце нет, переносов выходных тоже не предусмотрено.
Норма рабочего времени в сентябре
Норма рабочего времени в день рассчитывается по правилам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России № 588н от 13.08.2009.
Расчет ведется по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными (суббота и воскресенье) исходя из продолжительности ежедневной работы: 8 часов при 40-часовой неделе, 7,2 часа при 36-часовой и 4,8 часа при 24-часовой.
Продолжительность рабочей недели
Количество рабочих дней
Норма часов
40 часов
22
176
36 часов
22
158,4
24 часа
22
105,6
Данные соответствуют производственному календарю на 2026 год с учетом Постановления Правительства № 1466 от 24.09.2025.
Узнать все рабочие, выходные и праздничные дни года по месяцам поможет производственный календарь на «Клерке».
Есть ли сокращенные рабочие дни
Согласно статье 95 ТК, продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В сентябре 2026 года федеральных нерабочих праздничных дней нет, поэтому сокращенных рабочих дней в этом месяце не предусмотрено.
Работа в выходной: что важно знать
Привлечение к работе в выходной день допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК. Оформление производится письменным распоряжением работодателя, как правило — с согласия работника (кроме исключительных ситуаций).
Оплата работы в выходной день регулируется статьей 153 ТК: она производится не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.
Конкретные размеры оплаты и порядок компенсации могут уточняться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Вопросы и ответы
Ответы на самые популярные вопросы по теме.
Есть ли праздники в сентябре 2026 года?
Нет. В перечне нерабочих праздничных дней (ст. 112 ТК) сентябрьских дат нет. Переносов выходных в этом месяце также не предусмотрено.
Какая норма часов при шестидневке?
При шестидневной рабочей неделе в сентябре 2026 года 26 рабочих дней и 4 выходных (только воскресенья). Норма часов при 40-часовой неделе остается 176 (расчет ведется по той же методике с учетом продолжительности рабочего дня).
Что учитывать при сменном графике?
При сменной работе и суммированном учете рабочего времени норма определяется за учетный период (ст. 104 ТК) . Фактически отработанные часы не должны превышать норму, рассчитанную по производственному календарю.
Может ли регион установить дополнительный выходной?
Да. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни на своей территории (например, в связи с религиозными или национальными праздниками). Такие дни действуют только в соответствующем регионе и учитываются при расчете нормы рабочего времени локально.
Таблица «Неделя 14–20 сентября»
День недели
Дата
Статус
Понедельник
14 сентября
Рабочий
Вторник
15 сентября
Рабочий
Среда
16 сентября
Рабочий
Четверг
17 сентября
Рабочий
Пятница
18 сентября
Рабочий
Суббота
19 сентября
Выходной
Воскресенье
20 сентября
Выходной
Таблица «Норма часов в сентябре»
Режим работы
Рабочие дни
Норма часов
40-часовая неделя
22
176
36-часовая неделя
22
158,4
24-часовая неделя
22
105,6