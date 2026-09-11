Норма рабочего времени в сентябре

Норма рабочего времени в день рассчитывается по правилам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России № 588н от 13.08.2009.

Расчет ведется по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными (суббота и воскресенье) исходя из продолжительности ежедневной работы: 8 часов при 40-часовой неделе, 7,2 часа при 36-часовой и 4,8 часа при 24-часовой.

Продолжительность рабочей недели Количество рабочих дней Норма часов 40 часов 22 176 36 часов 22 158,4 24 часа 22 105,6

Данные соответствуют производственному календарю на 2026 год с учетом Постановления Правительства № 1466 от 24.09.2025.